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 Более 15 тыс. украинцев заболели корью в январе: в лидерах Львовщина и Киев

Более 15 тысяч украинцев заболели корью в Украине в январе 2019 года.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

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Большинство из тех, кто заболел - дети.

Самые высокие показатели заболеваемости - в Львовской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой областях и Киеве.

В Минздраве отмечают, что только вакцинация сможет остановить распространение болезни.

"Чтобы надежно защитить детей от болезни, чрезвычайно важно, чтобы все они получили вторую дозу вакцины от кори вовремя. Министерство здравоохранения призывает родителей обязательно вакцинировать детей по календарю прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию", - говорится в сообщении.

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В Минздраве отмечают, что все регионы Украины обеспечены вакцинами против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.

"Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию можно в департамент/управление здравоохранения в вашей области", - заявляют в Минздраве.

Источник: https://censor.net.ua/n3109780
 
 
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Для чего это все озвучивать? Ну, заболели, ну и шо? Я понимаю- горе, а чем я вам помогу? Может хотите мое соболезнование, соболезную, может за кем то и 100грамм шлепну. Поможет? Врядли. ИДИОТЫ.
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Людям переболевшим корью минимум нужно сказать спасибо за то, что формируют коллективный иммунитет против этой заразной детской болячки, который вакцинаторы своей бездумной массовой вакцинацией тупо уничтожили.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеБолее 15 тыс. украинцев заболели корью в январе: в лидерах Львовщина и Киев
 
 
 
 
 
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