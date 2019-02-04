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 Общество
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Все про:Нацполиция (8835) священник (118) УПЦ МП (925) ПЦУ (205) Стефан Балан (1)

 "Меня схватили за голову, сломали палец": полиция открыла производство из-за нанесения священнику УПЦ МП телесных повреждений на Тернопольщине

Полиция открыла производство по факту получения священником УПЦ МП Стефаном Баланом телесных повреждений в результате конфликта возле церкви в с. Гнездичное Збаражского района Тернопольской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Тракала, изначально в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) были внесены сведения по статье Уголовного кодекса о хулиганстве, однако после получения информации от медиков полиция переквалифицировала расследование конфликта возле церкви на нанесение легких телесных повреждений.

"Изначально по событиям в селе Гнездичное Тернопольской области сведения были внесены в ЕРДР по ст.296 (хулиганство). На основании полученной от медиков информации о причинении легких телесных повреждений священнику в результате конфликта расследование переквалифицировано на ст.125 УК (причинение легких телесных повреждений", - рассказал Тракало.

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По его словам, к медикам обратился священник УПЦ МП и сообщил о полученной в ходе инцидента травме.

Тракало рассказал, что в начале января текущего года церковная община с. Гнездичное приняла решение о переходе в Православную церковь Украины.

"Общины обеих конфессий договорились о поочередном проведении богослужений в местном храме. В воскресенье (3 февраля) из-за несогласования времени богослужения между представителями конфессий возникло противостояние, которое перешло в толчею. Одна из сторон при помощи своих соратников пыталась войти в церковь вопреки предварительной договоренности", - рассказал он.

По словам Тракало, на месте находились 25 полицейских райуправления полиции, которые обеспечивали правопорядок, сдерживали обе стороны, не допуская обострения конфликта.

В свою очередь, Информационно-просветительский отдел УПЦ МП сообщает, что в конфликте со сторонниками ПЦУ пострадал настоятель религиозного общины Стефан Балан. По словам самого священника, ему сломали палец.

"Меня схватили за голову, сломали палец. После этого вызывали скорую. Медицинские работники зафиксировали избиение всего тела - голова, грудь, руки", - рассказал Балан.

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По информации УПЦ МП, 13 января активисты провели собрание села, на которых часть присутствующих проголосовала за переход во вновь созданную ПЦУ, часть решила остаться в УПЦ МП. Сторонам удалось договориться о мирном сосуществовании, представители ПЦУ пообещали, что захвата храма не будет. Тем не менее, спустя некоторое время появилась информация о готовящейся провокации.

По словам священника, полиция была извещена о готовящихся противоправных действиях, но вмешалась в конфликт, приняв сторону провокаторов.

"Мы предупреждали администрацию, полицию, что планируется конфликтная ситуация - что-то делайте. Мы написали заявление, что нельзя вмешиваться в религиозные дела. Они собрали всех своих депутатов в пятницу, но ничего не решили. Может, побоялись, не знаю. Вот и произошла драка", - рассказал священник.

По информации УПЦ МП, в настоящее время храм опечатан.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109774
 
 
 Топ комментарии
 
Народ України визнав. Український народ має право на свою церкву... А ви - рашисти, можете і далі не визнавати... на вас вже давно весь світ насрав.
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Меня схватили за голову, сломали палец....палец на голове - прикольно. "Меня схватили за голову, сломали палец": полиция открыла дело из-за получения священником УПЦ МП телесных повреждений на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 4074
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"Меня схватили за голову, сломали палец"

Клоуны, а где смирение, где "на всё воля божья", где "подставь другую"? Абы лбами стучать и попов кормить.
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А потім дивуються чому до сих пір ніхто в світі не визнав цю новостворену "церкву"
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Народ України визнав. Український народ має право на свою церкву... А ви - рашисти, можете і далі не визнавати... на вас вже давно весь світ насрав.
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Стефан балалаечный --- бери шмотье и вали в кацапию там в тагиле откроешь свою гундяевскую богадельню "Мене схопили за голову, зламали палець": поліція відкрила справу через заподіяння священику УПЦ МП тілесних ушкоджень на Тернопільщині - Цензор.НЕТ 5636
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все признали, кроме кацапского сатаната, но они сами - от лукавого.
расейский поп совал палец в кадило и .. сломал. Дикари-с из мокшанских болот...
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"Меня схватили за голову, сломали палец"

Обалдеть! У этого кренделя палец рос из головы! В Мокшанском партипархате попы мутанты. Каков царь, таков и поп, а каков поп - таков приход.
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Андруша - ломайте кацапским ублюдкам головы...!)))
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Религиозные убеждения - прекрасный предлог, чтобы делать людям гадости.
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Меня схватили за голову, сломали палец....палец на голове - прикольно. "Меня схватили за голову, сломали палец": полиция открыла дело из-за получения священником УПЦ МП телесных повреждений на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 4074
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давить надо этих паРашкинских холуев "Меня схватили за голову, сломали палец": полиция открыла дело из-за получения священником УПЦ МП телесных повреждений на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 9166
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и теперь из за перелома у него больше никогда не будет детей ))
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Так а кто хватал за голову, сломал палец, совершил избиение всего батюшки?
Непонятно.
...
Вердикт по делу: БОГ НАКАЗАЛ ))))00))0)0)))
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)) так ему надо теперь застраховать свою жизнь на случай смерти.
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Еще легко отделался- надо било голову сломать
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"Меня схватили за голову, сломали палец"

