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 В России школьники падают в голодные обмороки, - результаты проверки

Комплексная проверка работы школ в Кемеровской области РФ подтвердила факты голодных обмороков среди учеников.

Во время проверки выяснилось, что ранее такие факты не регистрировали, чтобы проводить расследований, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Правда".

В восьми школах области выявлены нарушения в организации питания детей. Так, в поселке Барзас кормят только 89 из 216 учеников местной школы. При этом пища скудная: 30 января детям давали гороховое пюре с тушенкой, булочку и чай, а 31 января — рыбный суп из консервов, кекс, компот. Кроме того, в школе Барзаса нет медработника.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Моя жизнь в Москве, по сравнению с Америкой, улучшилась в разы", - пропагандисты росТВ рассказали о "тяжелой жизни" в США. ВИДЕО

В поселке Кунеево не обеспечены питанием 40 детей, кроме того, там обнаружено воровство продуктов сотрудниками. В селе Пашково вода не пригодна для питья, а для обогрева помещения используются электроплиты.

При этом заместитель губернатора Кемеровской области утверждает, будто бы школьников, не охваченных питанием, в регионе нет. Скандальную ситуацию изучают в Следственном комитете России.

О систематических голодных обмороках в школах региона детский омбудсмен Дмитрий Кислицын заявил 23 января на заседании областного совета. По его словам, в обмороки падают дети из сельской местности, у родителей которых нет денег, чтобы накормить ребят с утра завтраком или дать 50 рублей на школьный обед.

Смотрите также: "Детей подавили!", - жители Курска дважды за неделю устроили столпотворение ради бесплатных конфет от Жириновского. ВИДЕО

А депутат Госдумы Олег Шеин сообщил тогда, что подобные инциденты происходят по всей России.

Источник: https://censor.net.ua/n3109830
 
   
 Топ комментарии
 
Прикиньте, в голодный обморок падают дети из сельской местности... Не повезло деткам - родители кацапы ... В России школьники падают в голодные обмороки, - результаты проверки - Цензор.НЕТ 334
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Плохо, что только готовы. Надо делом доказывать, а не словами. Вот если бы сдохли, тогда "патриотки" У Росії школярі непритомніють від голоду, - результати перевірки - Цензор.НЕТ 815
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Россиян задержали в Африке с девятью тоннами кокаина…
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«Военкомат решил сэкономить на семье погибшего в Сирии летчика

Российский военкомат отказал в законных выплатах семье летчика Андрея Пыленка, погибшего в Сирии, пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 4 февраля.»
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Це не сюрприз. Росіянам завжди було "пофіг" на своїх загиблих та полонених. Вони навіть не знають прізвища своїх військових та найманців, що сидять по українських тюрмах.
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Интересно...а как там в паРаше определяют какого ребенка кормить..а какого нет...?
Вот как...89 пошли в столовую...а остальным что сказали...ваша очередь завтра?
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- А в столовую пойдут только те дети, которые дома хорошо кушают!
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Кормят тех, чьи родители смогли заплатить 50 срублей в день на школьное питание.
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а вот вопрос - а нужно-ли кормить...)
а то ещё выростут...(
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Ну, детишек таки жалко. При нормальном воспитании из них могли бы вырасти хотя бы работящие рабы для следующего поколения Украинцев. С другой стороны, если не кормить, то из них вырастет армия гопников а-ля 90-е, которая будет резать будущее поколение русни. Моральная дилемма,иттитьеемаму. У Росії школярі непритомніють від голоду, - результати перевірки - Цензор.НЕТ 1665
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В сельской местности нет еды В России школьники падают в голодные обмороки, - результаты проверки - Цензор.НЕТ 3100 ну, вы, кацапы, даете...
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Прикиньте, в голодный обморок падают дети из сельской местности... Не повезло деткам - родители кацапы ... В России школьники падают в голодные обмороки, - результаты проверки - Цензор.НЕТ 334
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зато нам легче будет - так-что не стоит расстраиваться...!
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Сильно нам в УНР полегчало когда кацапам жрать было нечего? Стоит остерегаться голодную крысу.
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согласен - эту голодную крысу нужно убить...\а не сочувствовать ей...!\
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Не нужно. Да и хлопотно. Изолировать и она сама начнет пожирать своих.
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Вот что значит логическое мышление - браво! У Росії школярі непритомніють від голоду, - результати перевірки - Цензор.НЕТ 1473
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нужно границу охрану усилить, скоро беженци к нам ломануться.
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16:16, 4 февраля 2019
Россиянам решили сократить подачу газа в 40-градусный мороз



Власти Омской области решили ввести ограничения на потребление газа из-за сильных морозов в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс». Принято решение перейти на так называемый «График N1», который вводится при аномальных морозах.»


А как они осенью веселились: «Какльі, зимой змерзнете без нашего газа».

Интересно, что на таких новостях нет комментов вьіводка петушария...
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Омск такой Омск... У Росії школярі непритомніють від голоду, - результати перевірки - Цензор.НЕТ 2770
Жизненный путь омича, воплощённый в маршруте 66(6)


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Вивчився, засудили, потрапив у дурку, знов засудили, захворів та на цвинтар. Дехто між цими етапами встигає напаскудити по світу у складі окупаційних корпусів РФ та в якості офіційних найманців МО РФ.
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в Христинівській 1 школі теж немає медпрацівника хоч це теж місто і обід для старших класів 10 грв . і теж не всі мають .теж мені новину знайшли
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Гоніть свого мера під (S)раку ! Живу в селі : амбулаторія є , (лікарня будується) ; два дитсадки ; стадіон красень і т. д. Громада рулить !
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Вот на всех плакатах они только обещают(((
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это от безделья и демотивации. вот скоро с первого класса они будут по несколько часов в день заниматься разборкой и сборкой калаша на время и им будет уже не до обмороков ))
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И эти "люди" любят поюморить насчет мытья унитазов в Европе...
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У совку я втрачав свідомість від голоду, який влаштував моїм батькам і мені, як християнам, селянам--одноосібникам, комунячий совок. Тепер совковий голод дійшов до їхніх дітей.
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І ці люди розповідають, що в Україні голод і холод?
До голодних запаморочень у Кемерово бонусом додаються холодні неопалювані туалети у школах холодних регіонів РФ типу "дірка в підлозі".
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Якутский скульптор может поставить лепешек ребятишкам) Заодно и метать их потренируются, Обаме такое и не снилось.
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