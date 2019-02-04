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 Политика Украины
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 Представители партии "Батькивщина" начали кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - глава фракции БПП Герасимов. ВИДЕО

Председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов призвал представителей партии "Батькивщина" воздержаться от незаконных приемов ведения избирательной кампании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии, об этом заявил народный депутат Украины, председатель фракции "БПП" Артур Герасимов.

...
"Мы вошли в избирательную кампанию, поэтому хочу предостеречь своих коллег: первое - парламент не может превратиться исключительно на трибуну по избирательной агитации. И второе - в последнее время идет много сигналов почти со всех областей Украины, что представители партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, начала кампанию по подкупу избирателей и сбора их персональных данных. Хотел бы напомнить чем заканчиваются для рядовых исполнителей подобные инициативы их лидера: в Килии Одесской области, совсем недавно, активистка "Батькивщины" была осуждена на пять с половиной лет заключения именно за подкуп избирателей во время выборов в ОТГ", - заявил Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинения в подкупе избирателей - часть предвыборной технологии, - Артур Герасимов

Председатель фракции БПП также отметил, что не меньшую угрозу, чем внешняя агрессия, становится стезя популизма от большинства кандидатов на пост главы государства.

"Но все прекрасно знают, где бывает бесплатный сыр и к чему это приводит", - добавил Герасимов.

Источник: https://censor.net.ua/n3109773
 
   
 Топ комментарии
 
Найгучніше кричить "Лови злодія" сам злодій.
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Правда? Пока не слышал. Слышал только что петеагитаторы уже пол года ходят с тысячей и собирают списки любителей Рошена и высоких тарифов
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Ничего,Юля приде-порядок наведе,заставит это шоблу обо всё пожалеть. Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 7063
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Громче всех кричит держи вора именно вор..Березенко в штабе Порошенко отвечает за оплату "сеток", придуманных для подкупа ещё Януковичем. 100 округов по 500 000 долларов на округ....( см ЛИГА .нет за 02-02-19, "Правила президентства Порошенко" ).
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идет много сигналов почти со всех областей Украины, что представители партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, начала кампанию по подкупу избирателей и сбора их персональных данныхИсточник: https://censor.net.ua/n3109773

Герасимову идет много сигналов!!! Жесть!

Им там что-то хорошее в БПП раздают?? Завидую!

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То же самое на погоджувальний говорила и Тимошенко. Герасимову конечно нет веры, но Авакову до 31го точно крышу снесет.
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Кто бы говорил про персональные данные, но не БПП... Они же втихую, используя данные бюджетников, перечисляли себе с их зарплаты членские взносы. Вот это аферисты! Есть статья на УП
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Это просто пипец. Что ОНО мелет? Всех депутатов и чиновников среднего и высшего ранга ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять на адекватность в комиссиях иностранных профильных докторови на алко-нарко зависимость!!!
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А я давно пишу, что нами правят дыбилы - бывшие чумоданоносцы и жополизы.
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Представители партии "Батькивщина" начали кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - Герасимов - Цензор.НЕТ 804СТОП ГНИДА‏ @stopgnyda 18 ч.18 часов назад
Зафіксовано підкуп виборців!!! І хто б ви думали - знову БПП. У Деснянському районі зафіксували агітаторів, які пропонують 1000 гривень за голос у підтримку діючого президента. А ви готові проголосувати за Порошенка за 1000 грн? Наш телеграм: https://t.me/stopgnida

