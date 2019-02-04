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 Экономика, За рубежом
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Все про:ВВП (531) обман (58) Россия (71887) статистика (403)

 В России наврали о росте экономики, - "Коммерсант"

Издание выяснило, что Росстат смошенничал, "нарисовав" рост в строительной отрасли, и таким образом подделав данные о росте ВВП.

Схему мошенничества в российском статистическом ведомстве вскрыло при помощи экспертов издание "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.

Росстат по итогам 2018 года оценил рост строительной индустрии в 5,3 процента. При этом по итогам ноября в годовом выражении отрасль росла всего лишь на 0,5 процента. Аналитики пришли к выводу, что ведомство просто "нарисовало" этот рост, которого на самом деле не было.

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Фальшивая статистика положительно сказалась и на ВВП России по итогам 2018 года: Минэкономразвития уже отчиталось, что данный показатель вырос на 2 процента вместо изначального прогноза в 1,8 процента.

Примечательно, что Росстат подведомственен министерству экономического развития, главой которого является Максим Орешкин. При этом в самом ведомстве никаких странностей в подсчетах не заметили.

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"Со строительством дело очень хитрое. В некоторые месяцы пересмотр в номинале составляет несколько десятков миллиардов рублей. Такие "досчеты" не объяснить чем-то осмысленным. Похоже на некие статистические фокусы", — цитирует издание аналитика Игоря Полякова из ЦМАКП.

Издание отмечает, что все возможные моделирования ситуации не позволяют добиться тех результатов, о которых рапортует Росстат. Подобные статистические уловки были выполнены для того, чтобы соответствовать указам президента России Владимира Путина.

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В декабре 2018 года бывший глава Росстата Александр Суринов подал в отставку, он возглавлял ведомство с 2009 года. При нем Росстат неоднократно обвиняли в фальсификации данных, причем пик обвинений пришелся на период после того, как ведомство перешло в подчинение министерству экономического развития. В настоящий момент Росстат возглавляет бывший чиновник Минэкономразвития Павел Малков, который обещал реформировать ведомство.

Источник: https://censor.net.ua/n3109866
 
 
 Топ комментарии
 
- Вы хотите сказать - спад?
- Нет, рост. Только отрицательный. Но темп хороший!
Но это не беда, взойдет весною лебеда
А летом уже грибы да ягоды пойдут.

В России наврали о росте экономики, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 2401
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Если бы они только в этом наврали... козлы блин
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Если бы они только в этом наврали... козлы блин
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Главное, что 146% "избирателей" Единой России продолжают верить властям РФ... В России наврали о росте экономики, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 2287
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" Жить стало лучше, жить стало веселее. Шея стала тоньше - ### стал длиннее " (Росстат) 😃😃😃
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стадо мычит, но покорно идет в стойло. вот куда с ними?! ну, куда? Не, нам не по пути, это однозначно.
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Сотрудницы ООН в Косово, гражданки России и Албании, задержаны по подозрению в краже


В России наврали о росте экономики, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 1334 В России наврали о росте экономики, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 1334

В России наврали о росте экономики, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 1334

В воскресенье, 3 февраля, на площади Ибрагима Ругова в Приштине были задержаны две женщины, подозреваемые в попытке украсть сумочку в одном из магазинов.
Задержанных доставили в местное отделение полиции, где выяснилось, что в краже подозреваются гражданки России и Албании, работающие в Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово и Метохии (UNMIK), сообщает онлайн-издание Koha ditore.
Пресс-секретарь полиции Приштины Флора Ахмети сообщила журналистам, что после допроса задержанные по решению прокурора были освобождены. Непонятно, будут ли им предъявлены обвинения.
Имена сотрудников UNMIK, задержанных полицией в Приштине, не публикуются. Структуры ООН не комментируют этот инцидент.
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Можно подумать наши не брешут? Как-то пофиг кацапстан
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Наші так,прибріхують.Мо навіть й червоніють при цьому...
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- Вы хотите сказать - спад?
- Нет, рост. Только отрицательный. Но темп хороший!
Но это не беда, взойдет весною лебеда
А летом уже грибы да ягоды пойдут.

В России наврали о росте экономики, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 2401
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на обосРахе оценивали рост в 1,5-1,8%, на прошлой неделе решили, что надо 2%, а сегодня уже 2,3%. ))
новый глава рассеянского стата входит в раж.)
и при этом, типа при растущем ВВП, шестой год катастрофично падают доходы дарагих рассеян. воистину, рашка-говняшка- убогая недострана Зла и Лжи.

