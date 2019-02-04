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 Действия ряда экс-министров обороны могут быть квалифицированы как госизмена, - Луценко

В Украине займутся проверкой деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба с 1991 по 2014 год. Цель проверки – определить, кто из них стал "генератором уничтожения военного потенциала" украинской армии.

Об этом на заседании ВСК Верховной Рады заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, действия бывших министров обороны, руководителей Генштабов "могут колебаться от достаточно легкой статьи о халатности…. А можно выйти и на статью о государственной измене".

По его словам, это дело станет "политическим приговором" для причастных к разоружению украинской армии. В частности, Луценко заявил, что по состоянию на 1991 год Украина имела достаточный военный потенциал, третий в мире ядерный арсенал. "14 июля 2005 правительство по представлению министра обороны приняло решение об утверждении перечня военного имущества ВСУ, которое может быть отчуждено. Этот перечень составляет целый том страниц с двух сторон. Для интереса, по представлению министра обороны избыточными были, например, все радиоприемники типа Р382, Р355, все парашютные системы", – сказал генпрокурор.

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"Оказались избыточными танки типа Т-72, ​​Т72А, Т-72АК, Т-72Б1. Продавались сотнями. Также с точки зрения министра обороны 2005 оказались избыточными 122 мм самоходная гаубица 2С-1 - 100 штук, 122 мм гаубица Д-30 - 200 штук. 152 мм самоходная гаубица 2С-3, 2С-3М - 104 штуки. 152 мм пушка 2А-6 - 42 штуки. 152 мм пушка Д-20 - 79 штук. 203 мм орудие "Пион" - 39 штук. 85 мм пушка Д-44 - 288 шт. "Ураганов" - 40. "Градов" - 60, "Градов-1" - 18", – отметил Луценко.

Также в  период 2005-2009 гг. при содействии министров обороны были проданы все радиоприемники, парашютные системы, танки типа Т-72, ​​активно продавались по ценам автомобилей пушки "Пион" и "Грады".

"Фагот", "флейты" все это было признано избыточным и в 2014 году нам остались пушки афганского периода - 152 мм, которые слава Богу, не додумались объявить избыточными ", - заявил Луценко.

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"По каким ценам это продавалось? В 2005-2007 Комплекс "Бук" выводился с вооружения и продавался по цене 1 млн 214 тыс. гривен, его реальная цена, которую легко узнать в любых экспертных справочниках - составляла около 10 млн гривен. Танк Т-72 продавался за какие позорные 199 тыс.гривен, кто помнит курс доллара, то может легко убедиться, что танк был немного дешевле чем "Фольксваген", при рыночной цене танке более чем в 2 миллиона гривен. БМП-1, который не есть одним из более новых вооружений при цене более чем в 2 миллиона гривен продавался по 63 тысячи гривен ", - рассказал о расценках на военную технику Юрий Луценко.

"Боевой вертолет за 743 тысяч гривен продавался цене чуть более среднего автомобиля и меньше чем внедорожник, при том что цена его составляла - 8,2 млн гривен", - добавил Генеральный прокурор.

Генпрокурор показал слайды, на которых показано, по какой цене распродавались танки, вертолета и другая военная техника.

В 2005-2007 гг. году пост министра обороны занимал Анатолий Гриценко, в 2007-2009 гг. - Юрий Ехануров, в  2010 -2012 гг министром обороны был Михаил Ежель, в 2012 - Дмитрий Саламатин, а в 2012-2014 гг. Павел Лебедев.

Председатель ВСК нардеп  Иван Винник заявил, что в период, когда министром обороны был кандидат в президенты Анатолий Гриценко (2005-2007 годы), происходил масштабная распродажа за бесценок военной техники с украинской армии.

"Этот период характеризуется масштабным распродажей военной техники и вооружений. Десятки, тысячи, сотни единиц бронированной техники противовоздушной обороны были распроданы за копейки", - сказал Винник.

Расследование уголовного производства поручено Государственному бюро расследований.

Как сообщила заместитель главы ведомства Ольга Варченко, речь идет о статье 367 (служебная халатность), 364 (злоупотребление властью), 111 (государственная измена) и 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса.

В то же время, сотрудница ГБР отметила, что следствие касается "принятия на протяжении 2000 - 2014 лет управленческого решений и осуществления организационных мероприятий по реформированию Вооруженных Сил Украины, что привело к значительному снижению уровня обороноспособности государства".

