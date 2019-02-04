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 Забаррикадировались в алтаре и не отдали ключи от церкви, - община на Закарпатье, несмотря на сопротивление священника, перешла из УПЦ МП в ПЦУ

Община храма св. Георгия Победоносца пгт. Ясиня на Раховщине заставила священника отдать ключи и перешла в Православную церковь Украины.

Сейчас на Закарпатье это третий храм, перешедший в Единую церковь. Готовятся еще три. Об этом в комментарии Укринформу сообщил владыка Закарпатской епархии ПЦУ Варсонофий (Рудник), передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в пгт. Ясиня на Раховщине община храма св. Георгия Победоносца оставила Хустскую епархию УПЦ МП и поддержала переход в Закарпатскую епархию ПЦУ. Ситуация была достаточно напряженной, собрание общины началось в 12 часов, продолжалось до 15-ти, община поддержала переход большинством голосов 70 - "за", 14 - "против". Но священник отказался от перехода, в церковь прибыл благочинный от Хустской епархии, еще несколько человек из соседних деревень на их поддержку, они забаррикадировались в алтаре, оскорбляли людей и не отдали ключи от церкви. В конце концов, после долгих переговоров священник таки отдал ключи", - сказал владыка Варсонофий.

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По его словам, сегодня представители общины должны привезти в Закарпатскую епархию протокол собрания, заявление, где они просят включить их общину в состав Закарпатской епархии ПЦУ.

"Потому я издаю указ, мы обращаемся в департамент Закарпатской ОГА по поводу внесения изменений в их устав, и вопрос уже будет решаться на юридическом уровне", - сказал владыка Варсонофий.

Община храма св. Победоносца — это третья община на Закарпатье, которая за последние месяцы перешла в ПЦУ.

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Сейчас, по словам владыки Варсонофия, к переходу под юрисдикцию ПЦУ на Закарпатье готовятся еще три общины.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109802
 
   
 Топ комментарии
 
у Скабеевой методички берешь?!.. "раскол", "хунта", "снигири", "мальчика распяли"..
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Точно, еще с-ки комуняк запретили, и с плешивым войну замутили! - вот гады, правда?
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у Скабеевой методички берешь?!.. "раскол", "хунта", "снигири", "мальчика распяли"..
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Та ты и без знания её фамилии один в один повторяешь тот бред, что несёт на своей "минутке ненависти" это ватоголовое чудовище ака россосийская журнализдка.
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кякой такой раскол милай? Забарикадувалися у вівтарі і не віддали ключі від церкви, - громада на Закарпатті незважаючи на опір священика перейшла з УПЦ МП у ПЦУ - Цензор.НЕТ 2615 чей-та, каво с кем??? на кацапии 2% православных верующих, все остальные нехрести!!! каво с кем раскол???
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закінчуй вже репостити Пеховшика з каналу ньюзван, там така ж єресь.
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Ну если никого не повторяешь, то ещё хуже.

