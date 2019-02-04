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 Трое гражданских умерли во время допроса представителями "МГБ" на одном из КПВВ на территории "ЛНР", - разведка

В связи с тяжелыми условиями пересечения линии разграничения, на одном из КПВВ на территории "ЛНР" умерло три гражданских лица (мужчины) во время допроса представителями "МГБ".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"Российская оккупационная власть развернула активную информационную кампанию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, с целью повышения мобилизационного потенциала за счет местного населения. Информационные мероприятия оккупантов сопровождаются регулярными сообщениями о перемещении военной техники ВС Украины для будто бы "дальнейшего проведения наступательных действий". Осуществляется запугивание людей "физическим уничтожением населения Донбасса" украинской властью", - сказано в сообщении.

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Как отмети в ГУР, указанные меры агрессора приводят к обратной реакции населения, которая заключается в желании уехать со временно оккупированных территорий и уклониться от прохождения службы в подразделениях оккупационных войск. В результате чего российской стороной ужесточен пропускной режим, с целью недопущения оттока мобилизационных ресурсов (лиц мужского пола) с т.н. "ДНР / ЛНР".

"В связи с тяжелыми условиями пересечения линии разграничения, на одном из контрольно-пропускных пунктов въезда / выезда (КПВВ) на территории "ЛНР" умерло три гражданских лица (мужчины) во время допроса представителями "МГБ"", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3109793
 
   
 Топ комментарии
 
.
Говорят ОКУПАЦЫОННЫЕ "власти ДЫРЫ" ОКУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ Донбасса-
- ТАК И НЕ ВЫДАЮТ ЛЮДЯМ СПРАВКИ-
РАЗРЕШАЮЩИЕ им ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫКОМ,,
,
ПРям ФОШИСТЫ !.

.

.
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.
Я
плакалЬ..
.
https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
.
.
Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
.
Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
,
.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
.
.
ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
.
https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c131585b0ec7a3392a652533bb6b21241637a93eef064839641bf5f8aa26a8.jpg
.
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Что характерно - порохоботы ни слова не вякают против рыгов - того же Бойко, Вилкула и тд, за которых традиционно голосуют донбасяне, но Юльку не преминут упомянуть ни в коем случае...
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.
Я
плакалЬ..
.
https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
.
.
Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
.
Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
,
.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
.
.
ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
.
https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c131585b0ec7a3392a652533bb6b21241637a93eef064839641bf5f8aa26a8.jpg
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Споткнулся, упал на бутылку, и так 45 раз. Может отравились просто чем-то? Вата все может, но тупо убить 3 человек, как-то странно.
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Ну как тупо?!Их для начала хорошо по пытали,с пристрастием.Чтоб другим не повадно было опять начинать любить Украину,а уж тем более пытатся сбежать на её территорию!
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.
Говорят ОКУПАЦЫОННЫЕ "власти ДЫРЫ" ОКУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ Донбасса-
- ТАК И НЕ ВЫДАЮТ ЛЮДЯМ СПРАВКИ-
РАЗРЕШАЮЩИЕ им ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫКОМ,,
,
ПРям ФОШИСТЫ !.

.

.
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Им паспорта ДНР-ЛНР выдали?Вот пусть и базарят на днрашинском и лнрашинском.Бо по укрїнські зась,а с рАссЕйским от родясь плохо знакомы.То шо они на приблатненной полуфене базарят,не говорит о знании,каких либо языков в принципе.Писать,желательно граммотно надо уметь хотя бы на одном языке.А они даже разговаривать толком ни на каком не умеют,большинсво.Даже по фене ботают,как бакланы!
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Що просили, те і отримали. Просіть і буде дано вам.(Біблія)

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Йулин элохторат мрёть Трое гражданских умерли во время допроса представителями "МГБ" на одном из КПВВ на территории "ЛНР", - разведка - Цензор.НЕТ 9424
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Что характерно - порохоботы ни слова не вякают против рыгов - того же Бойко, Вилкула и тд, за которых традиционно голосуют донбасяне, но Юльку не преминут упомянуть ни в коем случае...
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Кому йулины кореша бойко и вилкул нужны?
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Э нет, брехливый порохобот, они скорее Петины кореша, а не Юлины.
Это ведь Петя в Бойко КОЛЛЕГИ по правительству Азарова, а Юля для них обоих главный враг.
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Ватный йулелюмпен, если мураев, бойко, вилкул и рабинович не друзья Тимошонки, тогда почему она вместе с ними мутила ****** обманутых вкладчиков?
Троє цивільних померли під час допиту представниками "МДБ" на одному з КПВВ на території "ЛНР", - розвідка - Цензор.НЕТ 4495

"
ТИМОШЕНКО СОБИРАЕТ МАЙДАН ПРОТИВ ГОНТАРЕВОЙ
Понедельник, 14 Ноября 2016, 12:45
Во вторник, 15 ноября, начинается бессрочная акция обманутых вкладчиков с требованием вернуть утраченные ими в обанкротившихся банках деньги
Об этом сегодня заявила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе согласительного совета в Верховной Раде, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua.
"Я хочу сказать вам, что завтра утром люди, в том числе пенсионеры, будут выходить на бессрочную акцию с требованием не писульки какие-то подписывать в Администрации президента на Банковой. Люди хотят получить свои деньги", - отметила Тимошенко."
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на линии разграничения на оккупированной Луганзине только 1 кпвв - в Станице.
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Так залякали, що двоє від діареї вмерли, а третій - від енурезу, бо голодний був.
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Орали небось 4,5 года назад: "путен- ввяди". Вот и ввёл им- по самые гланды. Троє цивільних померли під час допиту представниками "МДБ" на одному з КПВВ на території "ЛНР", - розвідка - Цензор.НЕТ 6349
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А шож так,без залякування жителі Лугандону не хочуть захищати свою маладую ріспубліку?
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Это не те ли ублюдки, которые в 2014 носились с трехцветной тряпкой, захватывали администрации и верещал "путн спааасииииии, путин ввиди вайска....расия...расия..."?
Нет теперь к ним ни какого сочувствия, ни жалости. Нет и не будет!
И пусть многие говорят, мол так нельзя, там не все такие, большинство нормальные....а чего же эти "не такие" не воспрепятствовали этому разгулу сепаратюг на местах? Так что уже поздно....пофиг.
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Московські орки завжди так діють. Що тут дивного?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое гражданских умерли во время допроса представителями "МГБ" на одном из КПВВ на территории "ЛНР", - разведка
 
 
 
 
 
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