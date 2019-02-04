 "Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen", - Луценко о хищениях в ВСУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о подробностях Луценко заявил на заседании ВСК по проверке фактов хищения в армии.

"Комплекс "БУК" продавался за 1 млн 214 тысяч. При рыночной стоимости - около 10 миллионов гривен... Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen", - сказал генпрокурор.

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