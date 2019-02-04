 На взятке в 55 тысяч гривен разоблачен чиновник на Кировоградщине, - ГПУ

Об этом сообщает ГПУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, чиновник требовал 55 тысяч гривен от частного предпринимателя за содействие в оформлении разрешительных документов, необходимых для получения в аренду земельного участка под размещение МАФа.

Начальника задержали в порядке ст. 208 УПК Укрaины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст 368 УК Украины (получение взятки).

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Правоохранители также планируют направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения задержанному и на отстранение должностного лица от должности.