Источник: https://censor.net.ua/n3109851
 
   
 Топ комментарии
 
5 складов боеприпасов переплюнут весь бред,шо несёт этот трезвенник.
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Порошенко,который был членом кабмина голосовал за все эти дела или ты порохобот не знал ?
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Скромный вопрос - а понесет ли ответственность дважды министр МВД луценко за состояние украинской милиции/полиции до ее нынешнего полукриминального состояния? А генпрокурор, не закрывший ни одного рыга? А за разгул коррупции в стране? И не был ли при "корыте" все эти годы сам луценко?
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По орфографії не визначиш, але якщо тобі так подобається, то будеш кагтавим подонком.
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Юга,в літку ви всією БПП сядите за державну зраду.
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А сейчас эти мрази гриценки и прочие идут в презы.и расказывают какой'плохой Порох..
и есть же даунцы которые за таких отдадут голос.
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конечно перед выборами это заказуха.но!я служил при нем бардак и разруха техника реально эшелонами уходила
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Порошенко,который был членом кабмина голосовал за все эти дела или ты порохобот не знал ?
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Стесняюсь спросить, а кем Вы были в тот час?
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Они были членами кабмина и голосовали за всё.
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5 складов боеприпасов переплюнут весь бред,шо несёт этот трезвенник.
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а шо 5 складов луцик взорвал?))) а здесь коррупция налицо, премьером юля была
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Соя, а президентом был дрыщ и он по закону отвечает за безопасность страны как и за МО и СНБО, и СБУ, и Генштаб.
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Югик, надо с 91-го начинать, с Кравчука, а то он скотвняка за Юлю топит!
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а почему только "экс"? при нынешних сколько арсеналов взорвано?
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МО и Генштаб должности под президента, соя.
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юля ему по усам настукала и сказала что интернет был лишним))))))))
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Толику лапти плетут. А там и Йуле, она тоже на этом не на одни лабутены наторговала. АК продавали по 700 грн - как раз по паре автоматов за 1 лабутен. За БМП - сумка Луи Виттон.
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Патологический лжец.Доложил о том, что расследование по Майдану завершено, но его подчиненный Горбатюк и адвокат погибших сказали, что это не так.То же и по Министерству обороны.МО не реализует технику, вооружение,имущество Вооруженных Сил.Этим напрямую занимается Кабмин.
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Ну про это в Америке даже фильм художественный сняли - Оружейный барон.
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Скромный вопрос - а понесет ли ответственность дважды министр МВД луценко за состояние украинской милиции/полиции до ее нынешнего полукриминального состояния? А генпрокурор, не закрывший ни одного рыга? А за разгул коррупции в стране? И не был ли при "корыте" все эти годы сам луценко?
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Его на три года отрывали от корыта.))
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на своих достижениях построить избирательную кампанию у пети нет возможности , поскольку таковых не багато , то буде тыкать пальцем в других кандидатов и показывать их грешки ...мол на их фоне - я белый и пушистый
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лебедев и саламатин кадровые разведчики ГРУ,и их назначал лично путин.дважды не сидевший янукович был простым смотрящим.
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а когда при Юще начался скандал в связи с массовым воровством при Министре Обороны Гриценко, в Раде была создана ТСК ,и странное дело, но именно находящиеся в оппозиция к Ющу регионалы и лично Януковощ, сделали все, что бы замять работу ТСК и спустить расследование на тормозах.. это говорит о том, что Кремль был заинтересован в работе Гриценко и не дал его наказать..
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Так расскажи хоть кто покупал? Или на рынке министр обороны с танком стоял возле Фольксвагена?
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Да во всех горячих точках планеты это оружие покупали. И в не горячих точках тоже. Африка, Средняя Азия... Тем более продавалось оно за копейки, не своё же, наследство.
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хто-хто. Луценко підірвав українську армію. Та й не треба вона - міліції більше всіх у Європі, СБУ, внутрішні війська. Усіх тих підрозділів з головою вистачало, щоб і Крим захистити, і Донбас. Але контингент набрали продажних дурнів, особливо у владний. Так що Луценко винен з друзями - однозначно. І була б вона не потрібна, якщо б вчасно вступили в ЄС, як то зробила Прибалтика і Польща. Просто в них є європейські якості, а в української влади нема.
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Я дико извиняюсь- а подорванные арсеналы -- это ущерб обороноспособности ВОЮЮЩЕЙ страны?
Кто-то видит хоть попытки расследования?
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Смотри Dron, а то говорят, что это ты над складами летал.😉
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Как вы смеете такие вопросы задавать... у нас воюющая страна... не шатайте лодку, а то путен нападёт! Дії екс-міністрів оборони та екс-начальників Гештаба ЗСУ, що призвели до зниження обороноздатності, можуть бути кваліфіковані як держзрада - Луценко - Цензор.НЕТ 2536
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А суд заборонив вже, називати Петра Олексійовича - Заньопрохідним Самозасуванцем?
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русским очень хочется чтобы украина опять была простой областью россии,в роде Коми асср
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Действия экс-министров обороны и экс-начальников Гештаба ВСУ, приведшие к снижению обороноспособности, могут быть квалифицированы как госизмена

