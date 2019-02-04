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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:армия (7300) Луценко (7292) хищение (387) техника (578)

 "Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen", - Луценко о хищениях в ВСУ. ВИДЕО

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о ценах, по которым распродавалась военная техника при разных министрах обороны до 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о подробностях Луценко заявил на заседании ВСК по проверке фактов хищения в армии.

"Комплекс "БУК" продавался за 1 млн 214 тысяч. При рыночной стоимости - около 10 миллионов гривен... Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen", - сказал генпрокурор.

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Видео 112

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3109829
 
   
 Топ комментарии
 
Луценко тоді був міністром МВС і покривав кражі всі, які здійснювали липові помаранчеві. А тепер покриває блок БПП. Що нові окуляри Юлкові видали.
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Тот же Гриценко везде рассказывает, что на него уже было заведено уголовное дело, за якобы распродажу оружия, но оно давно закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
И вот сейчас эти троглодиты снова будут мусолить это все, подавать в суд, чтобы у Гриценко не было времени на встречи с избирателями, и чтобы он только целыми днями ходил по судам.
Точно так и с другими кандидатами: кинуть говно на вентилятор, и пусть кандидат отмывается.
А они тем временем въедут во власть на белом коне. Ну, им так мечтается и хочется.
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как интересно... (и мерзко!)
и перед выборами... совпадение? не думаю
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Козлы обсуждают потраву капусты волками
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"Комплекс "БУК" продавался за 1млн 214 тысяч. При рыночной стоимости - около 10 миллионов гривен"

Кому продавался?
Разве Буки продавались кому-то когда-то, кроме Грузии в 2007м по личному приказу Ющенко?
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Продавалась база шасси.
Спецаппаратура снималась.
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https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р Київ Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено

1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, що додається.
2. Міноборони:здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цим розпорядженням переліку, відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26);

