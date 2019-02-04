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 Пособник и организатор конвертационного центра предстанут перед судом в Ивано-Франковской области

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры области направлено в суд обвинительный акт в отношении двух соучастников (организатора и пособника), которые на протяжении 2016-2018 годов легализовали (отмывали) доходы в особо крупных размерах в результате деятельности конвертационного центра, которую прекращено работниками налоговой милиции в мае 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной 

Как установило следствие, организатором предоставлялись услуги по минимизации налогов предприятиям реального сектора экономики различных регионов Украины путем оформления бестоварных операций от имени фиктивных субъектов хозяйствования. Общий объем оборота конвертцентра составил более 29 млн грн.

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Кроме этого, организатор "конверта" с целью прикрытия незаконной деятельности создал благотворительную организацию и кредитный союз, которые намеревался использовать в преступной деятельности для совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, однако довести свой умысел до конца не смог.

В ходе расследования наложен арест на изъятые у организатора конвертационного центра наличные средства и имущество подозреваемых в сумме 3 млн грн.

Сейчас следствием участникам группы инкриминируется совершение фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, за что им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3109788
 
   
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соевый в сотни раз больше вывел через офшоры. как и почти вся вр и ап.
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А как называются"добрые кредиторы",которые выдают людям быстрые кредиты,якобы от официальной конторы,привозя сумму кредита на машине непосредственно чуть ли не домой людям?И оформляя,этот кредит прямо в машине.Мне тут рассказывали,что имеют место в Чернигове подобные кредитные конторки,типа кредитна спілка.Я когда о подобной"услуге"услышала,очень удивилась.Как такое вообще возможно?И на сколько надо быть без мозгов,чтобы брать у таких деятелей бабки в кредит.Причем,эти деятели одно время даже людям на телефоны звонили,предлагая оформить кредит,от куда-то добывая их номера.И велись же некоторые.Не знаю,как сейчас они функционируют,но года 4 назад вели бурную деятельность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПособник и организатор конвертационного центра предстанут перед судом в Ивано-Франковской области
 
 
 
 
 
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