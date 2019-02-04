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 Политика Украины, Общество
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Все про:Верховный Суд (682) Савченко (2802) Рубан Владимир (118)

 Одна из судей взяла самоотвод в деле Савченко и Рубана. Верховный суд не смог рассмотреть вопрос подсудности

Верховный суд Украины не смог 4 февраля рассмотреть вопрос об определении суда, в котором будет рассматриваться дело народного депутата Украины Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, из-за самоотвода одного из членов коллегии судей.

Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на заседании 4 февраля одна из судей коллегии взяла самоотвод, который был удовлетворен судом, в связи с чем данное дело снова должно поступить на автораспределение, чтобы определить нового члена судейской коллегии.

Адвокат допускает, что к рассмотрению вопроса об определении подсудности дела "Савченко-Рубана" Верховный суд может приступить во вторник, 5 февраля.

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Ранее стало известно, что первое подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана назначено на 6 февраля в Славянском горрайонном суде Донецкой области.

При этом прокуратура ходатайствовала о передаче данного дела в Черниговский городской суд.

В свою очередь защита Савченко и Рубана ходатайствует о том, чтобы данное дело рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.

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Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3109800
 
 
 Топ комментарии
 
Да потому что стремно выносить приговор по делу, все 100% обвинения по которому состоят из 15-минутного разговора трех человек))

Позовите отморозка Киреева
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это точно и главное-СПРАВЕДЛИВО,
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Были демоны, - мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить! (с)
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судьи боятся, бо после выборов будет честный президент и выпустив Савченко посадит их на её место...

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Очень скоро произойдёт рокировка ,пэтя на нары Надя на волю !
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Как ты смеешь, негодяй? Это же фото показывающее как наш Президент близок к народу!
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а, там были на самом деле не прилавки с водкой, а алтарь с иконами?
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всё.
Цензор заблокировал противоПорошенковский коментарий...
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На Савченко и Рубана надо одеть парашюты и скинуть их в рашу .
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Там нужен суд присяжных,только присяжные из других стран могут признать Савченко виновной в том,что готовила шандарахнуть эту верхзраду вместе с тамошними обитателями,украинцы знают что это за клоака,поэтому не признают Савченко виновной.
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Да потому что стремно выносить приговор по делу, все 100% обвинения по которому состоят из 15-минутного разговора трех человек))

Позовите отморозка Киреева
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В РФ їх би вже давно посадили, якщо не розстріляли. Це ж тільки у нас за 5 колосків саджають, а за підготовку до перевороту - ні...
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яка підготовка перевороту? піди проспись
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Що,і цих теж відпустять? Ну, це вже буде повна перемога Мдє, таких плокулолів ще не було і не буде...
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А треба було б, щоб вони підірвали ВР, вбили кілька сотень протестувальників під нею, тоді б точно було ні за що. Вірніше, нікому. Хоча, і зараз вже нікому...
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хто? одна тупа вівця разом з напівсліпим дідом?????? ти при своєму розумі?
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Спавді, за що?! Вони ж справжні Герої! Де там тим морякам до них...
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Тільки геть ї..нута соя це заперечує!
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Ну и нафик мы таких судей за свои налоги содержим?
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Если человек не хочет работать, то его увольняют .
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Окснись придурок. Ты в своей белорусской сср только лукашенку и его компанию содержишь. Окснись придурок. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Так где банда Савченко? Где сообщники, где переворотчики, где все остальные?
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А Луценко, все ж, накаркав…
В Раді - стогін… Дим… Кошмар…
То нанЕсла клята Надька
по парламенту удар!

«Градами» гатила, мать їх!..
Мінометами!.. «УЗІ»!..
Щоб від наших депутатів
не лишилося й трусів!..

Потім, купол розбомбила,
«СУ» направивши в піке…
Навіть, пацани з «ігілу»
ще не бачили таке!

Ну, а далі - найстрашніше!..
Ні жалю, ні серця, *****!..
Тих хто вижив, стала вішать,
і сокирою рубать!

- Надю! Пожалій парламент!
Не вбивай! Я ж спікер твій!..
- Вибачай… Такий регламент…
Постріл… Зойкнув Парубій…

От пишу, і кисню мало!..
Лиш згадаю - в горлі ком,
як та Савченко знущалась
над Пашинським, й Бурбаком!

Вирізала з бідних м'ясо,
потім їла… Била в дих!..
Під кінець - знесла фугасом
голови обранців тих!..

З жінкою тисячоліття
обійшлася, як фашист -
розірвала на лахміття
сукню їй «від Живанши»!

Матір Божа! Моя ж ненько!..
Хтось, в квітчастому тріко,
на колу сидить, бідненький!..
Придивився - то Ляшко!..

Ходить героїня наша
з револьвером наголо,
і пораненим лупашить
по «контрольному» в чоло!..

Поруч - Рубан… Чотки… Швайка…
Пестить бороду руду…
……………………………………
Юра, може ти не каркай,
щоб не кликати біду!..

🤑
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Шо ж это такое, ,,верное" дело разваливается ещё неначался суд????? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Якесь слiдство недолуге, треба вимагати проведения слiдчого експерименту. Хай доведе, що можна вбити однним куполом усiх гнид.
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Рассказать вам сказку ? Представьте себе,что все,о чем бредил Генпрокурор Луценко относительно Надежды Савченко-правда
Вот скажите как назвать тот народ, кому власть втирает этот бред ?
Напомню,что по его версии Надя хотела взорвать купол парламента из гранатомета,ворваться в зал,расстрелять депутатов из автомата и забросать гранатами.
Представили ? Тогда начнем:
Вот Надежда Викторовна принесла к Раде 120-мм возимый миномёт обычной модификации 2Б11,разложила его и выстрелила по куполу Рады.
Затем барышня заходит в Раду и кладет из автомата охранников.Их не много,всего 78 человек.
Зайдя в зал,Надя нажатием кнопки закрывает все двери и начинает методично расстреливать депутатов,одновременно бросая во все стороны гранаты.По фракциям.Начиная с БПП,затем Нарфронт,следом Оппоблок и Ляшко с РПЛ.
Фракции "Батькивщина" и "Самопомощь" остаются в живых.Вопрос вызывает только судьба Юлии Владимировны.Но,учитывая,что дама Юлия в воде не тонет и огне не горит,допускаю,что она выкрутится-или автомат заест или патроны кончатся или граната не рванет.
Вы знаете,если представить себе вот это нежданное свалившееся на народ Украины счастье,когда одним махом уничтожат почти всех основных воров в стране,я бы от всей души желал бы Надежде всяческих успехов.
Более того,готов помогать,содействовать и даже принимать участие.Стреляю я просто супер и почти из всех видов оружия,не зря же 20 лет только этим на службе и занимался и других учил.
Есть одна проблема.Чтобы реализовать вот этот благородный план,нужно не менее двух взводов обученных *********.Не спусковой крючек нажимать или чеку выдергивать, а только организовать что-либо подобное.Да и миномет 120-мм. весит 210 кг. И тащить его на руках должны десять таких Савченко.
Заур Львовский
🤣😝😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдна из судей взяла самоотвод в деле Савченко и Рубана. Верховный суд не смог рассмотреть вопрос подсудности
 
 
 
 
 
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