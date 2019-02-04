EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3961  107
Материалы по теме:
Все про:армия (7300) ВР (22625) ВСК (132) Луценко (7292) хищение (387) Винник Иван (147) Богачук Олег (787)

 Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 февраля, прошло заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию заседания ВСК.

На своем заседании Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины рассмотрела сведения относительно фактов хищения в Вооруженных Силах Украины, а также относительно подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.

В заседании принимал участие Генпрокурор Юрий Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": План набора солдат на контрактную службу в ВСУ сорван. Привлечено только 20% контрактников от запланированного количества, - "Украинские милитарные страницы"

Вел заседание нардеп (БПП) Иван Винник.

Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 01
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 02
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 03
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 04

Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 05
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 06
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 07
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 08

Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 09

Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 10
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 11

Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 12

Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 13
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 14
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 15
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 16
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 17
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 18

Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 19
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 20
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 21
Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 22

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3109810
 
 
 Топ комментарии
 
А чего не с 91 года? Хитрожопые свинорылые не хотят расследовать хищения и подрыв обороноспособности с 2014 по 2019 год?
 показать весь комментарий
 
А шо с 2018 не так？ Сколько там дибетик складов взорвал？ или низзя, а то путен нападет？
 показать весь комментарий
 
Ну, это ожидаемо было. Не можешь конкурировать с оппонентами - утопи их в дерьме. С этой затеи ничего не выйдет, особенно за 17 год.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Аферист Винник и революционер-балабол Луценко
 показать весь комментарий
 
 
Наезжать сейчас на Луценко и Винника могут только:
-прокремлевские и промедвечуковские ватники;
-ольгинские тролли;
-полезные идиоты.
Вот такая классификация!
 показать весь комментарий
 
 
Ну это классификация порохоботов. Ничего нового. Каждый день одно и то же. Кто против Пети, тот кремлебот. Придумайте что-нибудь новенькое. Оскомину набило. Халва, халва, халва.
 показать весь комментарий
 
 
Продает технику не министр обороны, а министр экономики, а готовит списки РНБО. Там у нас один кучеряевый на этих должностях отирался в это время. Через 2 месяца на него и уголовное дело можно завести.
 показать весь комментарий
 
 
GSN, врете как всегда и выгораживаете банду януковича
 показать весь комментарий
 
Смешно) а почему эти приспешники барыги не расследуют с 17 по 19??? Ушлорылые черти
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВременная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх