 Забаррикадировались в алтаре и не отдали ключи от церкви, - община на Закарпатье, несмотря на сопротивление священника, перешла из УПЦ МП в ПЦУ

Сейчас на Закарпатье это третий храм, перешедший в Единую церковь. Готовятся еще три. Об этом в комментарии Укринформу сообщил владыка Закарпатской епархии ПЦУ Варсонофий (Рудник), передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в пгт. Ясиня на Раховщине община храма св. Георгия Победоносца оставила Хустскую епархию УПЦ МП и поддержала переход в Закарпатскую епархию ПЦУ. Ситуация была достаточно напряженной, собрание общины началось в 12 часов, продолжалось до 15-ти, община поддержала переход большинством голосов 70 - "за", 14 - "против". Но священник отказался от перехода, в церковь прибыл благочинный от Хустской епархии, еще несколько человек из соседних деревень на их поддержку, они забаррикадировались в алтаре, оскорбляли людей и не отдали ключи от церкви. В конце концов, после долгих переговоров священник таки отдал ключи", - сказал владыка Варсонофий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ПЦУ перешли уже 204 прихода УПЦ МП, - Ирина Луценко

По его словам, сегодня представители общины должны привезти в Закарпатскую епархию протокол собрания, заявление, где они просят включить их общину в состав Закарпатской епархии ПЦУ.

"Потому я издаю указ, мы обращаемся в департамент Закарпатской ОГА по поводу внесения изменений в их устав, и вопрос уже будет решаться на юридическом уровне", - сказал владыка Варсонофий.

Община храма св. Победоносца — это третья община на Закарпатье, которая за последние месяцы перешла в ПЦУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Меня схватили за голову, сломали палец": полиция открыла производство из-за нанесения священнику УПЦ МП телесных повреждений на Тернопольщине

Сейчас, по словам владыки Варсонофия, к переходу под юрисдикцию ПЦУ на Закарпатье готовятся еще три общины.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.