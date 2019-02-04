 Порошенко подписал закон о моратории на продажу земли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице законопроекта № 2666-VIII на сайте Верховной Рады.
"Закон подписан" - его статус на 4 февраля.
Впервые мораторий был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего Верховная Рада неоднократно его продолжала.
Квартиру вашу приватизовану куму за копійки не купили? Тільки не кажіть, що ви розумний, а селянє тупі. Не має ніякої державної землі для продажу, забора діє для власників паїв.
Але Святюк правий - люди тому і масово валять з України , бо розуміють , що в Україні , а ні суду , а ні законів нема ...
извиняюсь, пропустил самое важное слово, теперь риктиг
Я понимаю - выборы, но....
Ничего в рынке земли страшного нет, никто навеки ничем не владеют
Нагреются на росте цены и выставят на продажу снова и каждый желающий сможет купить
Рынок всегда прав