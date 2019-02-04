 В поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО уже собрано более миллиона подписей, - Герасимов

Об этом на согласительном совете сообщил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Лидер фракции БПП отметил, что сегодня более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз: "Чтобы напомнить депутатам, что требования неизменности европейского пути — это не формальная статистика, Общественная организация "Солидарность " проводит всеукраинскую акцию по сбору подписей под обращением к народным депутатам в поддержку изменений в Конституцию Украины. На сегодня собрано более одного миллиона подписей украинцев!".
"Перед нами стоят амбициозные задачи по углублению сотрудничества с НАТО и ЕС, усилению обороноспособности государства и повышения социальных стандартов. Ключевой задачей для украинского парламента является окончательное принятие предложенных Президентом Украины Петром Порошенко изменений в Конституцию относительно неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС (рег. № 9037). Это решение, я уверен, в четверг будет иметь поддержку более чем 300 украинских парламентариев. Мы продемонстрируем всему миру реализацию целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и Организации Североатлантического договора ", — заявил Артур Герасимов.
"Ключевой задачей для украинского парламента на этой пленарной неделе является окончательное принятие предложенных Президентом Украины Петром Порошенко изменений в Конституцию относительно неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС (регистрационный номер 9037)", - отметили в политсиле.
может тебе туда?
мне не нравится анальная тема на форуме.. это признак кацапщины!
Кожна зграя - вовків чи левів - ділиться на альфа-самця, альфа-самку, іноді ще бета-особин і велику групу рядових. Коли приходить інший лев, він вбиває чи виганяє вожака, і весь прайд вже належить йому.
Ось саме це у всі віки робить росія. Розколює, а не бореться з усією зграєю. Знищує вплив лідерів нації на населення. Так вони робили, коли вигнали Мазепу і стали знищувати "мазепинство", тобто націю. Так вони боролися проти "українського буржуазного націоналізму" в СРСР. Так вони роблять і зараз, знищуючи вплив "майдаунів-бєндєровцев" на "нармальних украинцев". "Нормальні українці" це для них малороси, котрі не мають жодних думок про національну самоповагу та окремішність. Як тільки "нармальний українец" починає їх мати, він автоматично становиться "прєдатєлєм".
Як тільки вплив Мазепи падає, у розколотих груп населення раптом з'являється свій вожачок, котрий кожен тягне у свій бік.
Так от це головна їхня зброя. Знищивши вплив нації на населення, вони згодом підкорюють населення і вводять його до складу орди на правах раба і гарматного м'яса.
От саме зараз ми проходимо цю небезпечну стадію, коли вплив національного на населення ослаб, населення наше розкололи, нав'язали своїх вожачків, і зараз один із таких вожачків може прийти до влади.
Основа ворожої безперервної інформаційної психологічної операції проти нашого населення - це страх.
* * *
Страх - це первісна емоція, закладена в нас для виживання. Вони її вміло використовують.
*Цигани з їхнім "мамка вмре" - завдання шокувати, а потім ти винесеш все золото з хати.
*Поїзди бандеровцев - реально ходили зустрічати ці поїзди і самі винесли Крим Кремлю.
*"Відіш, как тебя Порошенко твой бросіл" - нашим полоненим.
Звичайна психотерапевтична допомога людині після переляку - це просто роз'яснити природу цього явища. Коли людина розуміє принцип, вона перестає боятися.
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Кремлю потрібно постійно нас лякати. Це вони та особисто путін прекрасно засвоїли на вибухах будинків в 90-х.
Наляканим населенням дуже легко управляти.
Під час Майдану вони лякали нас, поширюючи підозри - "схоже наші лідери нас зрадили". Люди боялися, що Кличко, Яценюк, Тягнибок пішли на сепаратні переговори з Януковичем і "зливають Майдан". Тут працював віковий комплекс про "зрадливість українських еліт".
Сам яник, як уголовник і бандит, теж добре засвоїв, що жорсткий наїзд відмінно працює перед переговорами. Тому Майдан залякували нападами на активістів, вбивствами, зникненнями, кримінальним переслідуванням.
