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 Действия ряда экс-министров обороны могут быть квалифицированы как госизмена, - Луценко. ВИДЕО

В Украине займутся проверкой деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба с 1991 по 2014 год. Цель проверки – определить, кто из них стал "генератором уничтожения военного потенциала" украинской армии.

Об этом на заседании ВСК Верховной Рады заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, действия бывших министров обороны, руководителей Генштабов "могут колебаться от достаточно легкой статьи о халатности…. А можно выйти и на статью о государственной измене".

По его словам, это дело станет "политическим приговором" для причастных к разоружению украинской армии. В частности, Луценко заявил, что по состоянию на 1991 год Украина имела достаточный военный потенциал, третий в мире ядерный арсенал. "14 июля 2005 правительство по представлению министра обороны приняло решение об утверждении перечня военного имущества ВСУ, которое может быть отчуждено. Этот перечень составляет целый том страниц с двух сторон. Для интереса, по представлению министра обороны избыточными были, например, все радиоприемники типа Р382, Р355, все парашютные системы", – сказал генпрокурор.

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"Оказались избыточными танки типа Т-72, ​​Т72А, Т-72АК, Т-72Б1. Продавались сотнями. Также с точки зрения министра обороны 2005 оказались избыточными 122 мм самоходная гаубица 2С-1 - 100 штук, 122 мм гаубица Д-30 - 200 штук. 152 мм самоходная гаубица 2С-3, 2С-3М - 104 штуки. 152 мм пушка 2А-6 - 42 штуки. 152 мм пушка Д-20 - 79 штук. 203 мм орудие "Пион" - 39 штук. 85 мм пушка Д-44 - 288 шт. "Ураганов" - 40. "Градов" - 60, "Градов-1" - 18", – отметил Луценко.

Также в  период 2005-2009 гг. при содействии министров обороны были проданы все радиоприемники, парашютные системы, танки типа Т-72, ​​активно продавались по ценам автомобилей пушки "Пион" и "Грады".

"Фагот", "флейты" все это было признано избыточным и в 2014 году нам остались пушки афганского периода - 152 мм, которые слава Богу, не додумались объявить избыточными ", - заявил Луценко.

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"По каким ценам это продавалось? В 2005-2007 Комплекс "Бук" выводился с вооружения и продавался по цене 1 млн 214 тыс. гривен, его реальная цена, которую легко узнать в любых экспертных справочниках - составляла около 10 млн гривен. Танк Т-72 продавался за какие позорные 199 тыс.гривен, кто помнит курс доллара, то может легко убедиться, что танк был немного дешевле чем "Фольксваген", при рыночной цене танке более чем в 2 миллиона гривен. БМП-1, который не есть одним из более новых вооружений при цене более чем в 2 миллиона гривен продавался по 63 тысячи гривен ", - рассказал о расценках на военную технику Юрий Луценко.

"Боевой вертолет за 743 тысяч гривен продавался цене чуть более среднего автомобиля и меньше чем внедорожник, при том что цена его составляла - 8,2 млн гривен", - добавил Генеральный прокурор.

Генпрокурор показал слайды, на которых показано, по какой цене распродавались танки, вертолета и другая военная техника.

В 2005-2007 гг. году пост министра обороны занимал Анатолий Гриценко, в 2007-2009 гг. - Юрий Ехануров, в  2010 -2012 гг министром обороны был Михаил Ежель, в 2012 - Дмитрий Саламатин, а в 2012-2014 гг. Павел Лебедев.

Председатель ВСК нардеп  Иван Винник заявил, что в период, когда министром обороны был кандидат в президенты Анатолий Гриценко (2005-2007 годы), происходил масштабная распродажа за бесценок военной техники с украинской армии.

"Этот период характеризуется масштабным распродажей военной техники и вооружений. Десятки, тысячи, сотни единиц бронированной техники противовоздушной обороны были распроданы за копейки", - сказал Винник.

Расследование уголовного производства поручено Государственному бюро расследований.

Как сообщила заместитель главы ведомства Ольга Варченко, речь идет о статье 367 (служебная халатность), 364 (злоупотребление властью), 111 (государственная измена) и 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса.

