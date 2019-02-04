 Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию заседания ВСК.

На своем заседании Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины рассмотрела сведения относительно фактов хищения в Вооруженных Силах Украины, а также относительно подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.

В заседании принимал участие Генпрокурор Юрий Луценко.

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Вел заседание нардеп (БПП) Иван Винник.















































Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук