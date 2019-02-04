 Госреестр опубликовал сводные таблицы количества избирателей в Украине за 2010-2018 годы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома в понедельник.

"На официальном веб-сайте Государственного реестра избирателей появилась сводная таблица количества избирателей за 2010 - 2018 годы по состоянию на 31 декабря каждого года", - говорится в сообщении.

В обнародованной на сайте Госреестра информации содержатся сведения об общем количестве избирателей, количестве избирателей с избирательным адресом и количества избирателей, которые временно или постоянно выбыли из Реестра.

Согласно данным, обнародованным в указанной информации, по состоянию на 31 декабря 2017 года общее количество избирателей составляло 35 млн 827 тыс. 342, тогда как по состоянию на 31 декабря 2018 года их количество снизилось на 224 тыс. 487 и составило 35 млн 602 тыс. 855.

Ознакомиться с информацией о количестве избирателей можно по ссылке.

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