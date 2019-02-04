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 За рубежом
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Все про:выборы (20967) Индонезия (87) пропаганда (2166) Россия (71887)

 Власти Индонезии обвинили Россию в попытках вмешаться в выборы

По словам президента страны Джоко Видодо, российская пропаганда "привносит с собой бесконечные потоки лжи и клеветы".

Президент Индонезии в ходе предвыборного митинга обвинил оппозицию в распространении российской пропаганды, что, по его словам, "привносит с собой бесконечные потоки лжи и клеветы". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Россия отвергает обвинения в том, что она пытается повлиять на исход предстоящих президентских выборов. Посольство РФ в Джакарте в понедельник, 4 февраля, назвало подобные обвинения безосновательными. Россия принципиально не вмешивается во внутренние дела и кампании по выборам в других государствах, подчеркнули в российском диппредставительстве.

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Выборы главы государства в Индонезии – одном из крупнейших в мире государств с населением в 250 млн человек – состоятся 17 апреля. 57-летний Видодо добивается переизбрания на второй срок. Так же, как и на прошлых выборах пять лет тому назад, его соперником является отставной генерал Прабово Субианто, которому сейчас 67 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Требуем создать ВСК по факту вмешательства в выборы в Украине: Кремль готовит фальсификации, - Бурбак. ВИДЕО

На предыдущих выборах Видодо одержал победу с небольшим перевесом. Согласно опросам, он опережает Субианто и на этот раз. Президентские выборы в Индонезии проводятся в один тур.

Источник: https://censor.net.ua/n3109849
 
   
 Топ комментарии
 
свій щурячий писок скрізь упхнуть..поки не придушать
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Рашистские крысы,без мыла,свой хобот в любую щель пихают.Бывает и пролазят,аж со свистом.Вон Австрияков с мадярами возмите.Этим раша крысы так дупла растянули,что целыми стадами туда сюда бегают.Видать индонезийцам подобная перспективка не до вподоби!
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свій щурячий писок скрізь упхнуть..поки не придушать
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бабка кричала в москве,путин президент мира
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границ у россии нет.никто путина за язык не тянул
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А там еще шо кремлевские дебыли забыли?
Или они по привычке, как Шура Балаганов по карманам шарится?
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Им надо свое оружие куда-то толкать. И побольше.
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Уууу, там Тимор, там исламисты, там очень много моментов, чтобы рашка организовала управляемый хаос. Да и сама Индонезия расположена стратегически.
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Короче по известной поговорке" это вс@ався- невистка" рашку будут мочить везде 😀😀😀
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Рашистские крысы,без мыла,свой хобот в любую щель пихают.Бывает и пролазят,аж со свистом.Вон Австрияков с мадярами возмите.Этим раша крысы так дупла растянули,что целыми стадами туда сюда бегают.Видать индонезийцам подобная перспективка не до вподоби!
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Рашка-это самый настоящий тормоз развития мировой цивилизации.Везде,где бы она не влезла-разруха и убожество.
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Лезть всюду, как говно в лапти - давняя русская традиция, подсказанная им самим образом их жизни.
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Mereka yang merencanakan Russophobia ini, plot Russophobia, ini dia, mulai semua ini. Ini saya... Untuk orang-orang ini saya mengatasinya. Selesaikan game. Dengan Russophobia ini, yang Anda rencanakan
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какой ужас. мордва и туда свой свинособачий пятак всунула.
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А русские,то хоть об этом знают.А то их не сразу и на карте найдешь.
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Подивись під картою.
Кацап як завжди, на долівці зубами цапає.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Индонезии обвинили Россию в попытках вмешаться в выборы
 
 
 
 
 
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