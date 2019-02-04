 Нардеп Мосийчук подал в суд 4 иска против Супрун и Гройсмана: и.о. главы Минздрава обвиняется в отсутствии компетенций

Об этом и.о. главы Минздрава написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Супрун, первое заседание суда запланировано на 15 февраля.

"Будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у меня компетенции (полномочий) к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. Что на самом деле является очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения. Очень опасной атакой на все изменения, которые наша команда воплотила за последнее время", - отметила министр.

Она напомнила, что "это делается руками депутата, который уже в свое время попался на получении крупной взятки и которого подозревали по пяти статьям Уголовного кодекса, а теперь очень активно используют для защиты бывшего руководства Одесского национального медицинского университета".

Супрун также отметила, что окружной административный суд Киева уже рассматривал подобные иски "против нашей команды и не удовлетворил ни один из них".

"А именно, в 2017 году судьи этого суда приняли два постановления, которые установили правомерность моего назначения правительством и возложения на меня исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины. Впрочем, очень быстро был рассмотрен иск Мосийчука и принято решение о сокращенной процедуре судебного разбирательства. А в пятницу мы узнали, что в этот суд поступило еще 4 иска Мосийчука (2 против меня и 2 против Владимира Гройсмана)", - рассказала чиновница.