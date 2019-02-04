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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:КГГА (2144) Янукович (30429) вертодром (49) Поворозник (21)

 Вертолетную площадку Януковича пытаются отобрать у громады Киева, - Поворозник

Вертолетную площадку, принадлежащую ООО "Амадеус Ко" и расположенную на Парковой дороге, 16-А, пытаются вернуть беглому экс-президенту Януковичу.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

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Он сообщил, что 24 января Хозяйственный суд Киева по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А.

"Имущество – это вертолетная площадка, построенная окружением Виктора Януковича через схему отмывания "грязных" денег на Парковой дороге. Там должен был приземляться беглый президент, прилетая из резиденции "Межигорье" в Администрацию президента на улице Банковой", - пояснил Поворозник.

Он также сообщил, что сегодня состоится заседание суда в данном деле и выразил надежду, что "досадная ошибка" будет исправлена.

"Мы ожидаем, что введенный в заблуждение суд, заседание которого состоится 04.02.2019 года в 15:00, исправит досадную ошибку и вернет КВЦ "Парковый" в управление городу. КГГА публично обращается в органы прокуратуры и полиции: мы готовы предоставить любую посильную помощь, чтобы довести до суда указанные выше криминальные производства. Мы убеждены, что в 5-ю годовщину Революции Достоинства возвращать Виктору Януковичу незаконно построенное и приобретенное имущество - апогей цинизма, к которому государство не должно иметь отношения", - подчеркнул Николай Поворозник.

Напомним, в октябре 2018-го в столичной прокуратуре сообщили, что вертолетную площадку Януковича передали в собственность громаде Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3109796
 
 
 Топ комментарии
 
А чего , Захарченку имущество вернули а чем Янукович хуже?
Вертолетную площадку Януковича пытаются отобрать у громады Киева, - Поворозник - Цензор.НЕТ 9218
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Вертолетную площадку, принадлежащую ООО "Амадеус Ко" и расположенную на Парковой дороге, 16-А, пытаются вернуть беглому экс-президенту Януковичу.

А он в этот раз не баллотируется? А то я уже ничему не удивляюсь.
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Вполне закономерные и логические шаги действующего Гидранта от ПР....Петя - жги ИСЧЕ !!! Вертолетную площадку Януковича пытаются отобрать у громады Киева, - Поворозник - Цензор.НЕТ 2548
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Какая юраспрудеция!? Это реальный переход в потусторонний мир вместе с баблом, на всех остальных ходах стоят погрнцы и всё нажитое непосильным трудом отбирают...
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Вертолетную площадку, принадлежащую ООО "Амадеус Ко" и расположенную на Парковой дороге, 16-А, пытаются вернуть беглому экс-президенту Януковичу.

А он в этот раз не баллотируется? А то я уже ничему не удивляюсь.
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Украинские суды -- самые продажные суды в ЕС Вертолетную площадку Януковича пытаются отобрать у громады Киева, - Поворозник - Цензор.НЕТ 4178
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Вполне закономерные и логические шаги действующего Гидранта от ПР....Петя - жги ИСЧЕ !!! Вертолетную площадку Януковича пытаются отобрать у громады Киева, - Поворозник - Цензор.НЕТ 2548
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Получите "перемогу" - "Хозсуд Киева по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений совершать любые действия по управлению "Вертолетная площадка" Януковича"
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А чего , Захарченку имущество вернули а чем Янукович хуже?

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Суд снял арест с 49 га, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году. ДОКУМЕНТ
Вертолетную площадку Януковича пытаются отобрать у громады Киева, - Поворозник - Цензор.НЕТ 6746По странному стечению обстоятельств, после того как Геннадий Кернес заявил о поддержке президента Петра Порошенко, суд снял арест с 49 гектаров земли в Харькове, нарушения при выводе которых из собственности города и стали основанием для открытия "земельного дела" против мэра Харькова. Следователь ГПУ на заседания суда по невыясненной причине не являлся.
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Шоколадное недоразумение с кодлой готовит запасной аеродром в Ростов тикать,ему площадка вельмы необходима.
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Не ли здесь какой перемоги по-новому?
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прилетит янукович в голубом вертолете....)))
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Возможны смягчающие обстоятельства...
Возможно на поруки возьмут.
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Не пойму, каким задом тут громада? Просто просвети, один идиот хочет забрать у другого. Вот и все.
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Петя свою миссию выполнил, вся ПР на месте и неплохо себя чувствует, осталось только с Ефремовым решить вопрос и можно получать награду

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Громада Киева регулярно пользуется этой вертолетной площадкой.
Вертолетов у громады и не сосчитать.
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А нахера громаді лохам вертольотна площадка ? Вони ж на Мальдіви не літають. Інша справа гаранти конституції - їм якраз для зручності - хоч в Роттердам за вугіллям, хоч на Мальдіви звідки зручніше "головнокомандувати".
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А які плани у громади були на цей майданчик? Рятувальна станція? Може пожежний гвинтокрил там базувати планувалось? Або медичний?... І чи реально існує реальна громада?...
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Реальна існує - та, яка обрала ЧорновецькогоВертолітний майданчик Януковича намагаються відібрати у громади Києва, - Поворозник - Цензор.НЕТ 9048
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Та ну, чого там, вертаймо бандюковича на 5-ту річницю Майдану, ми ж перемогли...Вертолітний майданчик Януковича намагаються відібрати у громади Києва, - Поворозник - Цензор.НЕТ 6931
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І у когось ще є сумніви щодо Порошенка? Взагалі дивно: як у країні, де йдуть бойові дії з другою чи третьою військовою потугою у світі, майже 90 відчайдухів бажають стати головнокомандуючими...
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Нюю, драпать будут карамелькины?
🤑
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВертолетную площадку Януковича пытаются отобрать у громады Киева, - Поворозник
 
 
 
 
 
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