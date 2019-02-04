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 Экономика, Общество
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 Порошенко подписал закон о моратории на продажу земли

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице законопроекта № 2666-VIII на сайте Верховной Рады.

"Закон подписан" -  его статус на 4 февраля. 

Впервые мораторий был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего Верховная Рада неоднократно его продолжала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страна готова к честному разговору о продаже земли, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3109865
 
   
 Топ комментарии
 
Так, ще рік знищення українського села, просто охрененна новина...
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Как в 1917 году отобрали коммунисты землю у крестьян ,так и до сих пор дурят
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А я, не в обіду вам, вважаю вас недалекою, глупою людиною, яка взагалі не розбирається у цій темі і транслює спекулятивний бред тих, хто сьогодні на цій землі наживається і знищує наше село.
Квартиру вашу приватизовану куму за копійки не купили? Тільки не кажіть, що ви розумний, а селянє тупі. Не має ніякої державної землі для продажу, забора діє для власників паїв.
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Так, ще рік знищення українського села, просто охрененна новина...
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продажа земли и есть уничтожение села
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Как в 1917 году отобрали коммунисты землю у крестьян ,так и до сих пор дурят
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самое противное, что те жалкие кусочки, которые называют "паи" скупят у селян владельцы дэтеков и ленинских кузнь с рошенами. Настоящий фермер не в состоянии купить
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Ні, в нього є якась міфічна - державна земля, яку саме держава комусь там буде продавати.
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Земля в поле, забранная у селянина за копейки чмырем киевским и процветание самого села ты как умудрился в кучу слепить
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Ну то поїдь в село і подивись чого ви досягли за 27 років не продажі.
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Та летом вернулся от родителей, шо тебе поведать？ Поведать, шо бабки готовы свои паи за три копейки продать, ибо выживают, а фермер не может купить, т.к. его душат олигархи как в судах, так и морально
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земля де-факто продана! тільки безконтрольно за використанням.
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Коли земля не буде належати селянам, село не отримає ні копійки інвестицій, і про розвиток аграрної сфери можна забути... в Польщі розвиток сільского господарства почався тільки тоді, коли землею стало можливо на свій розсуд розпоряджатися... але до сих пір, земельні ділянки іноземцям продають тільки на забудовах, і розрішення можна чекати пів року.... нема дурних вкладати гроші в те що тобі не належить. Зате при цьому мораторію є можливість депутатам підгорнути різними способами під себе самі родючі землі за безцінь!
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Я считаю, что новость хорошая, поскольку всю землю бы за копейки скупили ахметовы, фирташи и коломойские и потом у них уже не отберешь. Аргументируйте вашу позицию, пожалуйста.
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А я, не в обіду вам, вважаю вас недалекою, глупою людиною, яка взагалі не розбирається у цій темі і транслює спекулятивний бред тих, хто сьогодні на цій землі наживається і знищує наше село.
Квартиру вашу приватизовану куму за копійки не купили? Тільки не кажіть, що ви розумний, а селянє тупі. Не має ніякої державної землі для продажу, забора діє для власників паїв.
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Да, не особо разбираюсь в земельных вопросах - моих недалеких, глупых мозгов хватает лишь на уровень Технического директора в ИТ компании. Не в обиду вам, но вот такие как вы и есть мудаки, которые вместо того, чтобы на вежливый вопрос про аргументацию, для человека, который не собобо в этом разбираются, открываете свой черный рот чтобы излиться оскорблениями, вместо того, как это принято у нормальных людей, вступить в диалог и обосновать свою позицию. И можете мне больше не отвечать - я всё равно дальше не планирую с вами о чём-либо дискутировать.
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хто хотів, той і зараз продав. 20 тис гривень за пай в 7 га. І не Ахметов купляв...
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Лысый, ты правильно считаешь. Вспомним приватизацию-прихватизацию. Как народ развели как лохов на ваучеры, потом эти бумажки пришлось продать, чтобы как-то выжить в этой распрекрасной стране. Такой земли, как в Украине, нет больше нигде в мире. Такой плодородной. К сведению, чтобы образовался слой чернозема толщиной всего лишь 2 см, нужно 500 лет. В одном из краеведческих музеев на юге Украины видел срез чернозема толщиной ДВА МЕТРА. Вот и соображайте, насколько ценна земля Украины. Если ее купят, то стране Пи...дец. Кем мы тогда будем на этой земле? Батраками, естественно.
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Це відстрочення відродження села. Популістський хід.
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ничего личного,только расчет,зачем рынок земли,который приведет к поднятию цены на землю,пока тот же Порошенко ее скупает по дешевке,а олигархи почти бесплатно пользуются,крестян разводят как кроликов,но это не удивительно
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Землю ще не скупають. Але те, що більше 60% землі відсутні в реєстрі - про щось таки говорить. Якщо приватна земля ще більш-менш врахована - державні, комунальні землі- то табу. особливо землі Академії аграрних наук та ін.
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Ага, значит совсем не уверен в своем президентстве
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Как ни крути, а все лакомые кусочки давно надёжных руках.
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Фактично розпайовано близько 60% земель. Влансики отримали акти та витяги. Але не можуть з нею нічого робити.
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последнее украинское, юридически не оформленное на фактических собственников, богатство.
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не соглашусь с Вами земля богатство в стране где есть закон,суд и право частной собственности,а в Украине это рисковое занятие
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В усіх країнах є суд і закони.В Україні -теж. З вашим настроєм не варто жити в країні.
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В Украине есть суд,правда?Точно такой же ,как в РФ,как по телефону скажут,так и будет либо все решают денежные знаки
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угу - "самий справедливий" Печерний суд он учора Захарченку всю нерухомість повернув ! Порошенко підписав закон про мораторій на продаж землі - Цензор.НЕТ 4998
Але Святюк правий - люди тому і масово валять з України , бо розуміють , що в Україні , а ні суду , а ні законів нема ...
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а в Украине всё рисковое занятие. хто щас владелец фабрик, заводов, газет, параходов? или это тоже не богатство? причём при тех же исходных условиях, в стране без закона суда и права частной собственности для необличённых властью.
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цена этих предприятий определяется уровнем иностранных инвестиций,много кто хочет влаживать деньги в Польшу или Словакию,но мало кто в Украину,тоже самое с землей,вы бы оценили землю в Польше и Украине одинаково?
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) в польше у меня земли нет, в Украине осталось 4 га. но для меня, цена и там и там, одинакова. ничо не стоит. и сегодня, перспектив, шо в Украине эти мои 4 га обретут когда нибудь хоть какую то цену, ещё при моей жизни я не вижу.
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глупый поступок, кстати это уже выглядит в чьи то интересах, иначе обьяснить искуственное торможение развитие свободного рынка не выжу, Петро иногда такие глупые выходки делает, что и не понять - за что вредит Украине и украинцам.

