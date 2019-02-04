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 Комбат "ДНР" Свиридов застрелил беременную "ополченку" - гражданку РФ, за отказ дать дозу буторфанола, - подробности резонансного дела

Комбат 7-й бригады "ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов (позывной Мачете) убил выстрелом в затылок беременную наемницу, "замкомвзвода медвзвода". Анастасию Ткачеву за отказ дать ему дозу буторфанола.

Об этом сообщила пособница оккупантов из Енакиево Юлия Скубаева, педеает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Комбат "ДНР" Свиридов, арестованный за убийство и попытку изнасилования беременной "ополченки", показал фото своей камеры в СИЗО Ростова. ФОТО

"Полынков, Тинянский и прочие адепты Гиркина, игнорируя закон и правосудие, развернули кампанию по очернению жертвы Ткачевой Анастасии Алексеевны и оправданию убийцы, Свиридова Юрия ("Мачете"). Его они пытаются представить "последним идейным добровольцем". Хороша идея - наркотическая зависимость... Сами Полынков и Тинянский никогда, нигде не воевали (их тема мошенничество по сбору гуманитарных средств). Теперь они взялись еще и за очернение безвинно павшей Насти Ткачевой", - написала она.

"Вот что пишут о "Мачете" его сослуживцы. Те, кто знал его лично. Орфография и пунктуация оригинала сохранена: "Я Бато Олег, был вместе с "Мачете" в третьем батальоне 7 бригады. Настюха служила в медвзводе этого батальона и она же дочь начштаба товарища "Ветра" (Леша), подполковника ВДВ РФ. "Мачете" раньше был в завязке с наркотой ,потом пошел в разнос, потом попросил у Настюхи бутарфанола. Она не дала и сказала, что доложит комбату Бурану. После чего, Юра "Мачете" взял пистолет ПБ и выстрелил ей в затылок.
Она была беременна. По-моему на пятом месяце. Муж ее также служил в третьем бате Айрат. Вот такая мрачная история". Вот такие идейные "патриоты" адепты Гиркина", - резюмировала Скубаева.

Напомним, что в начале октября 2017 стало известно, что комбат 3-го МСБ ВС РФ на Донбассе Свиридов объявлен в розыск российским командованием за убийство. Позже, выяснилось, что Мачете на оккупированной территории выстрелом в затылок убил беременную девушку по имени Настя, которая была в банде террористов "замкомвзвода медвзвода".

В марте 2018 года разыскиваемого российским командованием террористов на Донбассе Юрия Свиридова (позывной Мачете) арестовали и доставили в Луганск.

В конце января 2019 года стало известно, что он находится в ростовском СИЗО.

Комбат ДНР Свиридов застрелил беременную ополченку - гражданку РФ, за отказ дать дозу буторфанола, - подробности резонансного дела 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109831
 
 
 Топ комментарии
 
Дай бог здоровья всем подохшим за новорососию !!!!
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пристрелил и славненько. Одной чмарой меньше
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пристрелил и славненько. Одной чмарой меньше
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тремя! У этой шмары что могло родиться? Только такой же убдюдок... Да и это мачете надеюсь на зоне сгниет или папаша с муженьком отомстят... Как ни крути, а мразей стало меньше...
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Особенно греет мысль, что эта шмара была дочерью подполковника ВДВ РФ и вынашивала ублюдка от другого "опущенца". Мрази навязывающие этот омерзительный, вонючий и кровавый "узкий мирок" другим, сами ощутили его на себе)
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І що та безмозга вівця забула в Україні ? І по ділам.
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потому что жывотные ***** эти дамбасяне.
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Ее убили 30.9.2017 года
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Дай бог здоровья всем подохшим за новорососию !!!!
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Точная дата когда она подохла мало кому интересна...
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Есть в твоих словах правда.Но этой новости 2 года))
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Новости о которой говорится в.топике ветки..два дня..
Если ты не понял..то новость не о том когда...и кто грохнул єту шалаву...новость о том что в обдраченцах сплошные нарики числятся...и грухнул шалаву нарик за дозу...об этом два года назад никто не говорил...
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Если там все нарики то почему до сих пор Донецк в окупации ?
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так не все ещё самоперестрелялись. ждём.
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Раша в Донбассе -- это хрустальная мечта киевских феодалов.
Это реструктуризация угольной отрасли
это переформатирование электората
О таком подарке от Раши
Киев и не мечтал
Крым туда же
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Не коси под большего дурака, чем ты есть, жидокацап ватный. Ты сам прекрасно понимаешь, что все эти дегенераты-опущенцы просто ширма, за которой стоит армия паРаши.
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Вот скажи жидокацап ватный может агитировать за пана Порошенко ?А я агитирую.
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По этой же самой причине...были бы нормальные уже бы давно поняли всю безнадегу своего положения...
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Дочь подполковника РФ ВДВ говоришь...ДЫк ихтамнету!А если их там нет,из этого следует,что ни кто ни кого не стрелял!Логично!Надеюсь её муж и папашка застрелятся для приличия,скорбя об своей ихтамнетовской жене и дочери!Только пусть сепарских бешенных собак,которых они породили своим русьським миром,побольше с собой на тот свет утянут,чисто для очистки совести!Может зачтется ...
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Крепкого ей здоровьичка, и чтоб дитё росло большое!
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Правильно - не дала, получай пулю в затылок! Молодец " комбат " - железной хваткой наводил дисциплину!
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А что ж тот говнюк из КГБ, что за ************ вписывался, не вызвал этого Мачете на дуэль? Или ее муж?
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а кому интересна жизнь и способы размножения этих животных....
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И как теперь себя чувствует эта "мачета", убив дочь нач.штаба и беременную жену сослуживца? Наградили орденом от х..йла?
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вони шо там дурачків на всю голову понабирали?
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всёравно она догадывалась что рано или позно откинется, могла бы прикольнуться и дать ему классику - снотворное со слабительным, хуже ей бы не стало ))
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а мог бы просто так убить, а так смягчающие обстоятельства...)))
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Комбат 7-й бригады "ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов (позывной Мачете) запустил челендж. Терорист Свиридов (Мачете) вистрілив у потилицю вагітній терористці Ткачовій за відмову дати йому дозу буторфанолу - Цензор.НЕТ 7161 Московиты и даунбаситы челендж с лозунгом "Надо повторить или вам слабо!".

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Ну так нормально. Сейчас наверное ихние командиры начнут зачищать личный сепарский состав на предмет наркоты. Через пара дней там начнётся ломка и как раз бы по ним вдарить. Но тут есть ещё одно интересное обстоятельство - ведь этот нарик выстрелил не не просто так от наркоты или ломки, он выстрелили от моральной и психологической усталости. Именно выснаженнось заставила его так психануть. Я почему-то думаю, что это общее состояние всех ихтамнетов.
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Всі вони розуміють, що у них лоб зеленькою намазаний.
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В дыре выпустили кинуху "ополченочка" , это часть ... 2 вероятно. название:
Ополченочка, груз 200.
ждем 3 часть ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомбат "ДНР" Свиридов застрелил беременную "ополченку" - гражданку РФ, за отказ дать дозу буторфанола, - подробности резонансного дела
 
 
 
 
 
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