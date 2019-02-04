 Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию заседания ВСК.
На своем заседании Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины рассмотрела сведения относительно фактов хищения в Вооруженных Силах Украины, а также относительно подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.
В заседании принимал участие Генпрокурор Юрий Луценко.
Вел заседание нардеп (БПП) Иван Винник.
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
-прокремлевские и промедвечуковские ватники;
-ольгинские тролли;
-полезные идиоты.
Вот такая классификация!