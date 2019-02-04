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 За рубежом
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Все про:Беларусь (2790) Лукашенко (1670) пограничники (1157)

 Лукашенко распорядился принять "исчерпывающие меры" для укрепления границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения национальной безопасности принято решение увеличить численность пограничников в стране.

Об этом сообщает БелТА, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лукашенко, учитывался рост негативных факторов, в числе которых - незаконная миграция, наркотрафик и контрабанда.

"Перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - отметил он.

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Лукашенко также распорядился принять "исчерпывающие меры" по увеличению и созданию новых подразделений на границе.

"Особенно то, о чем мы с вами договаривались, - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - уточнил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3109862
 
 
 Топ комментарии
 
Турчинов не виноват,он испугался,а это уважительная причина
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Хорошо, а в Украине,кто-либо ответил за сдачу Крыма и Донбасса ?
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https://uralpolit.ru/news/urfo/23-01-2019/161977

Сильнейшие ведьмы России соберут круг силы, чтобы увеличить мощь Путина



одна надежда у путина - на ведьм))
http://kolokolrussia.ru/video/shabash-vedm-v-pravitelstve-moskv



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https://uralpolit.ru/news/urfo/23-01-2019/161977

Сильнейшие ведьмы России соберут круг силы, чтобы увеличить мощь Путина



одна надежда у путина - на ведьм))
http://kolokolrussia.ru/video/shabash-vedm-v-pravitelstve-moskv



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Неужели сруский "спасательный" мир к вам собирается?
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Хорошо, а в Украине,кто-либо ответил за сдачу Крыма и Донбасса ?
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Турчинов не виноват,он испугался,а это уважительная причина
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так він того ж і злякався - що без бабла залишиться ... і без лисої макітри Лукашенко розпорядився вжити "вичерпні заходи" для зміцнення кордону - Цензор.НЕТ 5043
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лично ты... где был весной 2014? почему лично не обеспечил защиту Крыма и Донбасса?

п.с. вопрос "кто ответит за сдачу...?" пишут как раз те, кто откосил от мобилизации
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Оборону Крыма должны были обеспечивать не гражданские,а армия и главнокомандующий,которым на то время был Турчинов
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Нашли кому объяснять,ему шо в методичке написали,то оно и толдычит,как попка-дурак. Лукашенко розпорядився вжити "вичерпні заходи" для зміцнення кордону - Цензор.НЕТ 3547
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Все 5 тыс боеспособных на тот момент. Сразу бы положили их там всех и норм да? Уже и барышни у нас великие диванные полководцы. Ппц.
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те, кто был весной-летом 2014г в Крыму, на Донбассе и лично видели во что были одеты "солдаты", чем вооружены, на чем ездили и что ели и как хотели воевать (помним примеры как роту вооруженных солдат останавливали и разоружали два десятка орущих селян, или как попавших в окружение (противника было человек 30..40) почти СОТНЮ солдат всу - деблокировало всего СЕМЬ бойцов Правого Сектора (потеряв при этом 2х своих убитыми). Это всё - весна-лето 2014.
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кстати, вопрос: а что ваш муж, брат, отец делали весной-летом 2014? почему не выехали лично на защиту Крыма и Донбасса? кто им помешал и почему они потом откосили от мобилизации?
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А шо была всеобщая мобилизация,которая должна была быть ? Шо было объявлено военное положение ? Шо экономику поставили на военные рельсы ?шо сотням тысячам людей стоявшим на Майдане дали оружие и отправили наводить порядок в Крыму ? Вы порохоботы ,совсем уже от страха отупели ! Лукашенко розпорядився вжити "вичерпні заходи" для зміцнення кордону - Цензор.НЕТ 8893
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в твоем понимании "мобилизация" - это согнать пару миллионов человек и с палками и лопатами - бросить на фронт..
к весне НЕ БЫЛО даже военкоматов как таковых.. спасибо гриценку, януковичу и т.п.
НЕ БЫЛО техники, оружия, снабжения, планов мобилизации.. ВООБЩЕ ничего не было..
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Да,мозгов у тебя не было Лукашенко розпорядився вжити "вичерпні заходи" для зміцнення кордону - Цензор.НЕТ 1435и похоже уже и не будет. Лукашенко розпорядився вжити "вичерпні заходи" для зміцнення кордону - Цензор.НЕТ 1435
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кацап, твоя истерика от бессильной злобы. А то что мозгов у тебя нет и не будет - можешь не намекать, это и так понятно.
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у тебя истерика, кацап.. ТЫ ЛИЧНО виновен в том, что не защитил Крым.. и сейчас вопишь, потому что виновен.
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Истерика твоя излишня ,кроме смеха она не вызывает ничего..
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и поэтому у тебя столько смайликов? истерика она такая - больше одного смайла - уже припадок.
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Ну если тебя так прибивают на ноль смайлики то у тебя похоже ещё и психоз.. Лукашенко розпорядився вжити "вичерпні заходи" для зміцнення кордону - Цензор.НЕТ 6238 Лукашенко розпорядився вжити "вичерпні заходи" для зміцнення кордону - Цензор.НЕТ 6238 Лукашенко розпорядився вжити "вичерпні заходи" для зміцнення кордону - Цензор.НЕТ 6238
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Піздно всрався Лука... Договір з дияволом (підорашкою) про союз підписав - тепер буде кірдик
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Контрабанда - понятно на границе с Литвой и Польшей, "национальная безопасность" - это несомненно граница с Украиной, А наркотрафик? Неужели наркоту из параши прикроют. Лукаш, тебе Путлер атата сделает
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чёто сразу подумал, шо он яценюка пригласил консультантом по постройке стены на границе срашкой ))
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Бацька всё в дом, всё в семью. Коле на учёбу в ПТУ копит. зачем ему лишнее хлебало?
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)) коля это его слабое место. думаю, ***** его уже предупредил, шо может случиться с престолонаследником если бацька будет выпендриваться.
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Лукашенко есть за что критиковать и даже посадить,но в Беларуси коррупция на несколько порядков ниже,чем в Украине
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это всё преходяще. ***** придёт коррупцию наведёт. если не похлеще украинской то и не хуже.
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Да не за что садить. А так критикуем конечно, слишком уж добрый у него характер.
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Наверное бИндеровцы хотят напасть. Или вейшноривцы.
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Кирдик вже є, просто його не оголосили.
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Литвина забери к себе управлять комитетом,и за границу можешь забыть.У нас так и было...Второго в Верх.Совет сразу Председателем забирай.Они вдвоем -сила.
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исчерпывающие...пограничные рвы шоле вычерпывать будут?
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Отак от - і жодні "зелені чоловічки" Білорусі не страшні - проте в нас же "патужні реформи" і офшорний Миролюбець ...
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У Луки в країні будь кого можуть схопити і не помітно вивезти на територію ********* (приклад - Паша Гриб), а він ***** про наркотрафік якийсь блеє...
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Какие еще меры, когда с обоих сторон границы стоят войска *********?
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укрепляют с натовцами и украинцами...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛукашенко распорядился принять "исчерпывающие меры" для укрепления границы
 
 
 
 
 
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