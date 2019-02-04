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Все про:Россия (71887) военнослужащие (4042) наемники РФ (744)

 Военкоматы РФ не признают убитых в Сирии ветеранами боевых действий, несмотря на унижение их семей в судах

Российские военкоматы отказываются считать военнослужащих, убитых в Сирии, ветеранами боевых действий и на этом основании не индексируют их родственникам пенсии по потере кормильцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал "Коммерсанту" представитель военной прокуратуры Владимирского гарнизона.

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По его словам, семьи погибших вынуждены обращаться в суд, но военкоматы всегда отказываются признавать такие иски.

Издание отмечает, что военкомат во Владимире отказал в надбавке к пенсии Вере Пыленок, вдове летчика Андрея Пыленка, погибшего в Сирии при крушении самолета Ан-26 в начале марта 2018 года. По словам женщины, ей объяснили, что "просто надо пройти такой путь – от военкомата до прокуратуры и суда", а суд примет положительное решение. Пыленок выиграла иск, однако военкомат его не признал, сославшись на то, что погибший летчик не был ветераном боевых действий. В то же время, по словам вдовы, такой статус ее муж получил еще в 2009 году за участие в боевых действиях в Чечне, а в Сирии находился с 2017 года "на спецзадании".

"Позиция военкоматов в том, что они отказываются всегда признавать такие иски. Несмотря на это, данные исковые заявления выигрываются и восстанавливаются права", – заявил "Коммерсанту" помощник прокурора Владимирского гарнизона Илья Болдырев. Он подавал в суд иск в интересах Пыленок.

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Глава межрегиональной общественной организации "Союз ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии" Сергей Тимохин заявил, что обращений, аналогичных тому, что подавала Пыленок, "сотни, может быть, даже тысячи".

По словам Тимохина, доказать участие в боевых действиях порой сложно из-за грифа секретности на некоторых документах.

Источник: https://censor.net.ua/n3109835
 
   
 Топ комментарии
 
Ця новина мені як мед на душу!
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Какие "боевые действия" у заблудившихся? АбсЮрд.
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Нарасии всегда так. Сначала "надасимьюкармить", а потом "явастуданепосылал"...
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Плевать что там в чумной рашке происходит,а чего не пишут на цензоре,как в Украине медкомиссию в военкоматах проходят,призывной возраст до 60 лет,даже гипертоникам и сердечникам пишут годен,потом эти люди на сборах погибают,случаев было уже много,но никто об этом не пишет
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Какие "боевые действия" у заблудившихся? АбсЮрд.
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А что здесь нового.Совок 2.0 Советским военнослужащим прошедшим Корею. Вьетнам, Египет и Анголу тоже никто ветеранов не присваивал. И даже говорить об этом запрещали

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так родичам компенсацію виплатили. ну тіпа розчитались
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своих не бросают? а ихтамнет... как и не было... никогда
****

Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?

И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?

Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, миленькие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
Леонид ФИЛАТОВ
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Не можливо унізіть духовних підарасів,не пишіть муру.
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Молодцы!Так держать!
Ну кто ещё может лучше всех,отбить желание у рашистостановской орды ездить убивать людей по всему миру,кроме,как рашистских генералов?!
Теперь мракобесы рашистские знайте,что вы все ни кто и ******** вам светит в аду!А вашим родственничкам,которые надеялись на безбедное будующее,в случае вашей позорной смерти,нищета и фуй *****,и тот по телевизору!В бомжатню на теплотрассы всем стадом будьте любезны,проследуйте-с,господа-с...И из стада не выбиваемся,прем стройными колоннами на помойку Путлера из говна лепить,творцы мля,русьськАгА мира...
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Воюй русачек ,получишь значек о том что ты дурачек !))))
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Делов то - всего ничего , было бы из за чего шум подымать . Она же теперь вдова , пусть найдёт нового , подходящего мужа и пошлёт его в Сирию . Или ещё куда-нибудь .
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да как же их признать то, пазлы ведь они )) не всякая и вдова сразу признает своего отпускника, пока не соберёт всё из посылочного пакетика в приблизительные контуры ))
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Родина тебя бросит, сынок, везде и всегда
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Все логічно: "як можна визнати вбитим того (те) чого ніколи не було живим ("іхтамнєт")?!" Военкоматы РФ не признают убитых в Сирии ветеранами боевых действий, несмотря на унижение их семей в судах - Цензор.НЕТ 6698
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Закон Карми! Расіянці так веселилися, коли їхні лаврови-чуркіни-машкизахарови з наглими рожами казали "наших там нєт! а ви докажітє!" Їм було аж до вссику ржачно: "Ну што хахли! Как наш путін вас пєрєіграл?!" Я вірив, що від цього "много ходов очка" запорєбрікові шакали отримають "отвєточку"! І вони її отримали, коли пішли за похоронними на своїх "ванюшек": "іх там нє било!" (кажуть тепер їм) "І ви були весь час з цим згодні" , - хочу підтвердити це і я! Їжте, падли, - не обляпайтесь! Замість Луганського та Донецького ДАПів будете й ви горіти в своїх по всій нарасєї (коли до них прийдуть ІДІЛ, китайці, кавказці...
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Какие то тупые родственники. Ху@ло ж вам сказал их там нету и быть не может. Вы шо быдло царю не верите?
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ты иван не расстраивайся - такова ваша жизнь кацапская...)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВоенкоматы РФ не признают убитых в Сирии ветеранами боевых действий, несмотря на унижение их семей в судах
 
 
 
 
 
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