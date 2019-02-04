Об этом во время заседания ВСК по фактам подрыва обороноспособности государства в 2004-2017 годах заявил нардеп Иван Винник, сообщает "Цензор.НЕТ".
"Первый этап - это министры обороны Шкидченко, Марчук. Он характеризовался уничтожением стратегического потенциала нашего государства, уничтожением ракетных войск стратегического назначения, уничтожением стратегической авиации, полностью разрушением систем ракетного вооружения, которое способно нести ядерные заряды. Стратегические возможности нашего государства были разрушены ориентировочно в период 1994-2004 гг.", - сказал Винник.
Далее начался период системного разрушения компонентов сухопутной, морской, противовоздушной обороны государства, когда министром был Анатолий Гриценко. Этот же период характеризуется масштабной распродажей военной техники и вооружений.
"Он (период. - Ред.) характеризуется разрушением логистической составляющей, материально-технической базы, системы пищевого обеспечения, квартирного обеспечения. То есть, сначала было разрушено все, что касается обороны и техники, а дальше фактически добивали нашу армию. Ну и последний период - это период министров обороны с российским гражданством - Саламатин и Лебедев. Их задача, которая реализовывалась при содействии руководства Генерального штаба в то время, - полностью уничтожение системы оперативных командований. Украина разделена на два оперативных командных округа - северный и южный", - отметил Иван Винник.
Армия Украины разрушалась в четыре этапа усилиями бывших министров обороны - Гриценко, Саламатина и Лебедева, - Винник
"Каким образом разрушалась украинская армия? Мы выделяем четыре этапа. Каждый этап был реализован соответствующим министром обороны и руководством генерального штаба".
Об этом во время заседания ВСК по фактам подрыва обороноспособности государства в 2004-2017 годах заявил нардеп Иван Винник, сообщает "Цензор.НЕТ".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р Київ Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено
1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, що додається.
2. Міноборони:здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цим розпорядженням переліку, відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26);
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29
Одни эксперты.... А кто был министром экономики , который и подписывал решение о продаже ?
Напомнить????