В то же время, сотрудница ГБР отметила, что следствие касается "принятия на протяжении 2000 - 2014 лет управленческого решений и осуществления организационных мероприятий по реформированию Вооруженных Сил Украины, что привело к значительному снижению уровня обороноспособности государства".

Источник: https://censor.net.ua/n3109851
 
   
 Топ комментарии
 
5 складов боеприпасов переплюнут весь бред,шо несёт этот трезвенник.
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Порошенко,который был членом кабмина голосовал за все эти дела или ты порохобот не знал ?
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Скромный вопрос - а понесет ли ответственность дважды министр МВД луценко за состояние украинской милиции/полиции до ее нынешнего полукриминального состояния? А генпрокурор, не закрывший ни одного рыга? А за разгул коррупции в стране? И не был ли при "корыте" все эти годы сам луценко?
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путин сам спалился в 2012 году.новороссия от харькова до одессы.это не журналисты придумали.
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Схоже Гриценко недарма нервує. Навіть на позов від Луценкової набалакав. Тепер у нього є два шляхи: або до в'язниці, або у президенти.
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Ничего Грицу не будет. Никому ничего не будет. Петя не самоубийца. Ему скоро самому на пенсию. Он барыга, а не дурак чтобы трогать змеиное кубло. Поэтому все закончится трепней Луцика
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Це у Юли тепер один шлях: до в'язниці, тому і біситься як нечиста сила.
Що значить набалакав? Позов не трипер, любий дурень його заявити може, хочу бачити як та відьма його виграє...
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деньги газпрома не пахнут.путин уже в индонезию залез в выборы.это только начало года.
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Быть может прокурор под одного секретаря СНБУ тех лет копает, предчуствуя его скорую политическую кончину?
Тем самым перед новыми властями выслужится
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Ну да виноваты как всегда стрелочники, хоть и с лампасами. Утверждаю, что ни одна сделка по продаже вооружения за границу не прошла без участия премьер-министров и президентов Дії екс-міністрів оборони та екс-начальників Гештаба ЗСУ, що призвели до зниження обороноздатності, можуть бути кваліфіковані як держзрада - Луценко - Цензор.НЕТ 4618 . Только они же "недоторканi".
Дії екс-міністрів оборони та екс-начальників Гештаба ЗСУ, що призвели до зниження обороноздатності, можуть бути кваліфіковані як держзрада - Луценко - Цензор.НЕТ 931
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А, шо ж он тогда молчал? Кстати, гражданин генпрокурор, в бытность министра МВД вы открыли уголовное дело на стельмаха (глава НБУ) и ющенко за офёру с курсом доллара - где оно?
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Предполагаю, что цель этой ТСК взять на крючок Гриценко. Зачем при его относительно невысоком рейтинге? Что бы вынудить его во втором туре или протывсихствовать, как это было в 10ом году, или прямо поддержать Порошенко. Ничего ради истины и праведного суда в нашей власти сейчас не делается. Дії екс-міністрів оборони та екс-начальників Гештаба ЗСУ, що призвели до зниження обороноздатності, можуть бути кваліфіковані як держзрада - Луценко - Цензор.НЕТ 450
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Ну просто Шерлок Холмс, вот только без юридического коридора.
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Происшествия 2404 56Материалы по теме:ОборонаВсе про:армия (7300) Гриценко Анатолий (1201) Луценко (7292)04.02.19 16:54 "Действия экс-министров обороны и экс-начальников Гештаба ВСУ, приведшие к снижению обороноспособности, могут быть квалифицированы как госизмена, - Луценко" - опять шоумен Югик пиарится, когда же наконец, барыга покажет свою конкретную работу, когда будут посадки?
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Ух, как они панически боятся потерять власть - у картавого аж очки потеют от лжи и желчи изрыгаемой его цирозной печенью - любо дорого посмотреть на этого хороняку)))
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Юра, тут тобі повезло, бо ти можеш, без будь-якої натяжки, бути кваліфікований, як непідсудний по цілому переліку діагнозів, а їм це не загрожує.
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на арену цирка вылезет лещенко с фразой 2015 года.юлия тимошенко мама украинской коррупции.
