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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:суд (21752) Гройсман (4562) Мосийчук (307) Супрун Ульяна (387)

 Нардеп Мосийчук подал в суд 4 иска против Супрун и Гройсмана: и.о. главы Минздрава обвиняется в отсутствии компетенций

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук подал в суд на Премьер-министра Владимира Гройсмана и и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, обвиняя последнюю в отсутствии компетенции.

Об этом и.о. главы Минздрава написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Супрун, первое заседание суда запланировано на 15 февраля.

"Будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у меня компетенции (полномочий) к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. Что на самом деле является очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения. Очень опасной атакой на все изменения, которые наша команда воплотила за последнее время", - отметила министр.

Она напомнила, что "это делается руками депутата, который уже в свое время попался на получении крупной взятки и которого подозревали по пяти статьям Уголовного кодекса, а теперь очень активно используют для защиты бывшего руководства Одесского национального медицинского университета".

Супрун также отметила, что окружной административный суд Киева уже рассматривал подобные иски "против нашей команды и не удовлетворил ни один из них".

"А именно, в 2017 году судьи этого суда приняли два постановления, которые установили правомерность моего назначения правительством и возложения на меня исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины. Впрочем, очень быстро был рассмотрен иск Мосийчука и принято решение о сокращенной процедуре судебного разбирательства. А в пятницу мы узнали, что в этот суд поступило еще 4 иска Мосийчука (2 против меня и 2 против Владимира Гройсмана)", - рассказала чиновница.

Нардеп Мосийчук подал в суд 4 иска против Супрун и Гройсмана: и.о. главы Минздрава обвиняется в отсутствии компетенций 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109853
 
 
 Топ комментарии
 
Чтобы такого написать,чтоб меня опять не забанили...
Ладно,хрен с ним.Тут словЕй так просто,без мата не подберешь...Пусть другие упражняются.У меня для этого персонажа одна нецензурщина на язык просится.
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На этом Мосийчуке негде пробы уже ставить... Имхо, радикальная партия доживает последние дни. Ее олигархическая сущность через популистскую риторику уже видна всем.
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Скільки мафія заплатила цьому корупціонеру за подачу позову?
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Глузман оприлюднив інформацію, що Порошенко вже розпорядився звільнити ******* (за Г.Москалем).
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ты какой-то странный "беларус" не работаешь,только сидишь на украинском ресурсе,топишь за правящий клан,из Питера строчишь адинарот?
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Где вы видели аднанародцев, топящих за правящий клан?
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Ти краще поцікався, скільки платять супрун за легалізацію винещення украінців медичними методами...
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Вряд ли в стране где главный прокурор уголовник с УДО и без образования, можно добиться справедливости в судах.
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Скоро "справедливость" по версии зрадоюлеботов восторжествует...
https://youtu.be/mTHI2lmZJho
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Вот моральный авторитет! Примерно в такой же позе рассказывал о расценках депутатов...
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Чтобы такого написать,чтоб меня опять не забанили...
Ладно,хрен с ним.Тут словЕй так просто,без мата не подберешь...Пусть другие упражняются.У меня для этого персонажа одна нецензурщина на язык просится.
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Не в персонажах діло, діло в антинародній діяльності ******** (за Г.Москалем).
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Ставьте, пожалуйста, пробел после точек и запятых. Иначе читать Ваши опусы неудобно.
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Дуже добрий дядько. Лише здалеку не видно, чи серед сміття є щось порядне, чи ні. Здалеку все - як купа сміття.
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помните такого "Народного Президента Бубенчика"?!. ну вот и все! сказка закончилась..
Нардеп Мосийчук подал в суд 4 иска против Супрун и Гройсмана: и.о. главы Минздрава обвиняется в отсутствии компетенций - Цензор.НЕТ 9977
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Самозванець Петро Бубенчик, позивний Порошенко. Киш з України.
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Мля...А шо,так можно было?Бабулясики собрать и айда в Ростов!А там ищи свищи!Свои встретили,бабки забрали,гонца закопали.Не плохая схема.Главное найти не нужную тушку,которая согласна под выбору таньгу собрать и переместить в точку доставки...
Это если таких фейковых дебилоидов под выбору штук десять зарегестрировать,дЫк не плохой навар чистоганчиком получается.
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Вор.....держи вора...как всех достали эти ублюдки у власти.
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Зато он до сих пор свято верит,что покушение было организованно на него.Ну или пытается всех в этом убедить...Только погиб именно мимо проходящий структурник,а не он.Хотели бы взорвать это дребызжащее тело с шатающейся головой(мистэр Истеричка,как я его называю),то взорвали бы.А то примазалось оно своей разполшейся тушкой...Короче...Не о ком разговоры разговаривать.
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Ось такі псевдо-патріоти гірше корупціонерки Богомолець!Зовсім неадекват!
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Хорошее дело,на весь бпп нужно подать в суд за обман избирателей - принимаемые ими законы противоречат их предвыборным обещаниям.
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На этом Мосийчуке негде пробы уже ставить... Имхо, радикальная партия доживает последние дни. Ее олигархическая сущность через популистскую риторику уже видна всем.
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А кто у нас не популист....? Нардеп Мосийчук подал в суд 4 иска против Супрун и Гройсмана: и.о. главы Минздрава обвиняется в отсутствии компетенций - Цензор.НЕТ 7991 Все кто у корыта и стремящиеся к нему все в одной упряжке! Нардеп Мосийчук подал в суд 4 иска против Супрун и Гройсмана: и.о. главы Минздрава обвиняется в отсутствии компетенций - Цензор.НЕТ 7991
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Усех троих нада лєчить сєльодкой 🐟🐟🐟
🤣
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Давай подавай на всех. Кто там в Кабмине Украины компетентен? Гройсман, Аваков, Рева, Омелян Нардеп Мосійчук подав до суду 4 позови проти Супрун і Гройсмана: в.о. голови МОЗ звинувачується у відсутності компетенцій - Цензор.НЕТ 3089 ? Сформировали кабмин по партийным квотам без малейшего учета уровня подготовки и интеллекта назначенных Нардеп Мосійчук подав до суду 4 позови проти Супрун і Гройсмана: в.о. голови МОЗ звинувачується у відсутності компетенцій - Цензор.НЕТ 7597 .
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Идиоты бывают полезными. Этот - бесполезный.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Мосийчук подал в суд 4 иска против Супрун и Гройсмана: и.о. главы Минздрава обвиняется в отсутствии компетенций
 
 
 
 
 
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