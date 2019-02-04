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 Политика Украины
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 В парламенте зарегистрировали законопроект о том, чтобы не пускать на выборы наблюдателей из России

Законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине" предусматривает, что наблюдатели из РФ не смогут участвовать в украинских президентских и парламентских выборах.

О регистрации законопроекта сообщила в Фейсбуке одна из его соавторов, народный депутат Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На согласительном совете призвала коллег, чтобы ВР поддержала позицию украинской дипломатии, и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", – говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: На выборы президента планируют зарегистрироваться около 150 наблюдателей из США

Во время заседания Согласительного совета ВР председатель парламента Андрей Парубий заявил, что законопроект о недопуске российских наблюдателей будет рассмотрен в ближайшее время, информирует УНИАН.

"Хочу поблагодарить за инициативу Ирину Луценко, и я думаю, что комитет его безотлагательно рассмотрит, и мы в ближайшее время можем его рассмотреть, чтобы не допустить каких-либо механизмов влияния Российской Федерации на украинские выборы"", – отметил Парубий.

Он также добавил, что, по его мнению, "здесь спрятана главная угроза для выборов".

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что наблюдатели из России не будут допущены на выборы президента Украины. По его словам, МИД не будет регистрировать наблюдателей из РФ. Климкин надеется, что точно также поступит и ЦИК.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК напоминает об опасности вмешательства России в выборы Президента

Его коллега из РФ Сергей Лавров в ответ заявил, что россияне будут наблюдать за выборами в составе групп от ОБСЕ. По словам Лаврова, они уже получили приглашение от ОБСЕ.

По словам координатора избирательных программ гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, в Украине пока нет законодательных механизмов для того, чтобы не допустить участия граждан РФ в наблюдении за выборами президента. При этом, по словам Айвазовской, у россиян могут возникнуть проблемы при пересечении украинской границы.

Как сообщал Цензор.НЕТ, право наблюдать за выборами президента Украины получили уже 139 общественных организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3109821
 
   
 Топ комментарии
 
Помните " Бубенчик -наш президент!"?

Ну вот!

В парламенте зарегистрировали законопроект о том, чтобы не пускать на выборы наблюдателей из России - Цензор.НЕТ 513
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Назови нам те антироссийские законы за которые голосовала Йуля лично...
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Помните " Бубенчик -наш президент!"?

Ну вот!

В парламенте зарегистрировали законопроект о том, чтобы не пускать на выборы наблюдателей из России - Цензор.НЕТ 513
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да хай едут и видят как проходят настоящие выборы с ВЫБОРОМ. А потом хоть на гавно изойдут - насрать
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Не едут...а хай идут...путь и направление они знают...😀
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Позвонила гадалка В парламенте зарегистрировали законопроект о том, чтобы не пускать на выборы наблюдателей из России - Цензор.НЕТ 8995. Предсказала ход голосования. -"Тимошенко воздержалась"
В парламенте зарегистрировали законопроект о том, чтобы не пускать на выборы наблюдателей из России - Цензор.НЕТ 5635
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😀 Не...она как обычно не придет...у нее на это время запись на маникюр...
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у вас в методичке кроме фамилии тимошенко еще есть хоть кто то . про петра лексеича не спрашиваю то святое
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Назови нам те антироссийские законы за которые голосовала Йуля лично...
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😀Я не спрашивал за Томос....мне интерсны антироссийские законы...там где паРаша указана как страна агрессор..
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обычно смотрят как голосует фракция в парламенте докажите что фракция бют не голосовала за и докажите что ювт была в это время в зале . вот ваш гениально честный прокурор тов луценко четко ответил у меня нет доказательств что она агент кремля
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Я и не отрицаю, что фракция голосовала "за", но бахиня-то не голосовала.

А вот по вопросу с чего она так редко бывает на своём рабочем месте, то вы уже у неё спросите.
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это ответ мелкого воришки типа не я спросите вову .
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Хотите мой ответ?

Пожалуйста.

Я считаю, что ЮВТ сознательно отсустствовала при перечисленных голосованиях, чтоб ***** и Ко в случае чего ей не могли высунуть предъяву почему она голосовала против раска федераска.
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не проходит уважаемый ибо глава фракции несет полную ответственность за голосование всей фракции а не за себя лично и еще голосование фракции это поддержка мнения его лидера
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а шо по этому вопросу говорили порошенко наши западные друзья получается что они тоже все агенты кремля? ну вы там на банковой чем то думаете
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а зря. Можете задавать свои вопросы. Только без флуда, иначе сразу баян
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ну, уже ж меньше, чем бьіло до февраля 2014...
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Еще бы Белоруссию и остальных прорашенских не впускать.Было бы идеально.
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Готовь,мордва,поздравления ПАПу к инаугурации!
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Вже після першого туру. (Другого туру не буде.)
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этот дезориентированный в пространстве и времени дебил не может вспомнить, где находится ***** ?
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шо-шо? Цей поц агітував за сіманєнку, а сіманєнка його кинув?
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с каких это пор старик Окунский стал главой штаба Порошенко ?
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Серёжка, ты чего переживаешь со своей бАхиней?
Она ж там такой рейтинг имеет, что никакие вбросы 2 лямов голосов не перебьют. Тем более,если вбросят полпроцентному барИге против 23 процентной ЮВТ.
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Нові методички у юлеботів? По букмекерським даним перемагає петро, а по юлеботним рейтингам у петра 5%. То треба ж буде про щось верещати після виборів. Ось і лізуть з методичок "вбросы".
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а шо,теперь не принято матерно ругаться пятым?теперь прямый -самое матерное слово? У парламенті зареєстрували законопроект про те, щоб не пускати на вибори спостерігачів з Росії - Цензор.НЕТ 4570
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ще б законопроекти про візовий режим з ***********, про заборону транзиту вантажів через нашу територію, про націоналізацію майна ворожих банків та підприємств, про визнання терористичними угрупованнями дирявих ресбублік "линири-динири".
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Не вистачало ще "для повного щастя" дати Росії привід, в разі чого - не визнавати вибори.
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А для этого законопроект нужен? В аэропорту заворачивать граждан недоимперии и все тут.
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Лучше ласты заворачивать. Создавать обменный фонд тксзать.
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Нема чого в Україні робити козломордим наблюдатєлям

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А что так долго тянули с этим? Мля, убивает это "героическое преодоление трудностей в час по чайной ложке"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ парламенте зарегистрировали законопроект о том, чтобы не пускать на выборы наблюдателей из России
 
 
 
 
 
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