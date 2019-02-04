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 На взятке в 55 тысяч гривен разоблачен чиновник на Кировоградщине, - ГПУ

Новоукраинская прокуратура разоблачила на взятке нaчaльникa отдела градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства одного из районов Кировоградской области.

Об этом сообщает ГПУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, чиновник требовал 55 тысяч гривен от частного предпринимателя за содействие в оформлении разрешительных документов, необходимых для получения в аренду земельного участка под размещение МАФа.

Начальника задержали в порядке ст. 208 УПК Укрaины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст 368 УК Украины (получение взятки).

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Правоохранители также планируют направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения задержанному и на отстранение должностного лица от должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3109814
 
 
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К ещё большему удивлению, он обнаружил, что рынок глянулся многим военным-тыловикам, преимущественно из малых частей, решившим вольно распорядиться доставшимся им имуществом, а если точнее, то украденным ими, поэтому торговля там закипела сразу. Что в такой момент нужней всего? Оружие, патроны, еда и топливо. Кто владеет этим - правит миром. И несколько грузовиков с оружием, боеприпасами и всевозможной воинской справой дали толчок местной коммерции, и сюда ручейком потянулись люди из тех, кому было что предложить на обмен.
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...Понять, простить и отпустить..

А може то чоловікові не вистачало рівно стільки до 2,5 лямів, аби в кандидати в президенти записатися..😕😕😕
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Когда в АП КМ начнут наручники одевать и сажать пожизнено?... или там честнейшие собрались.
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Пример с будкостроителя берет. Тот тоже занимался первоначальным накоплением капитала.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа взятке в 55 тысяч гривен разоблачен чиновник на Кировоградщине, - ГПУ
 
 
 
 
 
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