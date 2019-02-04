 Госреестр опубликовал сводные таблицы количества избирателей в Украине за 2010-2018 годы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома в понедельник.
"На официальном веб-сайте Государственного реестра избирателей появилась сводная таблица количества избирателей за 2010 - 2018 годы по состоянию на 31 декабря каждого года", - говорится в сообщении.
В обнародованной на сайте Госреестра информации содержатся сведения об общем количестве избирателей, количестве избирателей с избирательным адресом и количества избирателей, которые временно или постоянно выбыли из Реестра.
Согласно данным, обнародованным в указанной информации, по состоянию на 31 декабря 2017 года общее количество избирателей составляло 35 млн 827 тыс. 342, тогда как по состоянию на 31 декабря 2018 года их количество снизилось на 224 тыс. 487 и составило 35 млн 602 тыс. 855.
Ознакомиться с информацией о количестве избирателей можно по ссылке.
А выбори еще не начались.
На вигляд - ого ! Насправді, у рамках загального тренду.
Ви дебіл ?
А тут хотят сказать, что без Крыма, без Донбасса, без подростков не достигших 18 лет будет аж 35 миллионов.
Сколько там мертвых душ, миллионов 10 нарисовали?
Ви проти, сер ??
Ну-ну ...
А чого за палацик не сидить, поки що неясно.
нова голова ЦВК призначила своїми радниками Ківалова і Охіндовського
Вам мало, сер ??
Ви вже записались у виборчу комісію, сер ??
А в нашем случае существует ещё и украинская статистика.
31 Січня 2019, 17:04
Сьогодні, 31 січня, кандидат в президенти Анатолій Гриценко подав адміністративний позов про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії.
«Подав до суду на ЦВК. Через протизаконну вимогу до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК. Згідно закону, розглянути цей позов суд має у стислі терміни - впродовж двох днів. Сподіваюся, суд скасує цю абсурдну вимогу - небачену в Україні ще ніколи», - пише Анатолій Гриценко.
Протиправність дій ЦВК по відношенню до кандидата стосується невідкладності отримання Анатолієм Гриценком бази даних списку виборців - Державного реєстру виборців, як це передбачено частиною 9 ст. 31 Закону України «Про вибори Президента України». Дії ЦВК є порушенням прав кандидата на пост Президента України, які унеможливлюють ведення виборчої кампанії та дають владі колосальні можливості для маніпуляцій зі списками виборців.
Кандидат подав позов згідно ст. 273 КАСУ та вимагає суд розглянути його у вкрай стислі строки - впродовж двох днів
Последняя перепись Населения проводилась в 2001 году
Последняя перепись Населения проводилась в 2001 году.
По ее результатам численность населения Украины составила чуть более 48 Миллионов Человек. По состоянию на 1 января 2018 года Госстат сообщает о 42 Миллионах постоянных жителей Украины. А сколько нас на самом Деле? Давайте попробуем Разобраться. Только по Официальным данным, за границей нашего Государства постоянно проживает более 5 Миллионов Украинцев. И эта цифра ежедневно Растет. Одна только Польша, Ежегодно выдает около 900 000 разрешений на работу для граждан Украины. В Италии и Чехии постоянно проживает около Миллиона Украинцев. И Более 10 миллионов граждан Украины фактически постоянно проживает на всей территории Евросоюза и ближнего Зарубежья. Если не учитывать аннексированый Крым и неподконтрольную часть Донбасса население Украины на данный момент составляет менее 28 миллионов человек. За 27 лет мы потеряли около 20 Миллионов. И с каждым днем теряем все Больше. Только Вдумайтесь в эти просто фантастические Данные.
И за каждой этой цифрой стоят реальные Люди. Реальные Судьбы. Жены которые годами не видят своих Мужей. Дети которые растут без Родителей. Это уже не просто Беда. Это настоящая Катастрофа. А вот почему до сих пор не была проведена очередная Перепись, я думаю понятно абсолютно Всем. Ведь Миллионы "Фантомных" голосов это просто Находка, для одного всем известного Персонажа...
Михаил Шнайдер
http://ua24ua.net/ti-ne-odin-nas-52-milliona-a-skolko-nas-na-samom-dele-davayte-poprobuem-razobratsya/
🤔
А в реестре - минус 900 тысяч.
По 2013 му году только в Крыму проживало 2 с лишним МИЛЛИОНА народу!!