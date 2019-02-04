 Порошенко раздает по 1000 грн за голос, - Тимошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом председатель партии сообщила на заседании Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов.

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"Президент любой ценой пытается удержаться у власти. Благодаря своему ближайшему соратнику Сергею Березенко и всему коррумпированному окружению Порошенко создает сеть подкупа и раздает по 1000 грн за голос. Это происходит открыто на глазах у правоохранителей", - возмутилась она.

Лидер "Батькивщины" заявила, что такой масштабной коррупции не помнит ни на каких выборах, даже во времена Януковича: "Порошенко - это коррупционер высшего сорта, который берет из бюджета то, что ему не принадлежит, и за счет этих денег подкупает людей" .

Тимошенко требует от министра Авакова немедленно обнародовать все данные о подкупе избирателей Президентом и его штабом во главе с Березенко.

Второе заявление о преступлении, которое "Батькивщина" подает в МВД, касается увеличения реестра избирателей. По словам председателя партии, тайно, без права кандидатов в президенты контролировать этот процесс, действующая власть увеличила реестр на миллион человек. И это тогда, "когда люди массово уезжают из страны, когда смертность превышает рождаемость почти в два раза", возмутилась Тимошенко.

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"Мы требуем от министра внутренних дел немедленно проверить этот реестр и предыдущий. И убрать из них всех мертвых душ и прекрати подготовку Порошенко к масштабным фальсификациям", - сообщила лидер "Батькивщины"

Кандидат в президенты добавила, что действующая власть еще планирует снять защиту с бюллетеней, а это даст возможность команде Порошенко напечатать большее количество и "вбрасывать" их на президентских выборах.

"Страна ждет часа, когда этот продажный коррумпированный Президент, который прикрывается патриотическими лозунгами, уйдет из власти. Я призываю всех коллег не дать Порошенко остаться у власти: страна уже не выдержит такого руководства", - подчеркнула Тимошенко.

Она обратилась к министру внутренних дел и Генеральному прокурору с требованием вмешаться в ситуацию и не дать возможности провести массовые фальсификации и подкуп избирателей.

После президентских выборов власть будет отвечать за нарушение законов, "не будет сроков давности для преступлений ни для президента, ни для его окружения", подытожила Тимошенко.