Гриценко, ку-ку!!!! Действия экс-министров обороны и экс-начальников Гештаба ВСУ, приведшие к снижению обороноспособности, могут быть квалифицированы как госизмена, – Луценко - Цензор.НЕТ 5122
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А действие секретарей СНБО и Министров финансов???........Покопать нужно и тут - Порошенко точно там есть.....Наверно когда Юля станет Президентом Порошенко таки посадят....Уж больно он замаран.
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милай.... тебе бы на самого себя не выйти... да на друзей-родственников...
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До вот этого Сабакевича так же доберутся. До него и его команды - банды.
Действия экс-министров обороны и экс-начальников Гештаба ВСУ, приведшие к снижению обороноспособности, могут быть квалифицированы как госизмена, – Луценко - Цензор.НЕТ 6497

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Есть что-то нечестное в этих расследованиях.
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Все расследования, эта "честна влада", должна была начать ещё в 2014 году и уже закончить. Это на Гриценко и Юльку пытаются накопать.
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Что еще на Тимошенко с Зе припасено - это один Бог знает? Прошлый раз были "педофилы", один из которых сейчас в команде президента, а именно: Уколов. Этот фейк поручили тогда раскручивать клиническому идиоту и мерзавцу Г.Омельченко.
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А еще югику не мешало бы расследовать наконец-то коррупцию в правительстве азарова, в котором и петя служил. Или 5 -ти лет мало для этого? Пока петя в Украине можно взять наконец-то! у него показания.
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в кругу воров и брехунов кроме лжи брехни Вы не надейтесь на законность и правду они все в одном корыте по уши в дерьме и и чтоб не утонуть совсем будут каждый день лить тонны лжи и грязи на всех как бешенные собаки кусая и повизгивая от ненависти к правде и демократии
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путин сам спалился в 2012 году.новороссия от харькова до одессы.это не журналисты придумали.
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Схоже Гриценко недарма нервує. Навіть на позов від Луценкової набалакав. Тепер у нього є два шляхи: або до в'язниці, або у президенти.
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деньги газпрома не пахнут.путин уже в индонезию залез в выборы.это только начало года.
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Быть может прокурор под одного секретаря СНБУ тех лет копает, предчуствуя его скорую политическую кончину?
Тем самым перед новыми властями выслужится
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Ну да виноваты как всегда стрелочники, хоть и с лампасами. Утверждаю, что ни одна сделка по продаже вооружения за границу не прошла без участия премьер-министров и президентов Дії екс-міністрів оборони та екс-начальників Гештаба ЗСУ, що призвели до зниження обороноздатності, можуть бути кваліфіковані як держзрада - Луценко - Цензор.НЕТ 4618 . Только они же "недоторканi".
Дії екс-міністрів оборони та екс-начальників Гештаба ЗСУ, що призвели до зниження обороноздатності, можуть бути кваліфіковані як держзрада - Луценко - Цензор.НЕТ 931
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А, шо ж он тогда молчал? Кстати, гражданин генпрокурор, в бытность министра МВД вы открыли уголовное дело на стельмаха (глава НБУ) и ющенко за офёру с курсом доллара - где оно?
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Предполагаю, что цель этой ТСК взять на крючок Гриценко. Зачем при его относительно невысоком рейтинге? Что бы вынудить его во втором туре или протывсихствовать, как это было в 10ом году, или прямо поддержать Порошенко. Ничего ради истины и праведного суда в нашей власти сейчас не делается. Дії екс-міністрів оборони та екс-начальників Гештаба ЗСУ, що призвели до зниження обороноздатності, можуть бути кваліфіковані як держзрада - Луценко - Цензор.НЕТ 450
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Ну просто Шерлок Холмс, вот только без юридического коридора.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДействия ряда экс-министров обороны могут быть квалифицированы как госизмена, - Луценко
 
 
 
 
 
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