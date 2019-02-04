 Порошенко подписал закон о моратории на продажу земли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице законопроекта № 2666-VIII на сайте Верховной Рады.

"Закон подписан" - его статус на 4 февраля.

Впервые мораторий был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего Верховная Рада неоднократно его продолжала.

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