Представители партии "Батькивщина" начали кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - Герасимов - Цензор.НЕТ 614
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я і без 1000 голосуватиму за Пороха. І таких дууууже багато. Ну не за косату брехуху чи клоуна коломойського ж голосувати ))
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а я и за миллион не буду за барыгу!
и таких дууууууууууууже багато!
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а зрадникам і не пропонують Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 9659
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а "пропонують" кому? тем, кто совесть за 30 шекелей продает?
Считаю всех, кто тОпит за воров и коррупционеров - соучастниками и преступниками. Засирать людям мозги за толику малую и обрекать Украину на растерзание вороватым кланам, такое же преступление , как и мародерство!!!! Сидеть в одной камере должны!
Опережая разные глупоты , не адепт юли.
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а тебе на скільки посадимо? І куди? В Качанівку? Разом з косатою? Бо ти ж за косату, а вОна вже 22 роки при владі )). 22 роки грабує покрутіже ніж Порох. Чи ви в різних камерах з вОною сидітимете, ти в звичайній а вОна у VIP, як завжди? Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 4
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Ну шо, порохобот, берём калькулятор, считаем и сравниваем Йульку и твоего сывочолого заднепроходца?
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взагалі не розумію, як вас відбирають! За найвищим рівнем тупості?))
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молодец, доложил, что вас много на ботоскотоферме.
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подивись на свою дату реєстрації, на кількість "друзів", і на мою. І второпай хто тут нагадує бота ))
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Я коренной киевлянин и среди моих знакомых, друзей, приятелей, соседей, коллег по рыбалке, сотрудников, родственников не знаю ни одного, кто бы сейчас проголосовал за потроха.
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а шо, вірю )))). Я завжди вірю свіжозареєстрованим ботам. Так дешевше ))
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Правда? Пока не слышал. Слышал только что петеагитаторы уже пол года ходят с тысячей и собирают списки любителей Рошена и высоких тарифов
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а мені всі розказують знайомі що їх вже дістали телефонні дзвінки від йюльків . Що скоро їх з походу нах посилатимуть вже всі )) Це в Дніпрі.
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Мою літню родичку в селі вже "доконали". Каже, обридли зі своєю юльою. Перестарались
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моїй мамі також дзвонять, пропонують "падзаработать". Вона їх під три чорти послала, бо терпіти не може косату хвойду))
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Не хочет рыг Герасимов садится в тюрьму, после выборов... Хотя понимает, что это неизбежно, но всё равно устроил прощальную истерику.
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Найгучніше кричить "Лови злодія" сам злодій.
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БПП вже закінчив підготовку до підкупу виборців ,
а Юля тільки починає підготовку..
Тому рейтинг ***** ОФшорного виріс більше ніж у Юлі..
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Как нельзя кстати - "на воре и шапка горит".... Представители партии "Батькивщина" начали кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - Герасимов - Цензор.НЕТ 930
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Как же они бздят косатую, раз такой бред несут. Представители партии "Батькивщина" начали кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5148
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а як косата бздить, що всі українські міста та весь інтернет своїм ботоксним фейсом обклеяла ))
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ти зі своєю мою не сплутав? Бо в вас на засрахє там всі беззубі, і чоловіки, і дружини))
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як вона, юлька), буде це робити, адже всі виборчі ресурси у папа і авакова?! Представители партии "Батькивщина" начали кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - Герасимов - Цензор.НЕТ 92
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К сожалению подкупом в той или иной мере занимаются все , особенно рейтинговые кандидаты. Но батькивщина отличается особым цинизмом в этом неблагородном деле.На чем , кстати , и погорит.
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галя, невже пан Олесь вас назвав виродком? То чого ж ви його так називаєте? Брак виховання?)))
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истота - кретинадибилоидиёт. перешифровавшая падаль гигя-патриёт, саша с креста, сашья с крещатика, паша с печерска, чайка киев, украина ю а и куча всякой наволочи.
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ще одна невихована кацапська тля. Йди звідси, нікчема.
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матьківщина вже 22 рокі все сіє. Очільниця партії не міняється, то чому б це змінились способи? ))
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мерзотный херАсимов.
гончаренко и голубов(бпп) подсуетились с "подарками" еще в ноябре-декабре.
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Долго я этого ожидал. Из далека так подходили к этому вопросу, наконец то свершилось. Ну-ну, давайте, ЧЕСТНЯГИ.
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Бояться бандити соєві Тимошенко так що аж по ногах тече - значить є підстави!!! (Для шокоботів - не прихильник Тимошенко і голосувати за неї не буду).
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Уж молчало бы лучше, куча людей рассказует как по квартирам под видом опроса ходят агитаторы Пети.
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не треба брехати. Агітатори затюльки в Дніпрі вже всіх дістали своїм телефонним тероризмом. Такого ще не було жодного разу під час виборів.
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У меня есть предложение к Авакову: всех нарушителей закона о выборах, независимо от их кандидата, сажать в одну камеру.
