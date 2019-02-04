 Комбат "ДНР" Свиридов застрелил беременную "ополченку" - гражданку РФ, за отказ дать дозу буторфанола, - подробности резонансного дела

Об этом сообщила пособница оккупантов из Енакиево Юлия Скубаева, педеает Цензор.НЕТ.

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"Полынков, Тинянский и прочие адепты Гиркина, игнорируя закон и правосудие, развернули кампанию по очернению жертвы Ткачевой Анастасии Алексеевны и оправданию убийцы, Свиридова Юрия ("Мачете"). Его они пытаются представить "последним идейным добровольцем". Хороша идея - наркотическая зависимость... Сами Полынков и Тинянский никогда, нигде не воевали (их тема мошенничество по сбору гуманитарных средств). Теперь они взялись еще и за очернение безвинно павшей Насти Ткачевой", - написала она.

"Вот что пишут о "Мачете" его сослуживцы. Те, кто знал его лично. Орфография и пунктуация оригинала сохранена: "Я Бато Олег, был вместе с "Мачете" в третьем батальоне 7 бригады. Настюха служила в медвзводе этого батальона и она же дочь начштаба товарища "Ветра" (Леша), подполковника ВДВ РФ. "Мачете" раньше был в завязке с наркотой ,потом пошел в разнос, потом попросил у Настюхи бутарфанола. Она не дала и сказала, что доложит комбату Бурану. После чего, Юра "Мачете" взял пистолет ПБ и выстрелил ей в затылок.

Она была беременна. По-моему на пятом месяце. Муж ее также служил в третьем бате Айрат. Вот такая мрачная история". Вот такие идейные "патриоты" адепты Гиркина", - резюмировала Скубаева.

Напомним, что в начале октября 2017 стало известно, что комбат 3-го МСБ ВС РФ на Донбассе Свиридов объявлен в розыск российским командованием за убийство. Позже, выяснилось, что Мачете на оккупированной территории выстрелом в затылок убил беременную девушку по имени Настя, которая была в банде террористов "замкомвзвода медвзвода".

В марте 2018 года разыскиваемого российским командованием террористов на Донбассе Юрия Свиридова (позывной Мачете) арестовали и доставили в Луганск.

В конце января 2019 года стало известно, что он находится в ростовском СИЗО.