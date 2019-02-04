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 Общество
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Все про:налоги (2552) налоговая милиция (1514) Одесская область (1678) ГФС (3072)

 Предприятие в Одесской области возместило государству почти 1,5 млн грн неуплаченных налогов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области обеспечили возмещение в бюджет почти 1,5 млн. грн. нанесенного ущерба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством областной прокуратуры было установлено, что руководитель одного из предприятий, которое занимается выращиванием и реализацией зерновых культур, с целью уклонения от налогообложения включал в состав налогового кредита по налогу на добавленную стоимость суммы средств по несуществующим финансово-хозяйственным операциям.

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Учитывая, что благодаря принятым в ходе расследования мерам нанесенный государству ущерб в сумме почти 1,5 млн грн возмещен в полном объеме, судом будет рассмотрен вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3109776
 
 
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Это всего, с начала года, или - одноразово?
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А яке покарання за це? Не пройшло і не треба, пройде наступного разу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПредприятие в Одесской области возместило государству почти 1,5 млн грн неуплаченных налогов
 
 
 
 
 
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