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29
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бедолага, министр обороны не продает оружие! видать у Луценка есть свежая социология, что оно так зашевелилось)))
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Продажа озброєння іде через міністерство інше, де міністром воссєдал тоді нєкій "молдавська квота".
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Что бы вы, два клоуна, знали, ни один патрон из складов Минобороны не будет продан без подписи министра. Уж поверьте госслужащему девятого ранга (начальник отдела), я то процедуру знаю.
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https://gp.org.ua/mas-media/novyny/hrytsenko-vyhrav-sud-proty-bryhyntsia А вот решение суда Шрек.Может крал кто то другой?Или крала целая гоп-компания, в том числе с бывшим министром экономики времен Януковича Петром Порошенко?На прошлой недели сняли арест с арестованных активов Захарченко.До этого были Иванющенко,Злочевский,Саша стоматолог.Вышки "Бойко" при Рошен,уже стали "не Бойко".И все это при власти "слепого траста" и друга Ротшильда.Совпадение?Не думаю.
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Теперь окончательно должно быть понятно всем - что барыга Порошенко - часть региональной воровской шоблы. Потому и никто с воров рыгеоналов не сидит, которые грабили Украину. Порох слил эти 5 лет в трубу.
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Это только известный факт. А сколько по-тихому продали, еще от Кравчука начиная.
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Ющенко та Саакашвілі створили злочинну группу і через Грузію продавали українське озброєння шаленними темпами і в величезних обсягах (обємах). Навіть офіційна статистика це зафіксувала. Але тільки частково. Справжні цифри на-а-багато більші. Гриценку теж пельку заткнули добрячим "вареником"... Яресько відмивала гроші.
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как интересно... (и мерзко!)
и перед выборами... совпадение? не думаю
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)) это не совсем то "выборы". мну это всё больше и больше напоминает "выборы" ельцына манделы презиком рашки в "1996" )). дежавью? ))
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Канализационный коллектор заработал на полную мощность....
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Луценко тоді був міністром МВС і покривав кражі всі, які здійснювали липові помаранчеві. А тепер покриває блок БПП. Що нові окуляри Юлкові видали.
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Какие то ж эксперты эти цены устанавливали.
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Тот же Гриценко везде рассказывает, что на него уже было заведено уголовное дело, за якобы распродажу оружия, но оно давно закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
И вот сейчас эти троглодиты снова будут мусолить это все, подавать в суд, чтобы у Гриценко не было времени на встречи с избирателями, и чтобы он только целыми днями ходил по судам.
Точно так и с другими кандидатами: кинуть говно на вентилятор, и пусть кандидат отмывается.
А они тем временем въедут во власть на белом коне. Ну, им так мечтается и хочется.
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это не правда. .вы искажаете информацию, и вводите люде в обман..
уголовное дело по факту продажи военного имущества, открыто (никто не закрывал) и расследуется.. а обвинение лично Гриценко, никто не предъявлял.. пока что!
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+
Дело открыто, если не ошибаюсь, в декабре 2018го против "посадових осіб МО України", тут выкладывали фото.
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Без СНБО таких дел не провернуть. А кто у нас был в СНБО? То порошенко, то турчинов.
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кстати... (или не кстати?)
что там по поводу завершения расследования убийств на Майдане???
генномодифицированного по-моему обвинили в брехне? не?
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Огласите пожалуйста весь список... 🤑🤑🤑
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Хорошо, воровали, торговали, продавали.
Кого за эти преступления посадил генпрокурор?
Никого, как видим...
Всё: ля-ля-тополя...
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Ось нехай Юрко і запитає в свого шефа, чому за безцінь продавав? Чи хтось інший був міністром економіки?
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Пять лет оказалось мало для расследовании всех дел, особенно по Майдану, теперь зашевелились, надо ж рейтинг Петин поднять, а точнее чей-то опустить.
А по бриллиантовым прокурорам и тем кто ювелирку нагло грабил наш пгокурор не желает отчитаться?
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Юла жжет напалмом,насирова в Президенты он ни в шем не финават...
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Луценко бреше про розкриття убивств Небесної сотні.
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Там всего то брюликов на 10 тысяч,ерунда какая,подсунули в место аквариумного гравия...
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Точно-точно...подсунули...сами прокурворы не хотели - их заставили.
Подумаешь - какую челочь причем - всего на $10 тысяч (и то с их честнейших слов).
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Странный временной промежуток юга выбрал. Конечно это никак не связанно с выборами, чисто борьба за чистоту рядов и помыслов. 😁😁😁
Говорят поступки человека характеризуют его лучше всяких слов... Но это правило почемуто никак не применяется украинцами в оценке кандидатов в президенты, мы оцениваем иначе... Мы всегда выбираем лучшего среди лжецов. 😭😁🙃
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так понятно, шо дешевле, сравнить моторесурс движка фолькса и т-72, так пару раз по городу тёлок прокатить ))
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Давайте вспомним, кажись молот-миномет,рюкзаки,кипиш на полигоне и т.д.Зрадофилы-пятая колона кремля...
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Да там окажется когда Гриценко бил Министром Оборони - Порошенко бил Секретарем СНБО......я че-то уверен что ответственность секретаря СНБО как минимум не ниже чем у МО......
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Гриценко не був наділений повноваженнями на торгівлю зброєю. В той час це було у віданні іншого відомства. Інше питання, що для Луценків, програш виборів це однозначна дорога від кормушки до в'язниці. Тому, і він і його навіжена дружина, із такою ненавистю нападають на Гриценко. Це свідчить, що вони його бояться.
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Глава РНБО-порошенко , Президент-ющенко , глава УкрСпецЭкспорта-бондарчук - вот кто имел полномочия на продажу оружия и юридически ответственный за это .
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Жванецкий: "Юра, не изводите себя. ... Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете?"
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Почему эти мрази начали свои расследования перед выборами ? Что эти уроды делали 5 лет ? А где результаты расследования по небесной сотне, бриллиантовых"прокуроров и так далее? За каких лохов нас держат !
А говнокомандующие куда смотрели? Ющенко, Кучма! 1996-2003г. распродажа всу началась с кучмы.
Клоун луценко всырался на каждом деле за какое брался.

