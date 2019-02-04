EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
  378  5
Все про:ВМС РФ (106) Крым (21070) оккупация (6724) учения (1994) Черноморский флот РФ (1105)

 Тысяча российских морпехов проводят учения на полигонах оккупированного Крыма

Морские пехотинцы Черноморского флота России в рамках учений на полигонах "Перевальное", "Ангарский" и "Казачий" в оккупированном Крыму проводят стрельбы из стрелкового оружия и бронетехники.

Как сообщает пресс-служба флота, к учениям привлечены около тысячи военнослужащих и 50 единиц боевой техники, передает Цензор.НЕТ.

"На крымских полигонах боевой подготовки подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводят учения по огневой подготовке и вождению, а также другие мероприятия боевой подготовки с выполнением стрельб из стрелкового оружия и военной техники. В ходе маршей военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черное море вошел ударный корабль ВМФ России "Североморск", - журналист Клименко. ФОТОрепортаж

В пресс-службе отметили, что в рамках учений военнослужащие выполняют боевые стрельбы из всех видов вооружения в составе отделений, взводов и рот.

В свою очередь наводчики бронетранспортеров в ходе учений совершенствуют навыки по разведке целей и корректировке огня из пушки и пулемета, как в движении, так и на месте. Механики водители усовершенствуют навыки вождения и преодоления различных препятствий на пересеченной местности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму уничтожили часть дамбы хранилища ядовитых отходов: региону грозит экологическая катастрофа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3109782
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Засрали Крым . Что-то давно не слышно воплей "Крым -наш !" . Крым вернётся в Украину , мы в него не вернёмся .
 показать весь комментарий
 
Когда сдаешь свой дом врагу без единого выстрела и сопротивления, теперь можешь только в замочную скважину подглядывать и наблюдать как враг хозяйничает в твоем доме.
 показать весь комментарий
 
а чем им еще там заниматься?
не к курортному же сезону крым готовить...
это теперь военная база... а всесоюзную здравницу ухандохали и засрали
 показать весь комментарий
 
 
Хорошей им пневмонии и дизентерии от тухлой водички из канистр.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоТысяча российских морпехов проводят учения на полигонах оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
 вверх