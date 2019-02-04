 Прокуратура настаивает на помещении в психбольницу 36-летней киевлянки, утопившей двух своих детей в озере на Осокорках

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в г.Киеве.

В ходе досудебного расследования следователями и прокурорами собрано достаточно доказательств, указывающих на совершение этого преступления матерью погибших детей. Ее действия квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

"Согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, не могла осознавать значение своих действий и руководить ими вследствие расстройства психической деятельности.

По заключению врачей состояние подозреваемой с момента совершения преступления не изменилось и она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера", - сказано в сообщении.

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В связи с этим, следователем по согласованию с прокурором направлено в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы ее опасное поведение.

На время рассмотрения ходатайства подозреваемая находится в медицинском учреждении закрытого типа.

Напомним, информация об исчезновении 5-летнего мальчика и 6-летней девочки поступила вечером 26.10.18 г. от их отца. По его словам, бывшая жена утром ушла из дома вместе с их общими детьми и не выходит на связь. Пропавшую женщину по ориентировке обнаружили на следующий день на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии. В разговоре она сообщила, что утопила детей в озере на территории Дарницкого района столицы и пыталась покончить с собой.

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