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 Госреестр опубликовал сводные таблицы количества избирателей в Украине за 2010-2018 годы

На официальном сайте Государственного реестра избирателей появились сводные таблицы количества избирателей в Украине за 2010-2018 годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома в понедельник.

"На официальном веб-сайте Государственного реестра избирателей появилась сводная таблица количества избирателей за 2010 - 2018 годы по состоянию на 31 декабря каждого года", - говорится в сообщении.

В обнародованной на сайте Госреестра информации содержатся сведения об общем количестве избирателей, количестве избирателей с избирательным адресом и количества избирателей, которые временно или постоянно выбыли из Реестра.

Согласно данным, обнародованным в указанной информации, по состоянию на 31 декабря 2017 года общее количество избирателей составляло 35 млн 827 тыс. 342, тогда как по состоянию на 31 декабря 2018 года их количество снизилось на 224 тыс. 487 и составило 35 млн 602 тыс. 855.

Ознакомиться с информацией о количестве избирателей можно по ссылке.

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Госреестр опубликовал сводные таблицы количества избирателей в Украине за 2010-2018 годы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109836
 
 
 Топ комментарии
 
З 2010 року по 2018 рік число виборців зменшилось лише на 1,3 млн?
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Тут только за такие таблицы можно пидрахую 10 лет расстрела впаять.
А выбори еще не начались.
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Чушь какая. Сейчас вряд ли всего суммарно 35 млн. населения наберется.
А тут хотят сказать, что без Крыма, без Донбасса, без подростков не достигших 18 лет будет аж 35 миллионов.
Сколько там мертвых душ, миллионов 10 нарисовали?
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З 2010 року по 2018 рік число виборців зменшилось лише на 1,3 млн?
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Так на кладбищах знаете какой резерв незадействованных избирателей? Ого-го!
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ага конечно, с 2010 по 2014 на 500к уменьшилось виборців. Крымчане и даунбасяне с укр. паспортами?
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Ежели в 2010 году ******** составлял эти таблицы и Голоса сверял,то Верю?
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Тут только за такие таблицы можно ******** 10 лет расстрела впаять.
А выбори еще не начались.
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Графік знизу почин-ся з позначки 34 500 000.
На вигляд - ого ! Насправді, у рамках загального тренду.
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А что это вчера было? Ну ладно там барИга пиарится на Томосе. Но юльладимирна? Та не?! Та это фотошоп 100%!

Госреестр опубликовал сводные таблицы количества избирателей в Украине за 2010-2018 годы - Цензор.НЕТ 5668
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тільки одне фото? слабачка! от порохло ах томос-тур за бюджетне бабло влашутввав. ( до речі, теж піде йому карму на коли судити будуть через рік)
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Суди за що ? За богоугодну справу на користь укр. держави ?
Ви дебіл ?
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кататися з папірцем- яка користь? за свій кошт нехай катається якщо йому так до всирачки треба. нефіг чужі гроші тринькати на таке лайно
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а порохло не хоче на дебати з юлькою? чи він тільки на зазадалегідь узгоджені питання може відповідати?
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порохло- сциклива свиня. сере далі ніж бачить коли питання зазадалегідь на папірці йому не принесли. тому що без папірця буде бекати-мекати як чухло дране
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Дурня і брехня. ПОП один з небагатьох, хто може без нотанок обходитись.
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Все населения на 1.12.2018 составляет 42 177,6
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Если будет перепись, то еще меньше окажется. Разве єто не понятно?
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Ви у себе у кишенях гроші толком порахувати не можете, а хочете, щоб перпис провели в умовах війни... Держреєстр опублікував зведені таблиці кількості виборців в Україні за 2010-2018 роки - Цензор.НЕТ 6819
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По потреблению соли или сои людей считали?😉
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Чушь какая. Сейчас вряд ли всего суммарно 35 млн. населения наберется.
А тут хотят сказать, что без Крыма, без Донбасса, без подростков не достигших 18 лет будет аж 35 миллионов.
Сколько там мертвых душ, миллионов 10 нарисовали?
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Виходить, що Україна вважає окуповані території своїми.
Ви проти, сер ??

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переписи нет а точные цифры есть))))))))
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Тому що облік зареєстрованих у місцевих органах влади ведеться, сер...

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В проголосовавшие за Поросенко запишут всех зеков, душевнобольных, косых, мёртвых, собак, кошек. Судя по такой статистике.
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А вашу вагітну душевнохвору кішку теж врахують ?

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Самый важный лекторат Мальдивского- продажни,неучтённые переселенцы и сепары с оккупации,мёртвые души ,заробитчане,ЗЭКИ,дурки и больницы.Думаю,миллионов 7-8 наберётся его ,,избирателей".Плюс закупка оптом УИК,ТИК ,вплоть до ЦИК.Если это не поможет,то включится Мальдивское Правосудие. На этом поле у самодержца - пораженца исчо нихто не выигрывал.Закупаем шампанское за победу однотурового самодержца!
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Точно знаєте, бо з дурки пишете ??
Ну-ну ...

