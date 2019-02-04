 "Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen", - Луценко о хищениях в ВСУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, о подробностях Луценко заявил на заседании ВСК по проверке фактов хищения в армии.
"Комплекс "БУК" продавался за 1 млн 214 тысяч. При рыночной стоимости - около 10 миллионов гривен... Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen", - сказал генпрокурор.
Видео 112
...
Кому продавался?
Разве Буки продавались кому-то когда-то, кроме Грузии в 2007м по личному приказу Ющенко?
Спецаппаратура снималась.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р Київ Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено
1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, що додається.
2. Міноборони:здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цим розпорядженням переліку, відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26);
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29
и перед выборами... совпадение? не думаю
И вот сейчас эти троглодиты снова будут мусолить это все, подавать в суд, чтобы у Гриценко не было времени на встречи с избирателями, и чтобы он только целыми днями ходил по судам.
Точно так и с другими кандидатами: кинуть говно на вентилятор, и пусть кандидат отмывается.
А они тем временем въедут во власть на белом коне. Ну, им так мечтается и хочется.
уголовное дело по факту продажи военного имущества, открыто (никто не закрывал) и расследуется.. а обвинение лично Гриценко, никто не предъявлял.. пока что!
Дело открыто, если не ошибаюсь, в декабре 2018го против "посадових осіб МО України", тут выкладывали фото.
что там по поводу завершения расследования убийств на Майдане???
генномодифицированного по-моему обвинили в брехне? не?
Кого за эти преступления посадил генпрокурор?
Никого, как видим...
Всё: ля-ля-тополя...
А по бриллиантовым прокурорам и тем кто ювелирку нагло грабил наш пгокурор не желает отчитаться?
Подумаешь - какую челочь причем - всего на $10 тысяч (и то с их честнейших слов).
Говорят поступки человека характеризуют его лучше всяких слов... Но это правило почемуто никак не применяется украинцами в оценке кандидатов в президенты, мы оцениваем иначе... Мы всегда выбираем лучшего среди лжецов. 😭😁🙃
А говнокомандующие куда смотрели? Ющенко, Кучма! 1996-2003г. распродажа всу началась с кучмы.
Клоун луценко всырался на каждом деле за какое брался.
Этому не профессионалу без юридического образования невдомек, что Министерство обороны и Генштаб полностью подчиняются президенту...и без разрешения президента ни что, не могли продать.
https://zn.ua/POLITICS/lucenko-soobschil-ob-otsutstvii-dokazatelstv-viny-kuchmy-v-ubiystve-gongadze-306380_.html
Так вроде бы, на манеже всё те же?! К кому вопросы?! К гриценко, кузьмуку?! Цирк шапито!
они ж все в этой банке сидят уже лет 20.
Его КМ только просит дать справку, сколько на складах имеется военной техники и которая, согласно численности ВСУ и оборонной доктрины, Не предусмотрена быть использованной для отражения военной агрессии. Оружием торговали Укрспецэкспорт, Укробронпром, и ещё ряд фирм, котрые напрямую подчинены ПРЕЗИДЕНТУ. Одного (кажись малеева) при Кукчме убили. Затем торговал Порошенко и Кукин.. .
И, пожалуйста, не е@@те людям мозги.
Чувствую доиграются эти засранцы, что выйдут прямо на Порошенка.
Запомните это раз и навсегда:
Торговля Оружием, как и торговля газом - это бизнес Президента.
Скажите, кто из вас верит, что какому-то "полтораку" Президент и Министр экономики (два ворА) разрешат бесконтрольно торговать оружием?
Он ведь возглавлял УкрСпеуЭкспорт все 5 лет президентствва прыщавого ?
http://news.bigmir.net/ukraine/1065238-Arestovannyj-Bondarchuk-peredal-privet-Lucenko-iz-Londona
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р Київ Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено
1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, що додається.
2. Міноборони:здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цим розпорядженням переліку, відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26);
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29