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 Афонский игумен Ефрем выразил поддержку ПЦУ: Украина заслуживает свою поместную церковь. ФОТО

Настоятель одного из древнейших монастырей Святой Горы Афон Ефрем прибыл на интронизацию Предстоятеля Православной Церкви Украины, но был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Об этом со ссылкой на "Помисну" сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что Предстоятель ПЦУ Епифаний посетил старца в больнице.

Афонский игумен Ефрем выразил поддержку ПЦУ: Украина заслуживает свою поместную церковь 01

Владыка поздравил отца Ефрема с прибытием в Украину и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Игумен, со своей стороны, выразил митрополиту Епифанию слова полной поддержки, отметив, что Украина заслуживает свою поместную церковь, а святейший Патриарх Варфоломей с особой теплотой и любовью относится к ней и ее новоизбранному Первоиерарху.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3109787
 
   
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Логично, а как же иначе. Своя страна, своя церковь.
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Интронизация: Филарет в больницу, Ефрем - туда же. Нездорово.
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Вокруг пети караул валится, вокруг Епифана - попы...
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они уже старцы...
им уже можно чуточку поболеть... в неподходящее время... особенно когда очень нужно их присутствие
(хотя... подходящего времени для болезни никогда нет)
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Святой не святой, а конец один. Смертны мы.
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Підозріло все це якось - спочатку Філарет потім Єфрем
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАфонский игумен Ефрем выразил поддержку ПЦУ: Украина заслуживает свою поместную церковь. ФОТО
 
 
 
 
 
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