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бюджетники, чиновники, весь адміністративний апарат, прокурори-мусора - вони не виїжджають з України за кордон, а залишаються паразитувати на горбу українців
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Ніхто не знає, скільки в Україні виборців. Підрахуй намалює стільки, скільки треба.
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Нема вже Підрахуя. На посаді у ЦВК.
А чого за палацик не сидить, поки що неясно.
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підрахуї перекваліфіквалися:

нова голова ЦВК призначила своїми радниками Ківалова і Охіндовського
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Бредятина, если вычесть детей до 18 то хорошо если 30 млн наберется, вот вам и 5 млн мертвых душ которые проголосуют как надо.
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Є облік зареєстрованих. Перевірте, сер, зпочатку.
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мертві душі і масоі фальсифікації - козир злочинної влади
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139 зареєстрованих громадських організацій-спостерігачів.
Вам мало, сер ??
Ви вже записались у виборчу комісію, сер ??
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Знаємо, знаємо - майже всі кишенькові і контрольовані. Неважливо як голосують, важливо як рахують
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Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. (с)



А в нашем случае существует ещё и украинская статистика.
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Ну да, но есть еще и недостижимый даже для украинской государственной статистики идеал - Петр Алексеевич.
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Хаха, так это статистика вместе с Крымом и Донецком , тоесть нужно еще 4-5 лямов отнять.
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Гриценко подав позов до ЦВК
31 Січня 2019, 17:04
Сьогодні, 31 січня, кандидат в президенти Анатолій Гриценко подав адміністративний позов про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії.

«Подав до суду на ЦВК. Через протизаконну вимогу до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК. Згідно закону, розглянути цей позов суд має у стислі терміни - впродовж двох днів. Сподіваюся, суд скасує цю абсурдну вимогу - небачену в Україні ще ніколи», - пише Анатолій Гриценко.

Протиправність дій ЦВК по відношенню до кандидата стосується невідкладності отримання Анатолієм Гриценком бази даних списку виборців - Державного реєстру виборців, як це передбачено частиною 9 ст. 31 Закону України «Про вибори Президента України». Дії ЦВК є порушенням прав кандидата на пост Президента України, які унеможливлюють ведення виборчої кампанії та дають владі колосальні можливості для маніпуляцій зі списками виборців.

Кандидат подав позов згідно ст. 273 КАСУ та вимагає суд розглянути його у вкрай стислі строки - впродовж двох днів
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"Ты не Один. Нас-52 Миллиона". А сколько нас на самом деле? Давайте попробуем разобраться
Последняя перепись Населения проводилась в 2001 году

Последняя перепись Населения проводилась в 2001 году.
По ее результатам численность населения Украины составила чуть более 48 Миллионов Человек. По состоянию на 1 января 2018 года Госстат сообщает о 42 Миллионах постоянных жителей Украины. А сколько нас на самом Деле? Давайте попробуем Разобраться. Только по Официальным данным, за границей нашего Государства постоянно проживает более 5 Миллионов Украинцев. И эта цифра ежедневно Растет. Одна только Польша, Ежегодно выдает около 900 000 разрешений на работу для граждан Украины. В Италии и Чехии постоянно проживает около Миллиона Украинцев. И Более 10 миллионов граждан Украины фактически постоянно проживает на всей территории Евросоюза и ближнего Зарубежья. Если не учитывать аннексированый Крым и неподконтрольную часть Донбасса население Украины на данный момент составляет менее 28 миллионов человек. За 27 лет мы потеряли около 20 Миллионов. И с каждым днем теряем все Больше. Только Вдумайтесь в эти просто фантастические Данные.
И за каждой этой цифрой стоят реальные Люди. Реальные Судьбы. Жены которые годами не видят своих Мужей. Дети которые растут без Родителей. Это уже не просто Беда. Это настоящая Катастрофа. А вот почему до сих пор не была проведена очередная Перепись, я думаю понятно абсолютно Всем. Ведь Миллионы "Фантомных" голосов это просто Находка, для одного всем известного Персонажа...

Михаил Шнайдер
http://ua24ua.net/ti-ne-odin-nas-52-milliona-a-skolko-nas-na-samom-dele-davayte-poprobuem-razobratsya/
🤔
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Багато слів. Краще б більше цифр і менше заокруглень.

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С мирного 2013 убыль -- Крым, половина Донбасса, миллионы заробитчан, десятки тысяч погибших.
А в реестре - минус 900 тысяч.
По 2013 му году только в Крыму проживало 2 с лишним МИЛЛИОНА народу!!
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Насправді з інфо неясно, кого рахували - усих, чи без окупованих територій.
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Так в том то и дело, что могут посчитать, что голосовали все!
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