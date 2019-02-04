 Временная следственная комиссия ВР рассматривает сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию заседания ВСК.

На своем заседании Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины должна рассмотреть сведения относительно фактов хищения в Вооруженных Силах Украины, а также относительно подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.

В заседании принимает участие Генпрокурор Юрий Луценко.

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Ведет заседание нардеп (БПП) Иван Винник.



























Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук