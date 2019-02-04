 Суд исследовал документацию конкурсных торгов "Энергоатома" по закупке оборудования для украинских АЭС, которые привели к убыткам на 6,4 млн евро

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время заседания суд объявил предоставленные прокурорами доказательства. В частности, тендерную документацию по закупке оборудования для Украинских АЭС, где все допущенные к участию в тендере фирмы являются связанными между собой, а представленная ими документация является лишь копией технической документации фирмы "Шкода Джиес".

Также суд исследовал выводы аудитора и эксперта, которые установили нарушения, допущенные должностными лицами предприятия "НАЭК Энергоатом". Отмечается, что контракт между ГП "НАЭК Энергоатом" и "Шкода Джиес" привел к убыткам в 6,4 миллионы евро.

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Кроме того, суд рассмотрел документы, подтверждающие принадлежность экс-народному депутату панамского оффшора Bradcrest Investments, на который выводились средства ГП "НАЭК Энергоатом". Документы были получены в ходе проведения обыска у бывшего совладельца "Диамантбанка".

Напомним, 10 января в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, которые якобы свидетельствуют о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, что по данным официального следствия по нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).

Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".