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Если есть доказательства- прокуратура- суд- тюрьма. Если нет Герасимов посмотри на себя в зеркало.
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Ватная шоколадка снова хочет прийти во власть на костях других.
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не к месту...но что-то вспомнилась черноволиха...когда ее схватили за.... руку... при кнопкодавстве (а она громче всех верещала, что это преступление за которое надо лишать мандата) то она сделав глаза консервной банкой и заявила - вы что не понимаете как важен этот Закон для Украины? да если надо будет опять ..
что тут может говорить рогатый-копытный о святости???
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бабуськи тЮльку за гречку і *******. Як вОна припинить грічкосіяти, то взагалі голосів не матиме? )))
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Так идите хоть гречки поешьте, а то все сосете и сосете у пеци.
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гречка то для тих, хто працювати не хоче, для таких, як ти. Я працюю, і в мене все гаразд, і на гречку вистачає, і на якісну іжу, і на якісний відпочинок. Бо мені ніхто не винний. Це тобі всі навколо шось вині Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 2266
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Это вы скажите тем, кто выехал с Украины. Наверное тоже не хотели работать и требовали.
Да вижу как работаете здесь.
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не сміши мене, ботику. Всі хто по безвізу поїхав, вже давно повернулись. Всім же здається, що у Польщах гроші просто так роздають, а там треба іпошити по 12 годин на добу. А наші цяці не звикли по 12 годин працювати, наші звикли у носу колупатись по 12 годин)). Спробували багато хто, але ще більша кількість сказали що більше не поїдуть, бо за 12 годин роботи і в Україні можна заробити Тільки треба не на форумі тижнями, як ти сидіти, а працювати. За форуми і у Польщі не платять ))
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У меня корефан, на волне событий 2014-ого, поверил Яценюку и рвал дупу агитатором Народного фронта,а потом еще и на избирательном участке дежурил. Позже ,когда кролик показал свое истинное лицо и начал воровать с особым завзяттям,у кореша был реальный шок,он сказал,что его морально изнасиловали и обманули)) И вот на днях,к нему позвонили из штаба кроля, с прицелом на его участие в агитации на парламентские выборы. Бедная звонившая,чего она только не наслушалась от кореша,аж заикаться под конец разговора начала
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А розкажи козачок, тільки конкретно, а не від баби Пораски--що вкрав і де яценюк. Не скажеш--бо ти БРЕХУН і платний провокатор.
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Читайте справу Мартиненка..
вона вже в суді..
читайте справу рюкзаків, що закрив холодницький..
читайте справи про адміністрацію мор.портів..
читайте справи по залізниці..
шукайте виноградники сабакова в Італії..
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А я бы посмотрел. Стенка на стенку порохоботов и юляботов. Думаю рейтинги бы зашкаливали.
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Так в чем проблема, ли хенпрокурор обратно не БПП ?
Если есть факты-занимайтесь, к чему эта пустая болтовня
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Мерзавец он, хочет переплюнуть самого Барыгу. Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 9617
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"Вор кричит, держи вора.." Известная истина... Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 5755
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1000 грн., грошова #допомога усім пенсіонерам хто має менше 2500 грн. Це #крок раз на 5 років, бо #підвищення пенсії на 8-16 гривень доводе до зубожіння. Тільки не обирайте бариг у владу і не продайте #майбутнє.
Одеська область Овідіопольська селища рада https://www.youtube.com/watch?v=FJT5Q-yVbL8 Грошова допомога #УПСЗН https://www.facebook.com/savchenkoaleksandr2/videos/1100878726761680/
Сприяння демократії: Донеччина, Дружківка. https://www.facebook.com/CivicPatrol/videos/294003587970262/
Допомога від Великодолинськоі селищної ради https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150002565994430&set=gm.394878731260807&type=3&theater
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Ну кому же ещё верить, как не дружбану Беса и подельнику Лолиты Мальдивской. Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 7359
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Яким потрібно бути ідіотом, щоб говорити що Бурбак не прав---в Одесі , представник "Батьківщини" за підкуп виборців в місцеві громади--одержав реальних 5.5 років. Що вам тупим не ясно. Яка брехлива баба-юля. такі і прихильникі.
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за то березенка у Чернігові за підкуп виборців вибрали нар.депом
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там сіяли і корбан і березенко )) Чого ж ви не хочете бути об"єктивним?))
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а ще кажуть що в Пороха багато ботів))) Дивлюсь тему - самі заюлькИ тут випорожнюються. Звідки у вОноі стільки грошей на таку кількість свіжозареєстрованої ботви? Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 9721
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Громче всех кричит держи вора именно вор..Березенко в штабе Порошенко отвечает за оплату "сеток", придуманных для подкупа ещё Януковичем. 100 округов по 500 000 долларов на округ....( см ЛИГА .нет за 02-02-19, "Правила президентства Порошенко" ).
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Тільки тепер помітили? Та вони вже пару місяців з палаток роздають безкоштовні агітбуклети, але не просто так, а за особисті данні, та ще й з номером телефону. А недавно ж була акція від "Бабківщини" - безкоштовні окуляри пенсіонерам і теж за особисті данні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставители партии "Батькивщина" начали кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - глава фракции БПП Герасимов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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