Этому не профессионалу без юридического образования невдомек, что Министерство обороны и Генштаб полностью подчиняются президенту...и без разрешения президента ни что, не могли продать.
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кучму трогать нельзя - он теперь друг и спонсор картавого

https://zn.ua/POLITICS/lucenko-soobschil-ob-otsutstvii-dokazatelstv-viny-kuchmy-v-ubiystve-gongadze-306380_.html
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Да,да а еще не мешало-бы вспомнить про Иловайск,Дебальцево
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Це радує. Та істерія яку влаштували порохоботи довкола Гриценка показує його справжній рейтинг, і це дає надію...
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да вретивывсе. это были мыролюбные реформы попередников.
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ох уж эти попередники!
Так вроде бы, на манеже всё те же?! К кому вопросы?! К гриценко, кузьмуку?! Цирк шапито!
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служил при нем полная жопа была офицерам не хотели контракты продлевать горючки не было из 4 дивизионов буков сделали 3!и еще должны были сокращать
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так виноват кто? юля? толик? порох? ехануров?
они ж все в этой банке сидят уже лет 20.
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У нас у прокуроров в Украине есть такая традицыя.Засивать кабинет долларами вырученных с продажи буков и т-72
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Министр Обороны не только не устанавливает цены, но и не подписывает договора купли-продажи военной техники и имущества.
Его КМ только просит дать справку, сколько на складах имеется военной техники и которая, согласно численности ВСУ и оборонной доктрины, Не предусмотрена быть использованной для отражения военной агрессии. Оружием торговали Укрспецэкспорт, Укробронпром, и ещё ряд фирм, котрые напрямую подчинены ПРЕЗИДЕНТУ. Одного (кажись малеева) при Кукчме убили. Затем торговал Порошенко и Кукин.. .
И, пожалуйста, не е@@те людям мозги.
Чувствую доиграются эти засранцы, что выйдут прямо на Порошенка.
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Всю армию ********** пока легетимный прыгал по пенечкам в Межгорье
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И ещё...
Запомните это раз и навсегда:
Торговля Оружием, как и торговля газом - это бизнес Президента.
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як же гидко дивитись на цю брехливу комсомольську сволоту. думає, кум королю, ну-ну ...
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Гриценко має довідки, що кримінальних справ на нього не було, й немає. Ці справки Гриценко отримує від Луценка. Виходить, Юрко сьогодні видає довідку, а назавтра заявляє, що його папірці нічого не варті.
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Тестовый вопрос:
Скажите, кто из вас верит, что какому-то "полтораку" Президент и Министр экономики (два ворА) разрешат бесконтрольно торговать оружием?
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Все продажи проводились на основании постановлений Кабинета министров и только...все лица известны...сейчас при власти...так что это заявление просто очередной пиар к сожалению...
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А шо там закончилось расследование по гонтаревой,по оборонной линии ценюка...
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гонтарева это в смысле сатановская, лучшая пьяная жаба галактики по версии лолиты винницко - маланской?
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А как там поживает кум ющенка и дружок луценка Бондарчук ?
Он ведь возглавлял УкрСпеуЭкспорт все 5 лет президентствва прыщавого ?

http://news.bigmir.net/ukraine/1065238-Arestovannyj-Bondarchuk-peredal-privet-Lucenko-iz-Londona
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https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р Київ Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено

1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, що додається.
2. Міноборони:здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цим розпорядженням переліку, відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26);

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29
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Так, он уже кого то посадил или как всегда за хорошую взятку отпустит хоть черта лысого?
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Да мне совершенно все равно сколько стоил и бюджета ваш танк. Если вы его хотите кому-то продать дорого, то вы должны найти того, кому он очень нужен. Если таких не окажется, то он иожет стоить и гривну.
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Говорил с родственниками с г. Луцк, там большинство за Порошенка, там недавно были выборы по громадам и почти всё проголосовали за БПП где-то 70-80%.

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То, он собирается кого нибудь привлекать к ответственности за хищения или только позвездеть вышел? Пока суд не вынесет вердикт, это всё звездёжь от бестолкового плокулола.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen", - Луценко о хищениях в ВСУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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