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Жить на мацковии становится всё лучше , всё веселей. Мы помним откуда это.
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Не всё так весело на мацковии . «Роснефть» снова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о поддержке за счет федерального бюджета. 
Глава компании Игорь Сечин, в 2016 году просивший 2,4 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния, а в прошлом году получивший налоговые послабления на 350 млрд рублей до 2027 года, просит Путина о новых льготах - на этот раз для крупнейшего в России Приобского месторождения, рассказали РБК два источника в профильных министерствах.
Как и в случае с истощенным Самотлором, где добыча ведется с 1970х годов, Приобское месторождение, несмотря на огромные оставшиеся запасы огромны также стремительно теряет рентабельность, аргументирует Сечин: добыча становится все дороже, а извлекаемая на поверхность субстанция состоит из нефти лишь на 10%, а на 90% представляет из себя воду.
Глава «Роснефти» просит предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ, взимается со стоимости добытого сырья), аналогичные льготам Самотлора.
Предложения «Роснефти» будут стоить бюджету 460 миллиардов рублей за 10 лет, заявил Reuters представитель Минфина.
В ведомстве, по его словам, считают предоставление льготы «нецелесообразным, так как сейчас при добыче нефти на Приобском месторождении компания уже применяет ряд налоговых льгот по НДПИ».
В частности, уже имеющиеся льготные ставки позволяют снизить ставку налога до 80 процентов в зависимости от сложности добычи, а при добыче нефти из баженовских отложений на Приобском месторождении установлена нулевая ставка НДПИ: за 2017-18 гг сумма этих налоговых льгот составила более 41 млрд рублей.
В письме Сечин указывает, что решение проработать вопрос о льготах для месторождения уже принято, о чем проинформирован первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
В 2016-2017 годах «Роснефть» просила льготы на 60-80 млрд рублей в год для Самотлора и после полутора лет обсуждений с Минфином добилась льгот на уровне 35 млрд рублей в год под обязательства увеличить добычу и дивиденды.
Другие нефтяные компании вслед за «Роснефтью» также просили льгот для обводненных месторождений, но получили отказ, после чего пожаловались премьер-министру Дмитрию Медведеву. В декабре 2017 года Путин заявил, что «Роснефть» получила льготу «справедливо», а решение готовил не он.
«Да, я их подписываю, но Минэкономразвития и Минэнерго, они готовят эти решения», - сказал Путин.Добавлю , что на месторожеднии Самотлор извлекаемая субстанция состоит на 4% из нефти и 96% вода и грязь. Хотелось бы узнать реальную себестоимость такой добычи нефти.
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***
- Богом клянусь!
- ты ж сатанист.
- о"кей, тогда Люцифером...
- отцом Лжи... отлично!
- нууу...зуб даю!
- угу... вставной?
- гадом буду..
- я тебя умоляю... ты гаденыш с рождения... как тебя в Росстат только взяли...
- ну пап...
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Проще написать о чем москали не наврали. Но статьи нормального размера не получится, всего несколько слов, поэтому никто не пишет
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rosija oni vsegda vrut.Tut nikto im i neveryt,kak i zarplaty kotoraju dajut kak sredniaja nicego obcego neimejet s temi 200 evro kotoryje polucajut bolsynstvo v rosiji.
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Який рост ! Вони скоро за МКАДом котів з собаками будуть їсти(корейський досвід).
У Росії набрехали про зростання економіки, - "Комерсант" - Цензор.НЕТ 1891
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россия - это просто нищая недострана, населенная нищей и юродивой биомассой.

нищие кацапы, просто НИЩИЕ!
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И это вы еще не читали, что их журналюги про рост Путлера пишут... А как интервью берут...
У Росії набрехали про зростання економіки, - "Комерсант" - Цензор.НЕТ 9705
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******* и Россия слова синонимы.Например:я тебя нароссиял-это я тебя ******))
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Как то наткнулся на кацапскую статью с названием "В США почти ничего не производят, но это "почти" во много раз больше, чем в России" (за дословность не ручаюсь). Мне кажется полезно было бы написать такую же статью про паРашку и Украину. А то радость, что там рост не 2% а всего 1,8% немного смешна.
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Немножко смешно - это скорее про то, как Вы под украинца маскируетесь. У Росії набрехали про зростання економіки, - "Комерсант" - Цензор.НЕТ 5959
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ России наврали о росте экономики, - "Коммерсант"
 
 
 
 
 
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