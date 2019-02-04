 Военкоматы РФ не признают убитых в Сирии ветеранами боевых действий, несмотря на унижение их семей в судах

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал "Коммерсанту" представитель военной прокуратуры Владимирского гарнизона.

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По его словам, семьи погибших вынуждены обращаться в суд, но военкоматы всегда отказываются признавать такие иски.



Издание отмечает, что военкомат во Владимире отказал в надбавке к пенсии Вере Пыленок, вдове летчика Андрея Пыленка, погибшего в Сирии при крушении самолета Ан-26 в начале марта 2018 года. По словам женщины, ей объяснили, что "просто надо пройти такой путь – от военкомата до прокуратуры и суда", а суд примет положительное решение. Пыленок выиграла иск, однако военкомат его не признал, сославшись на то, что погибший летчик не был ветераном боевых действий. В то же время, по словам вдовы, такой статус ее муж получил еще в 2009 году за участие в боевых действиях в Чечне, а в Сирии находился с 2017 года "на спецзадании".



"Позиция военкоматов в том, что они отказываются всегда признавать такие иски. Несмотря на это, данные исковые заявления выигрываются и восстанавливаются права", – заявил "Коммерсанту" помощник прокурора Владимирского гарнизона Илья Болдырев. Он подавал в суд иск в интересах Пыленок.

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Глава межрегиональной общественной организации "Союз ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии" Сергей Тимохин заявил, что обращений, аналогичных тому, что подавала Пыленок, "сотни, может быть, даже тысячи".



По словам Тимохина, доказать участие в боевых действиях порой сложно из-за грифа секретности на некоторых документах.