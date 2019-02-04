 Полиция за сутки зарегистрировала 12 нарушений избирательного законодательства

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

"Всего с начала кампании в государстве зарегистрировано 626 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 12 фактам сведения внесены в ЕРДР: (7 - по ст.296 "Хулиганство", 2 - по ст.160 "Подкуп избирателя, участника референдума" и по одному - по ст.159-1 "Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока)", ст.171 "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и ст.365 Уголовного кодекса Украины "Превышение власти или служебных полномочий", - сообщает полиция.

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В общем, отмечают в ведомстве, составлено 145 административных протоколов. Рассмотрены 126 обращений по нормам закона "Об обращениях граждан". Кроме того, работники полиции проверяют 235 сообщений.

"Полицейские продолжают документировать все обстоятельства совершенных преступлений для завершения досудебного расследования, направления производств в суд и привлечения виновных лиц к ответственности", - заверили в полиции.

Напомним, Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты на выборы 31 марта.