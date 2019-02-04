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 Политика Украины
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 Порошенко раздает по 1000 грн за голос, - Тимошенко. ВИДЕО

Юлия Тимошенко вместе с командой "Батькивщины" требует от Министерства внутренних дел расследовать массовый подкуп избирателей, который планирует Президент Порошенко и его штаб. Соответствующие заявления о преступлениях сегодня будет представлено министру Арсена Авакова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом председатель партии сообщила на заседании Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов.

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"Президент любой ценой пытается удержаться у власти. Благодаря своему ближайшему соратнику Сергею Березенко и всему коррумпированному окружению Порошенко создает сеть подкупа и раздает по 1000 грн за голос. Это происходит открыто на глазах у правоохранителей", - возмутилась она.

Лидер "Батькивщины" заявила, что такой масштабной коррупции не помнит ни на каких выборах, даже во времена Януковича: "Порошенко - это коррупционер высшего сорта, который берет из бюджета то, что ему не принадлежит, и за счет этих денег подкупает людей" .

Тимошенко требует от министра Авакова немедленно обнародовать все данные о подкупе избирателей Президентом и его штабом во главе с Березенко.

Второе заявление о преступлении, которое "Батькивщина" подает в МВД, касается увеличения реестра избирателей. По словам председателя партии, тайно, без права кандидатов в президенты контролировать этот процесс, действующая власть увеличила реестр на миллион человек. И это тогда, "когда люди массово уезжают из страны, когда смертность превышает рождаемость почти в два раза", возмутилась Тимошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представители партии "Батькивщина" начали кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - глава фракции БПП Герасимов. ВИДЕО

"Мы требуем от министра внутренних дел немедленно проверить этот реестр и предыдущий. И убрать из них всех мертвых душ и прекрати подготовку Порошенко к масштабным фальсификациям", - сообщила лидер "Батькивщины"

Кандидат в президенты добавила, что действующая власть еще планирует снять защиту с бюллетеней, а это даст возможность команде Порошенко напечатать большее количество и "вбрасывать" их на президентских выборах.

"Страна ждет часа, когда этот продажный коррумпированный Президент, который прикрывается патриотическими лозунгами, уйдет из власти. Я призываю всех коллег не дать Порошенко остаться у власти: страна уже не выдержит такого руководства", - подчеркнула Тимошенко.

Она обратилась к министру внутренних дел и Генеральному прокурору с требованием вмешаться в ситуацию и не дать возможности провести массовые фальсификации и подкуп избирателей.

После президентских выборов власть будет отвечать за нарушение законов, "не будет сроков давности для преступлений ни для президента, ни для его окружения", подытожила Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3109783
 
