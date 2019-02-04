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 В ПЦУ перешли уже 204 прихода УПЦ МП, - Ирина Луценко

Более 200 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата) перешли в новосозданную Православную церковь Украины за минувшие полтора месяца, заявляет представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"На сегодняшний день, буквально за полтора месяца, в Украинскую православную церковь перешли около 204 приходов", - сказала И.Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, данные статистики дают возможность прогнозировать, что до конца года в ПЦУ перейдут тысячи приходов.

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Как сообщается на сайте Религиозно-информационной службы Украины, по состоянию на 3 февраля из УПЦ (МП) в ПЦУ перешли 202 приходских храма и 2 кафедральных собора (Спасо-Преображенские соборы в Киеве и Виннице). При этом еще 2 февраля сообщалось о переходе в ПЦУ 162 приходских церквей.

Из 202 перешедших приходских храмов 44 – в Винницкой области , 32 – в Волынской, 28 – в Хмельницкой, 16 – в Житомирской, 14 – во Львовской области, 12 – в Ривненской, 11 – в Черкасской, 10 – в Тернопольской, 8 – в Черновицкой, 5 – в Киевской области, 4 – в Черниговской, по 3 – в Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской, по 2 – в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, по 1 – в Запорожской, Николаевской и Кировоградской областях.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109779
 
 
 Топ комментарии
 
Ну только-только рассказывали что в Украине не будет государственной церкви, а на следующий день в церковные дела уже полезла представитель президента в раде.
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На сьогодні уже 218 і з них лише за лютий 33!
Якщо і далі буде по 9-10 на день, то вже за 4-5 років гундяївського сатанату у нас не залишиться!
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Одним религия лечит душу, другим - серьёзно калечит голову!
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На сьогодні уже 218 і з них лише за лютий 33!
Якщо і далі буде по 9-10 на день, то вже за 4-5 років гундяївського сатанату у нас не залишиться!
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Радію кожному переходові релігійних общин до ПЦУ, але коли це починає коментувати жаба-генпрокурориха, то й радість зникає...
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С одной стороны это много -204... С другой это ещё мало... Это где то менее 2% от общего числа приходов сатанистской гундяевской секты в Украине...
В среднем по 2-3 прихода в день переходят в ПЦУ... За год это до 1000 приходов, если такими темпами... То нужно 10 лет, что бы большинство приходов перешло в ПЦУ.
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Ну только-только рассказывали что в Украине не будет государственной церкви, а на следующий день в церковные дела уже полезла представитель президента в раде.
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Одним религия лечит душу, другим - серьёзно калечит голову!
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Любому калечит, если эту дрянь впаривают детям. Это как коммунизм - посмотреть только на вату с ыконками Сралина. Любые аргументы эй похрен. Как и веропитекам - это как гипноз получается. Вот еще если через лет 5-10 ОРДЛО сюда прицепить - получим то же самое - поколение с поломанным мозгом.
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Теперь в Украине стало на 204 фсбшных попа меньше! И на столько же увеличилось число патриотов!!! Ура? В ПЦУ перешли уже 204 прихода УПЦ МП, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 1638
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С чего ты взял что они перестали быть фсбшными если таковыми являлись ?Им язык и руки поотрезали ?)))
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Как почему перестали? У ПЦУ перейшли вже 204 парафії УПЦ МП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 4805 Потому что перешли в украинскую церковь. Шо ж тут непонятного?
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А расейский шпион, осевший в СБУ становится защитником Украины? Так и тут. Тем более бородач по кличке Епифаний - пригласил каждую собаку в ПЦУ. Какая щедрость и смирение, просто иконы(Сталина) со стен валятся от умиления У ПЦУ перейшли вже 204 парафії УПЦ МП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 5221
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Канешна! Вон наш безальтернативный спаситель например. Сначала в СДПУ(о) сурово обличал НАТО, потом создал партию рыгья и работал министром у злочынця Януковича, дьяконствовал в мацковском парханате. А потом бац и стал патриотом и томосоносцем животворящим!
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Я вот читаю Антиколорадоса, но уже противно от этих елейных похвал "Пороху". А в коментах если кто-то заикнется о еГо делишках - то реально как петухи налетают. Ну и чем не те же ватники? Один вообще постоянно стучит и ноет, если кто даже слегка усомнился в победе Педро на предстоящих выборах.
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Баба яга счетовод! И какой повод всё время в новостях появляться.
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Всех примем , и со сломанными пальцами тоже . Главное -добровольно .
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Кировоградщина, Херсонщина, Донеччина, Сумщина и Полтавщина ни гу-гу? Однако?!

Донеччина там без вопросов. Херсонщина? Ну к намКрышу ближе всех.

Вот Полтавщина просто вызывает непонимание?
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Нічого дивного.
Не дуже люди насправді прагнуть йти в досі ніким не визнану в світі "церкву".
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Гундяївська гебешна свора в агонії 😂, так як українські віряни покидають мацковську ферму !
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А бодай вже пішли б всі ці керманичі через задній прохід, слідом за хазяїном....
Як вони всі набридли. Навіть виглядом одним викликають блювоту...
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І - що?
Ці "переходи" влаштовують по селах.
В Сумах всі церкви, крім однієї - як були УПЦ (МП) так і залишились.
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Она может навещать попов и они перейдут хоть в Абдуловеру, только бы отстала и позволила выжрать пузырь-другой валерьянки)
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Не хочет быть не чистой силой, ну, похожа она. Но не хочет.
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Е
У країні, де чинному президенту довіряє лише 7-8% населення, а КП більше 70% втручання політичного банкрута в тонкі релігійні питання і його клоунада-мастурбація на цю тему тупо дискредитує ідею помісної церкви.
Без Томос-шапіто вже б перейшли б не 200, а тисяча чи дві тисячі.
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Якби був створений канонічний Київський патріархат, тоді дійсно люди масово б потяглись до нього.
А митрополія стамбульського патріархату, тим паче ніким не визнана - щось не надто викликає довіру.
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со вчерашнего дня об этом уже сам может рассказывать митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко)
от любого другого...особенно политика.. это уже можно считать пиаром
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Где здесь пиар , не пониаю ... -это всего лишь констатация фактов !
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Да все вы правильно написали. Соя просто ослепла от шоколада.
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приходов Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины - за 2 и 3 февраля под юрисдикцию ПЦУ перешли 28 парафий в 12 областях, сообщает «Сегодня».

Соответствующее решение было принято верующими в Ровенской, Харьковской, Киевской, Волынской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Общее количество приходов, перешедших из Московского патриархата в Православную церковь Украины, по состоянию на утро 3 февраля составило 217 ...
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Скільки там ще залишилось ? Тисяч дванадцять ?
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Что-то маловато для поднятия петиного рейтинга. У ПЦУ перейшли вже 204 парафії УПЦ МП, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 8176
Пройдет пол-года, тогда и скажите цифру переходов. А так это продолжение томос-тура пеци.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ПЦУ перешли уже 204 прихода УПЦ МП, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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