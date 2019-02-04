 Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания ВСК.
На своем заседании Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины должна рассмотреть сведения относительно фактов хищения в Вооруженных Силах Украины, а также относительно подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.
В заседании принимает участие Генпрокурор Юрий Луценко.
Ведет заседание нардеп (БПП) Иван Винник.
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
типа, нашим солдатам броники не нужны, потому что их защищает вера в Святага Аталотия.. и танки нам не нужны.. и ПВО нам не нужно.. и военные госпиталя в Одессе и Днепре нам тоже не нужны ,ведь наши солдаты не болеют..
патамушо через "задний проход" - Президентом не стать!!!
Общего-то у них только ориентация, но одного знают и помнят как минимум сотни миллионов, а то и миллиарды, а другого, если что, через десяток лет никто и не вспомнит.
И за одно расскажите куда делось Черноморское Морское Пароходство (в частности лайнеры "Тарас Шевченко", "Шота Руставели", "Иван Франко" и проч.).