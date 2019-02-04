 Более 15 тыс. украинцев заболели корью в январе: в лидерах Львовщина и Киев

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

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Большинство из тех, кто заболел - дети.

Самые высокие показатели заболеваемости - в Львовской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой областях и Киеве.

В Минздраве отмечают, что только вакцинация сможет остановить распространение болезни.

"Чтобы надежно защитить детей от болезни, чрезвычайно важно, чтобы все они получили вторую дозу вакцины от кори вовремя. Министерство здравоохранения призывает родителей обязательно вакцинировать детей по календарю прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию", - говорится в сообщении.

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В Минздраве отмечают, что все регионы Украины обеспечены вакцинами против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.

"Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию можно в департамент/управление здравоохранения в вашей области", - заявляют в Минздраве.