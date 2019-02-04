 Лукашенко распорядился принять "исчерпывающие меры" для укрепления границы

Об этом сообщает БелТА, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Лукашенко, учитывался рост негативных факторов, в числе которых - незаконная миграция, наркотрафик и контрабанда.
"Перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - отметил он.
Лукашенко также распорядился принять "исчерпывающие меры" по увеличению и созданию новых подразделений на границе.
"Особенно то, о чем мы с вами договаривались, - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - уточнил он.
Сильнейшие ведьмы России соберут круг силы, чтобы увеличить мощь Путина
одна надежда у путина - на ведьм))
http://kolokolrussia.ru/video/shabash-vedm-v-pravitelstve-moskv
п.с. вопрос "кто ответит за сдачу...?" пишут как раз те, кто откосил от мобилизации
к весне НЕ БЫЛО даже военкоматов как таковых.. спасибо гриценку, януковичу и т.п.
НЕ БЫЛО техники, оружия, снабжения, планов мобилизации.. ВООБЩЕ ничего не было..
http://maxpark.com/community/5206/content/5802871