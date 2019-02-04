 Трое гражданских умерли во время допроса представителями "МГБ" на одном из КПВВ на территории "ЛНР", - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.
"Российская оккупационная власть развернула активную информационную кампанию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, с целью повышения мобилизационного потенциала за счет местного населения. Информационные мероприятия оккупантов сопровождаются регулярными сообщениями о перемещении военной техники ВС Украины для будто бы "дальнейшего проведения наступательных действий". Осуществляется запугивание людей "физическим уничтожением населения Донбасса" украинской властью", - сказано в сообщении.
Как отмети в ГУР, указанные меры агрессора приводят к обратной реакции населения, которая заключается в желании уехать со временно оккупированных территорий и уклониться от прохождения службы в подразделениях оккупационных войск. В результате чего российской стороной ужесточен пропускной режим, с целью недопущения оттока мобилизационных ресурсов (лиц мужского пола) с т.н. "ДНР / ЛНР".
"В связи с тяжелыми условиями пересечения линии разграничения, на одном из контрольно-пропускных пунктов въезда / выезда (КПВВ) на территории "ЛНР" умерло три гражданских лица (мужчины) во время допроса представителями "МГБ"", - говорится в сообщении.
Я
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c131585b0ec7a3392a652533bb6b21241637a93eef064839641bf5f8aa26a8.jpg
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Говорят ОКУПАЦЫОННЫЕ "власти ДЫРЫ" ОКУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ Донбасса-
- ТАК И НЕ ВЫДАЮТ ЛЮДЯМ СПРАВКИ-
РАЗРЕШАЮЩИЕ им ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫКОМ,,
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ПРям ФОШИСТЫ !.
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Это ведь Петя в Бойко КОЛЛЕГИ по правительству Азарова, а Юля для них обоих главный враг.
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ТИМОШЕНКО СОБИРАЕТ МАЙДАН ПРОТИВ ГОНТАРЕВОЙ
Понедельник, 14 Ноября 2016, 12:45
Во вторник, 15 ноября, начинается бессрочная акция обманутых вкладчиков с требованием вернуть утраченные ими в обанкротившихся банках деньги
Об этом сегодня заявила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе согласительного совета в Верховной Раде, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua.
"Я хочу сказать вам, что завтра утром люди, в том числе пенсионеры, будут выходить на бессрочную акцию с требованием не писульки какие-то подписывать в Администрации президента на Банковой. Люди хотят получить свои деньги", - отметила Тимошенко."
Нет теперь к ним ни какого сочувствия, ни жалости. Нет и не будет!
И пусть многие говорят, мол так нельзя, там не все такие, большинство нормальные....а чего же эти "не такие" не воспрепятствовали этому разгулу сепаратюг на местах? Так что уже поздно....пофиг.