 Глава лаборатории при Минобороны Швейцарии, исследовавшей пробы в деле об отравлении Скрипалей, Кадиш обвинил Россию в давлении

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Swissinfo, в интервью ряду швейцарских газет Марк Кадиш упрекнул Москву в попытках "политически инструментализировать / использовать" подведомственную ему лабораторию, входящую в систему учреждений швейцарского Минобороны.

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По его словам, "в 2018 году творилось какое-то безумие, нас просто использовали в политических целях", что является "беспрецедентным и уникальным, ранее невиданным явлением в истории этой структуры. Попыток политического давления на исследовательскую лабораторию, являющуюся партнёрским учреждением ОЗХО ("Организации по запрещению химического оружия", - прим. ред.) раньше ни разу не наблюдалось".

В качестве причины Марк Кадиш указывает на изменение военно-политического положения в мире и ситуации в сфере международной безопасности. "До последнего времени вступившая в силу в 1997 году Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении являлась успешным и никем не оспариваемым документом. На данный момент уничтожено уже 95% от некогда произведенных объемов боевых отравляющих веществ. Однако теперь единства мнений по данной проблематике не существует".

Лаборатория радиологического и химико-бактериологического анализа Министерства обороны Швейцарии является ведущим в мире экспертным центром, которому регулярно приходится участвовать в расследовании политически неоднозначных и "взрывоопасных" дел, как правило, по поручению Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Так, например, эта Лаборатория анализировала пробы боевых химических веществ, применявшихся в Сирии, а также была вовлечена в дело об отравлении отца и дочери Скрипалей в Великобритании.

Кадиш говорит, что после "химической атаки на Скрипалей российский министр иностранных дел пытался поставить под сомнение репутацию ОЗХО и посеять неуверенность. Однако его высказывания не соответствовали действительности. (Любые) лаборатории (являющиеся сертифицированными партнёрами ОЗХО) исследуют пробы на их содержание и состав, и никто из них никогда не стал бы делать заявлений относительного того, кто конкретно произвел, или кто и где конкретно применил данное (боевое отравляющее) вещество".

Глава Labor Spiez заявил, что в поле зрение российских спецслужб попала и сама Лаборатория в городе Шпиц:

"Была произведена хакерская атака на неё, а в Нидерландах были задержаны русские агенты, которые планировали поездку в город Шпиц".

В результате Лаборатория объявила о резком ужесточении режима безопасности. По мнению Кадиша "риск теракта в Швейцарии с применением боевых отравляющих веществ является очень небольшим, но нулю он не равен".

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.