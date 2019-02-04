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 Политика Украины
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 Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 4 февраля, проходит заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания ВСК.

На своем заседании Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины должна рассмотреть сведения относительно фактов хищения в Вооруженных Силах Украины, а также относительно подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.

В заседании принимает участие Генпрокурор Юрий Луценко.

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Ведет заседание нардеп (БПП) Иван Винник.

Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 01
Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 02
Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 03
Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 04

Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 05
Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 06
Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 07
Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 08

Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 09

Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 10
Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год 11

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3109810
 
 
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А що там розглядати, і так зрозуміло, що все ******** Юлька, Гриценко і Саакашвілі з Зеленським...
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Ага, страшенно переживає за ющові крадіжки...
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Посмотрим что сожмется у Рошена 1 апреля 2019 года. Он что думает, что он вечный?
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ти що думаєш що Порох не вийде у другий тур виборів?) наівний як 2 копійки.
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щас бравый пилковник Гириценко напряжется, и что-то пукнет в своём Фейсбучике в ответ..
типа, нашим солдатам броники не нужны, потому что их защищает вера в Святага Аталотия.. и танки нам не нужны.. и ПВО нам не нужно.. и военные госпиталя в Одессе и Днепре нам тоже не нужны ,ведь наши солдаты не болеют..
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Дмитрику! смени методичку.. дело на 149 лямов рассыпалось.. НАБУ выполняло заказуху и село в лужу..
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видно "заднепроходной" боится и юлю и гриценко...
патамушо через "задний проход" - Президентом не стать!!!
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Хотя мне немножко грустно, что "Слово і діло" считают уместным из Фреди лепить Олежку.

Общего-то у них только ориентация, но одного знают и помнят как минимум сотни миллионов, а то и миллиарды, а другого, если что, через десяток лет никто и не вспомнит.
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А шо с 2018 не так？ Сколько там дибетик складов взорвал？ или низзя, а то путен нападет？
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Нахрена? Инерция что-ли? Ведь Гриценко уже то-ли на пятом, то-ли на шестом месте в рейтингах.
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Как это на хрена? Вот потому что он на третьем или на четвертом, потому и делают это.
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А чего не с 91 года? Хитрожопые свинорылые не хотят расследовать хищения и подрыв обороноспособности с 2014 по 2019 год?
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Скорее тут дело в кремлевском агенте, Петре Офшорному.
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Кстати, свинорылые, где же миллиарды долларов которые якобы конфискованные у Януковоща и которые якобы должны были пойти на армию? Белочки сьели?
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По звиту, 5000 долларов. Этим все сказано. Цэ щэ суда, АНТЫ, нэма.
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А почему только с 2004г., а не с 1991г. ?
И за одно расскажите куда делось Черноморское Морское Пароходство (в частности лайнеры "Тарас Шевченко", "Шота Руставели", "Иван Франко" и проч.).
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Ну, это ожидаемо было. Не можешь конкурировать с оппонентами - утопи их в дерьме. С этой затеи ничего не выйдет, особенно за 17 год.
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Нужно начинать с винтовки Пашинского на Майдане
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Все эти расследования в период выборной агитации выглядят как обычное использование админресурса...
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Заметте, против своих однопартийцев и партнеров рыгоаналов Вальцман уже позакрывал все уголовные дела и не имеет никаких притензий. Даже ******* ниразу не вспоминают рыгоаналов и убийц Небесной Сотни. А как только заходит о них речь сразу пытаются разговор увести в сторону.
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В 18 году разве не было взрывов на складах?🤔
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Странное дело, но будкостроитель все хочет своих конкурентов по президентской гонке наказать, а не делать ничего для народа Украины. Барыга так защищает своё корыто, что во всех кто рядом, ищет соперников. И плевать ему, что миллионы украинцев драпают в другие страны, нищают с каждым днем, залазят в долги, откладывают свою жизнь на потом. Для мальдивского главнокомандующего главное, чтобы никто не мешал ему набивать карманы сегодня. НАСТОЯЩИЙ БАРЫГА.
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А п'ять взірваних складів *********** на млрд гривень це не підрив обороноздатності караїни??? Хто поніс відповідальність??? Тимчасова слідча комісія ВР розглядає відомості про розкрадання в ЗСУ з 2004 по 2017 рік - Цензор.НЕТ 8585
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""Две сестры качались, правды добивались, а когда добились - то остановились. ""
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Як вчасно. А знищення 4-х арсеналів за 3-и останні роки коли будуть розслідувати? Та й розслідування це до 3,14зди - через півтора місяці вибори, і відповідати доведеться тим, хто затіяв оце "розслідування". До речі, Зеленський не найсмертельніший варіант для Порошенка - жид жиду око не виб'є...Тимчасова слідча комісія ВР розглядає відомості про розкрадання в ЗСУ з 2004 по 2017 рік - Цензор.НЕТ 5488
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВременная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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