извиняюсь, пропустил самое важное слово, теперь риктиг
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Так что это не глупые выходки, фэдика -федика. Это рассчет и трезвый к тому же.
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Ну, раз забанили, напомню. На ......... продавать и кому то покупать. спросите сколько у него в аренде и на скоко. и все будет понятно.
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"Рынок земли" в украинских реалиях будет как "рынок газа" - несколько олигархов за бесценок скупят всю землю, а дальше станут дрючить народ ценами. И главное - все по закону, хрен что отберешь потом.
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І хто скупив весь газ чи скупить всю землю? Ви хоч закон про ринок землі читали?
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пізно! все уже скуплено. Гігантські банки землі збито в сотні тисяч гектарів.
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военная бронетехника в крыму идет с воем сирен в сторону крымского моста
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чайна-таун украине не грозит.китайцам нужна сибирь-наш.
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Продавать землю сейчас когда она стоит копейки а население нищее, тупое, не образованное и не понимает реальной ценности земли ето преступление.
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Ну и правильно, а то Юлька себе сделает 180мильярдов😀😀😀
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Ринок землі все одно буде. І добре б було, якби він був цивілізований, як в США. Україна до цього ще не доросла. Українці не хочуть вчитись цивілізованим засобам. Принаймні поки-що. Без реформованої судової системи, а у нас ця реформа повністю провалена, продаж землі перетвориться у війни, які охоплять всю країну.
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китайцы скупают крупные участки земли по всем штатам сша.участки более 16 акров интересуют почти всех и цена приемлимая 1,5 миллиона долларов
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по 100 тысяч за акр это земля с резиденшиал зонингом для жилья а не сельскохозяйственного использования
Ничего в рынке земли страшного нет, никто навеки ничем не владеют
Нагреются на росте цены и выставят на продажу снова и каждый желающий сможет купить
Рынок всегда прав
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если бы реально собирались что-то делать полезное, тогда нужно было принимать параллельно законы по реальной борьбе с рейдерством, заниженной\завышенной ценой аренды, уничтожением\нецелевым использованием земли, общим кадастром и т.п., а так - это чисто пиар.
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Так і буде продовжуватись ця ігрулька в бірульки! Комуно-косомолько-бандитська мафія. Как завєщал вєлікій Лєнін!
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В нормальных странах есть земля частная, комунальная и государственная. Земля для агрикультуры в нормальных странах вся частная.
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А закон о возврате земли? А то у каждого урода в правительстве по ...надцать участков
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПорошенко подписал закон о моратории на продажу земли
 
 
 
 
 
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