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ни кто не дал бы гриценко торговать майном армии самостоятельно и на свой карман ... всё происходило с согласия и по общему одобрямсу в том числе тех , кто и сейчас руководит страной
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Збитки від знищених військових складів у Сватово, Ізюмі, Калинівці, Ічні зашкалюють. А барижна влада вмила руки.
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Лучше расскажи про своих подельниках...и что они вместе с тобой своровали...это куда интереснее буде..чем байки в склепе.
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бывший министр обороны украины лебедев строит шикарный особняк в крыму за 250 миллионов долларов.остались отделочные работы.учитесь жить.это вам не министр сердюков со своими девочками
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Лебедєв не є конкурентом Пеці на виборах, а відтак не створює для Луценко особистої загрози. Усе із Лебєдєвим буде Ок.
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Пять лет ждали и вот ребенок заговорил 😀😀😀
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министр обороны россии шойгу присвоил двум женщинам два генеральских звания,одна женщина генерал армии россии,ей 41 год,другая более молодая, генерал-майор,ей 28 лет.
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пять лет рошеновский прихвостень молчал , а сейчас , под выборы , опомнился ... мерзкие , продажные отродья луценки
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А генератора знищення прокуратури коли почнуть шукати?
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Югик, а где посадки? Кто из самых крупных воров Украины сидит? Эт из тех, кто разворовал черноморский флот страны, уничтожил и разворовал 2/3 промышленного потенциала, за годы незалежности, довёл страну до края европейской бедности.. Дії кількох екс-міністрів оборони можуть бути кваліфіковані як держзрада - Луценко - Цензор.НЕТ 9135 Дії кількох екс-міністрів оборони можуть бути кваліфіковані як держзрада - Луценко - Цензор.НЕТ 1967
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прокурора чайку не арестуют вместе с сыновьями.они в Греции построили почти лос-анджелес.учитесь жить,а не ныть.
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почему только сегодня озвучивают такие новости , понятно выборы скоро , то че генералов судить не будут очевидно всем , так же очевидно че генералы сами не могли продать ничего - только в связке с руководством страны , луценко сотрясает воздух , и даже если заведут уголовку , суды всех выпустят
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Юрко! Читай закони! В кого які повноваження!
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Ти ..тля алкаш ..мусора Захарченко не зміг посадити ..а тут роздухарився !? Дії кількох екс-міністрів оборони можуть бути кваліфіковані як держзрада - Луценко - Цензор.НЕТ 7767 ...
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и кто бы тут о хищениях, как не мэрзотнык пропитый!
Кума спроси какую оно должность в то время занимало!
больше всего харит когда каждый воровайка соевый орет "держи вора" с пьяных глаз. ничтожество картавое!
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А хто оцінить збитки від взірваних військових складів у Балаклії, Ізюмі, Сватовому, Калинівці, Ічні?
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Юга занимается только политическими конкурентами, а не всякой ерундою типа стратегических складов или массовых убийц.
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Юрко! Для чого видаєш довідки, які наступного дня оголошуєш фальшивими! Ти ж сам видав Гриценкові довідку, що кримінальних справ проти нього в ГПУ не було, й немає! Для чого видав довідку, баране?
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Последний взрыв на складах - 5 ярдов долларов улетучились. Снаряды для Града взять негде, кроме как в стране-агрессоре. Когда будет отвечать типо главнокомандующий?
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Пока Юга никого не посадил, он банальный звездобол. Мог давно уже направить в суд хотябы одно дело о разворовывании армии, а так он даже Захарченко несподобился привлечь. Ктото будет ещё обвинять Махнитского, который и полу года не побыл в должности и.о. ген прокурора с урезаными правами.
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А че только до 2014? Как дела сейчас, в том числе в оборонпроме?
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Оперативненько. Не прошло и 5 лет с момента сдачи Крыма нашими, как тогда выяснилось, недееспособными вооруженными силами.