   
 Топ комментарии
 
Народ , вы верите , что грабли с косой будет вам продавать газ в два раза дешевле ?
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Громче всех "Держите вора!" кричит вор. ))
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Юля, єдина хто наведе порядок! Вона показала своїм прикладом, що це реально!!! Її уряд за часів Ющенка був найефективніший!! Нашим чоловікам невистачає сильної жіночої руки!!! Немає порядку! Немає контролю! Немає просто Юлі!
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Выборы в любой стране мира - это феерия лицемерия со стороны претендентов на "престол", со стороны простого обывателя - это феерия инфантилизма.
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Брехня. Я памятаю, як для непідвищення ціни на хліб не давали дозволи на вивезення зерна. Тут вже новий урожай, а сипати нема куди. Оце такі методи ефективні у юлі. Зате кредитів ефективно нагребла, шо до сіх пор ніяк не віддамо.
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Надо потребовать у Министерства Внутренних Дел расследовать антибарыжью деятельность Юлии Тимошенко , которая ПЛАНИРУЕТ продаться *****.
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У картофельного фюрера своего требуй что-то, лапоть
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Ну,нормально) Если каждый кандидат даст по тысяче, то это уже почти 2 года можно жить на минимальную пенсию)А должно хватать на 5 лет, как минимальная гарантия....Так что не скупитесь , давайте все по 3 штуки и выбирайтесь)
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Мабуть все ж таки Тимошенко переможе Зеленського у другому турі
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Ни разу не видела такого количества ольгинской ботвы и рошеноидных трололо! На одного комментатора приходится 10 педродрочеров...
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Пообещано многое,але маємо,те що маемо! Долго ещё мозги парить будут-пока вся молодёжь не выедет в другие страны,а пенсы не помрут?
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Cтісняюсь спитати , а куди можна підійти щоб 1000 грн від Порошенка отримати. Хай би і мені дав!!!!!! Може би Юлія Володимирівна вказала точну адресу де саме к Порошенка по 1000грн видають.????? Мені лишніх 1000грн точно не завадить.
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на Банковскую, поршнями шевели, а то не достанется.
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еще один меркантильный нищеброд, которому на тарифы пофигу, но штуку гривен подай
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Ага, скаже вона. Їй аби перднуть сказати абищо, а чи воно правда, то думайте самі.
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Страшный БЕНДЕРовец @Realuran 4 ч.4 часа назадЕщеС сегодняшнего дня (не смейтесь, решением барыгосуда) ЗАПРЕЩЕНО публично называть Парашеновского кореша Днепровского бандита Петровского по кличке "Нарик" - Нариком! На очереди запрет на публичное употребление эпитетов Барыга, Козлихины, Рюкзаков, Кролик, Гепа и пр.Порошенко роздає по 1000 грн за голос, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9921
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серьезные заявы "подкупает избирателей", "коррупционер", "тянет из бюджета".
Пусть подаст на него в суд и там с доказательствами на всю страну официально покажет кто он есть такой. Если нет, то пусть Порох судит её за публичную клевету.
Так бы я хотел видеть эти предвыборные разборки. Но у нас традиционно всё через ..опу. Никто ничего не обосновывает и никого не призывают ответить за свои слова.

Для наших избирателей всё просто: кто надрывнее кричит - тот и прав.
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та ну не мешайте болезной - она истерит бо ***** начал в ЗЕ-шута вкладиваться вот у бабки и снесло чердак
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Я хорошо помню, те "таривные юлемайданы",где бабло в открытую раздавали... Зато какая картинка для раша СМИ была!
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Это правда.Неделю назад была инфа у знающих людей про деньги.Тысяча грн на человека.
Юля не лучше.
Зеленский вообще никто и ничто.
Выбирать некого.
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Це неймовірно, що собі Порошенко дозволяє. Має нас за дурнів
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Обое-рябое. Лучше б они провели свои выборы на Марсе...
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ПРоще конечно опять назначить Кивалова старшим по подсчету голосов,но постарел ********,значит молодого или молодую найдут...?
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бред , белая горячка ... Вот если бы спросили холдеев с Мальдивского отеля , те бы сказали дружно - "За Петью Инкогнито !!!" - это его электорат !!!!
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Юля не неси чепухи. У Порошенко нет таких денег. Он не заключил договор на газ для Украины по самой большой цене в мире и не получил отката, как получила ты. У него нет таких особняков, которые есть у тебя и у твоей семьи. В отличие от тебя он пожертвовал из своих денег 70 млн на армию. Единственный недостаток Порошенко, что он очень демократичный, европейский иначе бы ты сидела за клевету
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СТОП ГНИДА @stopgnydaЧитатьЧитать @stopgnydaЕщеЗафіксовано підкуп виборців!!!
І хто б ви думали - знову БПП. У Деснянському районі зафіксували агітаторів, які пропонують 1000 гривень за голос у підтримку діючого президента.
А ви готові проголосувати за Порошенка за 1000 грн?

Наш телеграмПорошенко роздає по 1000 грн за голос, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2845: https://t.me/stopgnida Порошенко роздає по 1000 грн за голос, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5120 Порошенко роздає по 1000 грн за голос, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3712
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В нормальной стране по такому заявлению было бы проведено расследование, а потом -суд. И кто-то бы сел, или Петя, или Юля. Думаю, все-таки Юля. Впрочем, ей не превыкать.
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он хоть свои раздает а ты **** с бюджета брала и раздавала по тыще)))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко раздает по 1000 грн за голос, - Тимошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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