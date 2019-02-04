 Утром террористы почти час били по позициям ОС в районе Хутора Вольный, применяя 82-мм минометы, АГС и пулеметы, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, факт применения противником оружия зафиксирован в 10:25 утра в районе н.п. Хутор Вольный.

"В течение почти часа, со стороны н.п. Золотое-5 оккупанты выпустили в сторону украинских позиций двенадцать мин 82-мм калибра, и вел прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов.

В ответ наши защитники открыли огонь из дежурных огневых средств, без применения запрещенного оружия", - сказано в сообщении.

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Как отметили в ведомстве, по состоянию на сейчас вражеский обстрел прекратился, потерь в рядах украинских войск нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями из состава Объединенных сил.