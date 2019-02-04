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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (21752) торги (50) Энергоатом (110) САП (962)

 Суд исследовал документацию конкурсных торгов "Энергоатома" по закупке оборудования для украинских АЭС, которые привели к убыткам на 6,4 млн евро

В Шевченковском суде Киева 4 февраля состоялось заседание по делу об обвинении экс-народного депутата Украины, действующих и бывших должностных лиц государственных предприятий "ВостГОК" и "НАЭК Энергоатом", причастных к незаконному завладению средств государственного предприятия.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время заседания суд объявил предоставленные прокурорами доказательства. В частности, тендерную документацию по закупке оборудования для Украинских АЭС, где все допущенные к участию в тендере фирмы являются связанными между собой, а представленная ими документация является лишь копией технической документации фирмы "Шкода Джиес".

Также суд исследовал выводы аудитора и эксперта, которые установили нарушения, допущенные должностными лицами предприятия "НАЭК Энергоатом". Отмечается, что контракт между ГП "НАЭК Энергоатом" и "Шкода Джиес" привел к убыткам в 6,4 миллионы евро.

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Кроме того, суд рассмотрел документы, подтверждающие принадлежность экс-народному депутату панамского оффшора Bradcrest Investments, на который выводились средства ГП "НАЭК Энергоатом". Документы были получены в ходе проведения обыска у бывшего совладельца "Диамантбанка".

Напомним, 10 января в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, которые якобы свидетельствуют о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, что по данным официального следствия по нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).

Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Источник: https://censor.net.ua/n3109858
 
 
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при Порошенко никого не посадили и не посадят,он прикрывает коррупцию в Украине
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Скажу больше...он ГЛАВНЫЙ КОРРУПЦИОНЕР....ну это секрет,так сказать между нами... Суд исследовал документацию конкурсных торгов "Энергоатома" по закупке оборудования для украинских АЭС, которые привели к убыткам на 6,4 млн евро - Цензор.НЕТ 3099 Суд исследовал документацию конкурсных торгов "Энергоатома" по закупке оборудования для украинских АЭС, которые привели к убыткам на 6,4 млн евро - Цензор.НЕТ 6585
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Дякую САП, що вони намагаються щось зробити із цією узаконеною схемою розкрадання бюджетних грошей, але шансів на те, що подібні справи пройдуть суд, мізерні. Звісно, якщо САП не документував вчинення злочину "онлайн"? Інакше усе закінчиться колективною відповідальністю, якої у нас не має.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд исследовал документацию конкурсных торгов "Энергоатома" по закупке оборудования для украинских АЭС, которые привели к убыткам на 6,4 млн евро
 
 
 
 
 
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