Потім почалась війна, і кремлівські інформаційні війська почали кидати сюди відео з нашими загиблими, з кадрами їхніх розтерзаних тіл, відео з безпомічними військовими, захопленими в полон. Це було звичайне залякування українського суспільства.
Тоді багато українців зазнали травмуючої ситуації, шоку. Була справжня істерія про злив Маріуполя, Дебальцево, і навіть про навмисне вбивство Порошенком патріотів у котлах, бо вони йому заважали.
Налякана людина легше вірить. Шторка критичного мислення падає, і легше вкинути наступну думку. Але потім зі стабілізацією фронту шок спадає, і комп'ютер після травми починає стикатися з критичною помилкою і шукати підтвердження своїй ірраціональній думці. Тому українцям як по команді підсунули офшори, Мальдіви, "влада не хоче міняти полонених", фальшивий "лист Лоліти" і т.д.
Майже всі активні засівачі зрад зв'язані напряму з кремлем або з біглими регіоналами, котрих кремль контролює, тож контролює і їхніх людей тут. Один герой "що прогнав януковича" стрибав до російських військ в окоп з криком "нє стреляйтє! я свой!". Гнап працював з Арбузовим і Клименко ще в Донецьку. Лещенко на квартиру нарозслідував. У єврооптимістки Заліщук папка - фігурант справи про обнал в банку Капітал краденного Клименком. Пускатєль газів Дубінський пишається дружбою з Портновим і Гужвою. І т.д.
Ось так працював Кремль ці 5 років.
Ось це - основа кремлівської стратегії по усуненню нашої влади та приведенню своєї. Зараз розвідка США, наша Зовнішня Розвідка та СБУ повідомляють про втручання РФ в наші вибори проти нинішньої влади.
Тож ми на найближчих двох виборах проходимо найнебезпечнішу стадію нашого протистояння. Якщо ми виграємо, як переграли кремль по всім третім майданам, міхосборищам, зброї для савченко і рубана і т.д., ми змусимо Кремль до внутрішнього перевороту. Московські еліти отримають остаточне підтвердження програшу Путіна по Україні. Вони його знищать. Після цього відкриється нове поле можливостей аж до можливого розпаду РФ.
Але якщо їм вдасться змістити керівництво країни-жертви, то це вдихне в них надію на успіх, і нам доведеться боротися знов.
В 14 году он закончить войну обещал и доллар по 10. Теперь будет врать о том, что вступим в ЕС и НАТО.
5 років їх лякали, що Порошенко узурповує владу, а отримали в рейтингу Юльку з її конституцією на рєхверендуме.
5 років їм впарювали фуфло про потрібність нових облич, бо олігархічне середовище, а отримали нове обличчя Зєлю з рукою Коломойського в сраці.
5 років їм, випучивши очі, розповідали про "зливи патріотів у котлах", а отримали Грицька з відміною резервів під час війни - хай патріоти згорять без підмоги!
Ви - порохоботи! Просто у Порошенка антирейтинг! Він тисне руку Путіну! В нього опшор! Ахахаха, получі на першому місці в рейтингах клоуна, що перед путіним на колінах! У якого бізнес у Москві через опшор!
Я давно кажу: у нас нарід це не на 100% свідомі патріоти. Тут багато ідіотів, що відразу ковтають те, що їм підсовують.
Шісток олігархів називають "антикорупціонерами". "Націоналістами" - ліваків з лозунгами про бариг. Фейспалм.
Істинні антикорупціонери це ті, хто вже повернув в бюджет 4 млрд дол, хто засудив 2 тис корупціонерів, увів е-декларації, закрив схеми навіть не на мільярди, а на СОТНІ мільярдів грн, електронне відшкодування ПДВ, держзакупки через ПроЗорро, децентралізація і тд.
А справжні нацики - це влада, а Порошенко - русофоб. Ніколи ніхто з націоналістів не вів такий наступ на узкій мір.
Тепер ці остолопи довбаються в десна з ватою, лиш би не голосовать за вашого кондітера, бо рускімірец зєля краще.
Чуваки, а може вам одразу зібратись і з'ї*атися в Сибір? І не тягнути за собою нормальних українців.