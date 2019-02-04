 Военкоматы РФ не признают убитых в Сирии ветеранами боевых действий, несмотря на унижение их семей в судах

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал "Коммерсанту" представитель военной прокуратуры Владимирского гарнизона.
По его словам, семьи погибших вынуждены обращаться в суд, но военкоматы всегда отказываются признавать такие иски.
Издание отмечает, что военкомат во Владимире отказал в надбавке к пенсии Вере Пыленок, вдове летчика Андрея Пыленка, погибшего в Сирии при крушении самолета Ан-26 в начале марта 2018 года. По словам женщины, ей объяснили, что "просто надо пройти такой путь – от военкомата до прокуратуры и суда", а суд примет положительное решение. Пыленок выиграла иск, однако военкомат его не признал, сославшись на то, что погибший летчик не был ветераном боевых действий. В то же время, по словам вдовы, такой статус ее муж получил еще в 2009 году за участие в боевых действиях в Чечне, а в Сирии находился с 2017 года "на спецзадании".
"Позиция военкоматов в том, что они отказываются всегда признавать такие иски. Несмотря на это, данные исковые заявления выигрываются и восстанавливаются права", – заявил "Коммерсанту" помощник прокурора Владимирского гарнизона Илья Болдырев. Он подавал в суд иск в интересах Пыленок.
Глава межрегиональной общественной организации "Союз ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии" Сергей Тимохин заявил, что обращений, аналогичных тому, что подавала Пыленок, "сотни, может быть, даже тысячи".
По словам Тимохина, доказать участие в боевых действиях порой сложно из-за грифа секретности на некоторых документах.
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Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, миленькие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
Леонид ФИЛАТОВ
Ну кто ещё может лучше всех,отбить желание у рашистостановской орды ездить убивать людей по всему миру,кроме,как рашистских генералов?!
Теперь мракобесы рашистские знайте,что вы все ни кто и ******** вам светит в аду!А вашим родственничкам,которые надеялись на безбедное будующее,в случае вашей позорной смерти,нищета и фуй *****,и тот по телевизору!В бомжатню на теплотрассы всем стадом будьте любезны,проследуйте-с,господа-с...И из стада не выбиваемся,прем стройными колоннами на помойку Путлера из говна лепить,творцы мля,русьськАгА мира...
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