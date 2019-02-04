 Нардеп Мосийчук подал в суд 4 иска против Супрун и Гройсмана: и.о. главы Минздрава обвиняется в отсутствии компетенций

Об этом и.о. главы Минздрава написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Супрун, первое заседание суда запланировано на 15 февраля.
"Будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у меня компетенции (полномочий) к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. Что на самом деле является очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения. Очень опасной атакой на все изменения, которые наша команда воплотила за последнее время", - отметила министр.
Она напомнила, что "это делается руками депутата, который уже в свое время попался на получении крупной взятки и которого подозревали по пяти статьям Уголовного кодекса, а теперь очень активно используют для защиты бывшего руководства Одесского национального медицинского университета".
Супрун также отметила, что окружной административный суд Киева уже рассматривал подобные иски "против нашей команды и не удовлетворил ни один из них".
"А именно, в 2017 году судьи этого суда приняли два постановления, которые установили правомерность моего назначения правительством и возложения на меня исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины. Впрочем, очень быстро был рассмотрен иск Мосийчука и принято решение о сокращенной процедуре судебного разбирательства. А в пятницу мы узнали, что в этот суд поступило еще 4 иска Мосийчука (2 против меня и 2 против Владимира Гройсмана)", - рассказала чиновница.
https://youtu.be/mTHI2lmZJho
Ладно,хрен с ним.Тут словЕй так просто,без мата не подберешь...Пусть другие упражняются.У меня для этого персонажа одна нецензурщина на язык просится.
Это если таких фейковых дебилоидов под выбору штук десять зарегестрировать,дЫк не плохой навар чистоганчиком получается.
🤣