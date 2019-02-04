 В ПЦУ перешли уже 204 прихода УПЦ МП, - Ирина Луценко

"На сегодняшний день, буквально за полтора месяца, в Украинскую православную церковь перешли около 204 приходов", - сказала И.Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, данные статистики дают возможность прогнозировать, что до конца года в ПЦУ перейдут тысячи приходов.
Как сообщается на сайте Религиозно-информационной службы Украины, по состоянию на 3 февраля из УПЦ (МП) в ПЦУ перешли 202 приходских храма и 2 кафедральных собора (Спасо-Преображенские соборы в Киеве и Виннице). При этом еще 2 февраля сообщалось о переходе в ПЦУ 162 приходских церквей.
Из 202 перешедших приходских храмов 44 – в Винницкой области , 32 – в Волынской, 28 – в Хмельницкой, 16 – в Житомирской, 14 – во Львовской области, 12 – в Ривненской, 11 – в Черкасской, 10 – в Тернопольской, 8 – в Черновицкой, 5 – в Киевской области, 4 – в Черниговской, по 3 – в Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской, по 2 – в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, по 1 – в Запорожской, Николаевской и Кировоградской областях.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Якщо і далі буде по 9-10 на день, то вже за 4-5 років гундяївського сатанату у нас не залишиться!
В среднем по 2-3 прихода в день переходят в ПЦУ... За год это до 1000 приходов, если такими темпами... То нужно 10 лет, что бы большинство приходов перешло в ПЦУ.
Донеччина там без вопросов. Херсонщина? Ну к намКрышу ближе всех.
Вот Полтавщина просто вызывает непонимание?
Не дуже люди насправді прагнуть йти в досі ніким не визнану в світі "церкву".
Як вони всі набридли. Навіть виглядом одним викликають блювоту...
Ці "переходи" влаштовують по селах.
В Сумах всі церкви, крім однієї - як були УПЦ (МП) так і залишились.
У країні, де чинному президенту довіряє лише 7-8% населення, а КП більше 70% втручання політичного банкрута в тонкі релігійні питання і його клоунада-мастурбація на цю тему тупо дискредитує ідею помісної церкви.
Без Томос-шапіто вже б перейшли б не 200, а тисяча чи дві тисячі.
А митрополія стамбульського патріархату, тим паче ніким не визнана - щось не надто викликає довіру.
от любого другого...особенно политика.. это уже можно считать пиаром
Соответствующее решение было принято верующими в Ровенской, Харьковской, Киевской, Волынской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Общее количество приходов, перешедших из Московского патриархата в Православную церковь Украины, по состоянию на утро 3 февраля составило 217 ...
Пройдет пол-года, тогда и скажите цифру переходов. А так это продолжение томос-тура пеци.