Клоуны, а где смирение, где "на всё воля божья", где "подставь другую"? Абы лбами стучать и попов кормить.
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Заслужил . Чемодан-вокзал- раша . Там тебя вылечат .
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Там он уже герой и пострадавший за веру. Рашистский зомбоящик в новостх сюжет с избиением показал, снабдив его комментарием - "раскольники захватили храм и избили священника". В сюжете звучали призывы защитить братьев по вере от произвола бандеровцев. Что то я "бандеровцев" в сюжете не заметил - там были показаны прихожане, селяне, справедливо выразившие свой гнев.
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Прости Господи, вместо пальца бы голову, чтобы было чем подумать.
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А предупреждали же, что с вазелином нужно. "Меня схватили за голову, сломали палец": полиция открыла дело из-за получения священником УПЦ МП телесных повреждений на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 9977
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Знав одного московського попа--говорив сам, що він босяк. То що це за піп,який лізе в рясі битись? Батюшка повинен молитись, а не битись . Якщо дали по одному місцю--мало, потрібно одне місце відірвати.
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На сьогодні перейшло уже 218.
А свара то справа рук місцевих радиКалів, яким підкинули грошенят з ФСБ. Потрібна картинка для раша ТБ.
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"Меня схватили за голову, сломали палец. После этого вызывали скорую. Медицинские работники зафиксировали избиение всего тела - голова, грудь, руки", - рассказал Балан."

Приходит мужик к доктору, жалуется: "Доктор не могу, все болит. Суда
пальцем ткну - больно, сюда пальцем ткну - больно, сюда пальцем ткну -
больно".
Доктор: "Э батенька, да у вас палец сломан".
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Приходит старушка к врачу:
- Hа что жалуетесь? Что беспокоит? Что болит? - спрашивает доктор.
- Ой, милок, ноги не ходят, руки ломит, спина не разгибается, голова раскалывается...
- Hу что ж, так и запишем: "Ушиб всей бабки".
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В средние века таких псевдопопов на кол сажали да на кресте распинали.Так что ему еще повезло
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Та это он сам себя побил и палец свой об себя и сломал, бо машкалям верить - себя обмануть.
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Только та церковь несет свет, которая горит! "Меня схватили за голову, сломали палец": полиция открыла дело из-за получения священником УПЦ МП телесных повреждений на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 6020
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Он правда ватник, любит Футина и Днобасс(
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Даже так? Ну я-то не сильно и расстроился. Мне его музыка как-то не очень и заходила, если честно. Среди блекеров есть много более интересного музла, хоть нужно отдать ему должное за огромный вклад в данный жанр.
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До чого тут "договорённости"? Есть же закон, так что или переход или чемодан
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Перст ! Палец ему сломали ... Быдло ватное .
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Скрепно звучит: "Свёрнутая глава указует на сломанный перст".
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"Меня схватили за голову, сломали палец":..ну сотрудников ФСБ так и надо,они к пыткам готовы, нужно ещё у этого попа отнять "свечовый завод"
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"...Схватили за голову, сломали палец..." - это ж откуда у этих лишнехромосомных там пальцы растут? Руки мы знаем из какого места, с пальцами действительно новость... "Меня схватили за голову, сломали палец": полиция открыла дело из-за получения священником УПЦ МП телесных повреждений на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 2342
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может, откуда руки, оттуда и голова? Это, по крайней мере, многое объяснило бы.
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Я представляю если в российскую глубинку зайдут китайцы со своей культурой,верой и языком,то представьте сколько российских "бандеровцев" появиться на Московии, а Московия пришла в 1939 году на Западную Украину,разрушила(закрыла) церкви,привезла своих учителей русского языка и под балалайку стало уничтожать всё украинское,потом им бандеровцы не понравились, которые мочили немцев и краснопузых
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правильно - красные уничтожали цырквушки, так сидели почти тихо, пришли немцы бить красных, так немцам в спину надо ударить, а потом вместе с немцами обосраться. еще и вата уже 70 лет обзывает итальянцами(типо хвошиздами).
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Справу відкрили... Та агентурою ФСБ у рясах контррозвідка давно повинна би зайнятись...

"Пальчика чекісту зламали", ай-йай-йай...
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Там ещё хорошо разобратся надо,кто местный,а кто как обычно за МП мазу приехал тянуть.Сплошь и рядом непонятные существа объявляются и рассказывают,что они из местной грамады.А местная грамада их знать не знает,видеть не видела.Боевые мигрирующие отряды мАсковских попцов.Наберут 80% сумасшедших и 20% типичных боевиков и ездят картинку для рашка ТВ снимают.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Меня схватили за голову, сломали палец": полиция открыла производство из-за нанесения священнику УПЦ МП телесных повреждений на Тернопольщине
 
 
 
 
 
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