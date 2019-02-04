 Тысяча российских морпехов проводят учения на полигонах оккупированного Крыма

Как сообщает пресс-служба флота, к учениям привлечены около тысячи военнослужащих и 50 единиц боевой техники, передает Цензор.НЕТ.

"На крымских полигонах боевой подготовки подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводят учения по огневой подготовке и вождению, а также другие мероприятия боевой подготовки с выполнением стрельб из стрелкового оружия и военной техники. В ходе маршей военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черное море вошел ударный корабль ВМФ России "Североморск", - журналист Клименко. ФОТОрепортаж

В пресс-службе отметили, что в рамках учений военнослужащие выполняют боевые стрельбы из всех видов вооружения в составе отделений, взводов и рот.

В свою очередь наводчики бронетранспортеров в ходе учений совершенствуют навыки по разведке целей и корректировке огня из пушки и пулемета, как в движении, так и на месте. Механики водители усовершенствуют навыки вождения и преодоления различных препятствий на пересеченной местности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму уничтожили часть дамбы хранилища ядовитых отходов: региону грозит экологическая катастрофа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж