EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  295  6
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5591) обстрел (7570) операция Объединенных сил (920)

 Утром террористы почти час били по позициям ОС в районе Хутора Вольный, применяя 82-мм минометы, АГС и пулеметы, потерь нет, - Минобороны

По состоянию на 12.00 в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, факт применения противником оружия зафиксирован в 10:25 утра в районе н.п. Хутор Вольный.

"В течение почти часа, со стороны н.п. Золотое-5 оккупанты выпустили в сторону украинских позиций двенадцать мин 82-мм калибра, и вел прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов.

В ответ наши защитники открыли огонь из дежурных огневых средств, без применения запрещенного оружия", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг 9 раз атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены трое террористов, - штаб

Как отметили в ведомстве, по состоянию на сейчас вражеский обстрел прекратился, потерь в рядах украинских войск нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями из состава Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3109790
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Утром террористы в почти час били по позициям ОС" - нарушили перемирие один раз......
 показать весь комментарий
 
час били а где же ответка
амеры радары давали контрбатарейные
или как их там кличут
наверно ***** заднепроходному пуйло
стрелять не разрешает

гавнокомандующий хрен....
 показать весь комментарий
 
Спостерігайте та не піддавайтесь на провокації,приблизно така ответка
 показать весь комментарий
 
Хорошо бы с утречка в атаку сходить.Размять старые кости.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУтром террористы почти час били по позициям ОС в районе Хутора Вольный, применяя 82-мм минометы, АГС и пулеметы, потерь нет, - Минобороны
 
 
 
 
 
 вверх