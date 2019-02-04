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 Политика Украины
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Все про:оборона (1043) Винник Иван (147)

 Армия Украины разрушалась в четыре этапа усилиями бывших министров обороны - Гриценко, Саламатина и Лебедева, - Винник

"Каким образом разрушалась украинская армия? Мы выделяем четыре этапа. Каждый этап был реализован соответствующим министром обороны и руководством генерального штаба".

Об этом во время заседания ВСК по фактам подрыва обороноспособности государства в 2004-2017 годах заявил нардеп Иван Винник, сообщает "Цензор.НЕТ".

"Первый этап - это министры обороны Шкидченко, Марчук. Он характеризовался уничтожением стратегического потенциала нашего государства, уничтожением ракетных войск стратегического назначения, уничтожением стратегической авиации, полностью разрушением систем ракетного вооружения, которое способно нести ядерные заряды. Стратегические возможности нашего государства были разрушены ориентировочно в период 1994-2004 гг.", - сказал Винник.

Далее начался период системного разрушения компонентов сухопутной, морской, противовоздушной обороны государства, когда министром был Анатолий Гриценко. Этот же период характеризуется масштабной распродажей военной техники и вооружений.

"Он (период. - Ред.) характеризуется разрушением логистической составляющей, материально-технической базы, системы пищевого обеспечения, квартирного обеспечения. То есть, сначала было разрушено все, что касается обороны и техники, а дальше фактически добивали нашу армию. Ну и последний период - это период министров обороны с российским гражданством - Саламатин и Лебедев. Их задача, которая реализовывалась при содействии руководства Генерального штаба в то время, - полностью уничтожение системы оперативных командований. Украина разделена на два оперативных командных округа - северный и южный", - отметил Иван Винник.

Источник: https://censor.net.ua/n3109856
 
 
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А может ли нечестный министр обороны вдруг стать честным президентом?
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Меня волнует другой вопрос, а может не честный президент быть честным министром, вернее главнокомандующим, простите за ошибку. Люди меняются, иногда из проститутки получается не плохая жена и, су..... ка честная. Вот так то привет.
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https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р Київ Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено

1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, що додається.
2. Міноборони:здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цим розпорядженням переліку, відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26);

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29
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Предполагаю, что цель этой ТСК взять на крючок Гриценко. Зачем? При его относительно невысоком рейтинге? Что бы вынудить его во втором туре или протывсихствовать, как это было в 10ом году, или прямо поддержать Порошенко. Ничего ради истины и праведного суда в нашей власти сейчас не делается.
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А остальные,вам не интересны?Какая то избирательность.Вся эта возня,только против Гриценко А.С.Гадко Петя. Армия Украины разрушалась в четыре этапа усилиями бывших министров обороны - Гриценко, Саламатина и Лебедева, - Винник - Цензор.НЕТ 5853
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Так вроде всех перечислили...не только Грица...
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У нас не только Армия разрушалась, а вся страна. Поэтому все президенты, премьеры, министры и большинство депутатов, за 28 лет независимости страны, должны находится в Гааге. Трибунал определит вину каждого.
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О....ещё один праведник...говорящая голова..брехун,вор и негодяй...
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Бугогааааа, диабетик слетел с катушек, за два месяца ему келию на фрунзе нужно заказывать😀😀😀
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Что еще на Тимошенко с Зе припасено - это один Бог знает? Прошлый раз были "педофилы", один из которых сейчас в команде президента, а именно: Уколов. Этот фейк поручили тогда раскручивать клиническому идиоту и мерзавцу Г.Омельченко.
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ОЙ, не хватит вас, Винник, на полсотни, минимум, кандидатов. Ой не хватит, пожалей себя. Твоя партия в Ж......... НЕ НАПРЯГАЙСЯ.
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понеслось гавно на вентилятор...
Одни эксперты.... А кто был министром экономики , который и подписывал решение о продаже ?
Напомнить????
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Тєрпєли -тєрпєли а тута выборы-нє вытєрпєли...🤣
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Шо за ересь... ? Откуда тебя выняли - веника? ))
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Та не було ніколи армії України, лише недавно з'явилась, дякуючи добровольцям, тепер вже мертвим. Була екс-сссрська армія, а потім взагалі не армія, а якийсь строкатий набір всіляких ледащ для отримання зарплат.
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Ну, вот уже прямым текстом сказано, что и требовалось доказать. Кроме избавления от конкурентов, Югик за сынка своего теперь мстить будет - дитё обидели.
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А министр Ежель чего в Белоруси прячется?
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А Винник не хочет проанализировать победы сегодняшних военных? Что за мода у будкостроителей оценивать прошлое, но трогать сегодняшнее, где они всем руководят? Ведь потери в бабле сегодня в армии намного превосходят потери десяти и двадцатилетней давности.
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Ну, распродажей имущества занималася не армия, а министерство экономики и его внешторг. Хотелося бы услышать о роли министра экономики 2012-2013 годов.
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Та не,зайчик.Министр вот этим всем как и не занимался.
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А президенти, кабмін, рада нацбезпеки типу НІПРМЧОМУ, бо там в різні часи і в різних чинах перебував гарант Петро... Так же ж соєві і порохоботи...
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Если Винник говорит ,чёрное,можете быть на 100% уверены,что это белое ! Армия Украины разрушалась в четыре этапа усилиями бывших министров обороны - Гриценко, Саламатина и Лебедева, - Винник - Цензор.НЕТ 3648
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"Армия Украины разрушалась в четыре этапа усилиями бывших министров обороны - Гриценко, Саламатина и Лебедева, - Винник" - если это правда, почему молчала вся воровская свора БПП до сих пор, а потому что они вместе разворовывали Украину, просто сейчас, конкретно, надо мочить Гриценко, а Саламатин и Лебедев в безопасности, они под крышей беса путлера, а Гриценко стоит на дороге к креслу Янушенка, а свора обычно нападает на слабых.
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Конечно, атака идёт на Гриценко , который осмелился иметь рейтинг выше, чем у пэти. Остальные двое в этом спиче- для прикрытия
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Крали всі разом, від маленького до великого. Хто ж вам розкаже всі подробиці. На ті гроші вже куплені будинки, авто, віли, яхти. Вже освоїли. Кажуть - хочем ще.
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Глупо защищать хотя бы одного министра обороны. НО. Господа из БПП а зачем так выворачивать голову назад перед выборами? У вас было 5! лет, что мешало? А давайте прямо сегодня проведем аудиты Нефтегаза!, Укроборонпрома и других очень прибыльных и интересных предприятий. Кто мешает? Проверить не только бывших, но и нынешних?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрмия Украины разрушалась в четыре этапа усилиями бывших министров обороны - Гриценко, Саламатина и Лебедева, - Винник
 
 
 
 
 
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