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от мразота комсомольська з витверезника !
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Пускай заливает для потехи.Ведь всем известно ,что никого не посадит и наворованное в казну не отобьет.
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...гаркавий ти головного не забудь притягнути до відповідальності,бо без нього нічого в країні не трапляється...
Дії кількох екс-міністрів оборони можуть бути кваліфіковані як держзрада - Луценко - Цензор.НЕТ 7356
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Із Запою через Бодун Югік впевнено йде в лапи Бєлочки.
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а какой толстопуз там был в СНБО -а вот прокурорами надо что бы занимались уже расстрельные бригады -что время тратить
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Ну теперь точно понятно, если баба йуля придет к власти сидеть югику как пить дать
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У Луценко перед выборами клев пошел на крупную коррупционную рыбу. Какая невиданная доселе активность ! Сколько откровенного трепа ( чтобы не сказать звездежа) , передергивания и вранья.Главное всех оппонентов БПП забросать дерьмом до выборов , чтобы не было времени отмыться. И это "генпрокулол" Украины ! Стыдоба.
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У барижної команди почалась істерика після того, як Гриценко дав повторні свідчення в СБУ по здачі Криму без єдиного пострілу. І це при тому, що є рішення суду де написано, що міністр оборони не має права продавати зброю. Тепер зрозуміло в кому вони бачать головну загрозу своїй барижній владі - це Гриценко, який гарантовано перемагає Баригу за умови єднання українських демократичних сил. І до цього все іде.
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Странный в Украине хениальный пгокугог, ВМЕСТО ТОГО, ЧТО БЫ ЗАВОДИТЬ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, РАССКАЗЫВАЕТ СКАЗКИ ПРО МОЖЕТ БЫТЬ, МОЖЕТ НЕБЫТЬ... 😀😁😂😃😄😅😆😉😂
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да что ж такое! я к Гриценко отношусь с недоверием, но шоколадные прям заставляют за него голосовать!
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Еще и секретарей СНБО надо проверить. 4-го, например!
Кстати, указом Ющенко от 8 февраля 2005 секретарем СНБО был назначен П. Порошенко, а членами, среди прочих, Ю. Луценко и В. Турчинов. Не потому, чтобы следствие не вышло "на самих себя" ?. Дії кількох екс-міністрів оборони можуть бути кваліфіковані як держзрада - Луценко - Цензор.НЕТ 5550
Может еще лучше проверить кто сейчас ворует и разворовывает армию? Или Петя и компания слишком близко? Или бухарику уже не на чем пиариться?
Луценко, а заняться слабо... ворьем коррупционерами, Кононенко, Грановский, Злочевский, Бойко, Левочкин, Ахметовым-роттердам+, и агентом кремля кумом путина Медведчуком.
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на яныка всё спишут?
а кучма тоже будет участвовать?
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Алкаш,краще роскажии як твої прокурори зняли арешт з майна Захарченка.Ні одна рига незасуджена,а перед виборами вирішив Гриценка потравити.
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Правильно , Юрий Витальевич! Так их всех. И чтоб ни один от ответственности не ушел. А заодно и с Кучмы за Гонгадзе спросить, а с предыдущих Ген. прокуроров и ниже - за превращение прокуратуры в орган, который не вызывает у людей уважения. И прежде всего с Шокина и прочих "папередников".. И не забыть Коваля за выход Гиркина из Славянска. И Назарова отдающего "просьбы, не обязательные к исполнению", и с Муженко спросить за назначение "просящего". И с Порошенко за то, что имеет офшоры и требующего от всех иных (не носящих фамилию Порошенко) позакрывать к еней фене эти самые офшоры. А заодно и спросить с тех, кто громко отчитывается о законченных досудебных расследованиях, не имея не малейшего представления (в силу образования "инженер электронной техники") о кухне юридической, зато хорошо разбирающихся в кухне политической.
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Алкаш,краще роскажии як твої прокурори зняли арешт з майна Захарченка.Ні одна рига незасуджена,а перед виборами вирішив Гриценка потравити.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДействия ряда экс-министров обороны могут быть квалифицированы как госизмена, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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