В таком случае оказывается, что твои взгляды и взгляды нароссосиянских пропагандонов совпадают. Мож тебе ник на "краснобелоголубой" сменить, не?
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Ну вот когда будут подсчитывать по таблице умножения - тогда об этом и поговорим. А пока они, как и ты, недовольны созданием в Украине отдельной от их паханата церкви.
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курва москальская, приведи хотя бы один пример перехода со всей Украины в гундяевскую церковь, и это, ты, мразь, это называешь расколом!!!!!!!!!!!!!!!!! народ получил СВОЮ каноническую независимую церковь после более 3-х веков бесцерковья и безбожия и ты посмел, покидьок, сказать, что не ко времени!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Её журнашлюхой называют...Даже рАссЕяне,те шо не боятся с плакатиками ходить.
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Точно, еще с-ки комуняк запретили, и с плешивым войну замутили! - вот гады, правда?
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А почему бы это не считать маленькой победой над врагом и еще одним шагом от рашистов? Или вам именно это и огорчает? Может Скабееву вы не знаете, но фамилия Путин вам же известна? Так вот вы почти повторили его слова.
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Не зря перст сломали . Слава Украине !
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Забарикадируйте их снаружи и хай сидят там нахер...
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Ха-ха-ха-ха...На секунду перед глазами пронесся видеоряд.
Куча мАсковитовских попцов со своими адептами запертые в церкви.
И тут,как в мультике, церьковь приподнимается на несколько см над землёй и пожодкой беременной улитки уползает в сторону рашистской границы ...
Далеко ползти придется,это им не Лугандония с Донуанией,где три раза перднул и уже в Ростове.Тут пАлюбЭ,ракушку,тобишь церковь,на себе не уволокешь.А закрывать дикарей и варваров в построенной грамадой церкви, как-то нихт гут!Они жеж иконы понадгрызают,купола поскидывают и т.д.Зверье,на...
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Я например.Надо было сразу писать.А то вынуждаете людей думать,что это очередной рашистостановский высер.Извиняюсь,за то что попутала с говнолепителями.Комментируйте в правильном ключе картинку,а то как-то не удобно получилось.Звыняйте!
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Не обращайте внимание на юродивого.Это он свою рашку рекламирует.Как говорится,чем богаты,тем и рады.Хвастаются они таким образом.То петухов из говна лепят,то кабанов с лосями.А теперь и аллеями по которым своих детей выгуливают,чтоб те с младенчества знали,в какой стране им дальше жить!
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Ой да ладно, проведу капремонт и забегает как новенькая. Дайте две!
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Та там перепрошивкой не обойдёшься. Там все платы перепаивать придётся.
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Не, я именно о капитальном ремонте. Блок - гильзовать, кузов - варить и красить, геометрию выставлять, рессоры менять, редуктор регулировать, тормозные колодки менять и далее по кругу. И очень даже ничего будет.
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А ты знаешь толк в извращениях, смотрю.
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видно кормушка там конкретна. а шо зробиш переділ
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Молодцы ! Гоните кацапских прихвостней Главное в Киеве всех щуров из Киево-Печерской Лавры вымести
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Почему кто то должен переходить в УПЦ,есть украинская церковь,ей государство передаёт недвижимость в пользование,кто не желает пусть пишет заявление о переходе в московскую церковь с результатами голосования общины.
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Це тільки в кацапо-комуняк нерухомість (церковна) була державною. А в нормальному суспільстві храми (і все у храмах) належить громаді. Тому громада має вирішувати.
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Что решать?есть УПЦ,она существует,недвижимость громады не может принадлежать Москве,заявления должны писаться на выход из УПЦ и вход в московское говно,а не наоборот.
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не ну мы же хунта, конце концов!!! или не хунта?!
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Священник хай отправляется на соловки, там службы пусть проводит
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гнати москалячих попів і копняками за порєбрік
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"Но священник отказался от перехода, в церковь прибыл благочинный от Хустской епархии, еще несколько человек из соседних деревень на их поддержку,"

Так вижу.

Забарикадувалися у вівтарі і не віддали ключі від церкви, - громада на Закарпатті незважаючи на опір священика перейшла з УПЦ МП у ПЦУ - Цензор.НЕТ 7618

Источник: https://censor.net.ua/n3109802
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И это - вдалеке от "рюськимир", от Лугандона, который хочет в Орду! Агентура НКВД в рясах будет вести себя вызывающе нагло на любой территории Украины, пока не получит по полной от властей за антигосударственную деятельность и нарушение законов Украины по свободе выбора церкви верующими гражданами.
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Представляю как его Билли уговаривал....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗабаррикадировались в алтаре и не отдали ключи от церкви, - община на Закарпатье, несмотря на сопротивление священника, перешла из УПЦ МП в ПЦУ
 
 
 
 
 
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