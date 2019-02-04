 Представители партии "Батькивщина" начали кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - глава фракции БПП Герасимов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии, об этом заявил народный депутат Украины, председатель фракции "БПП" Артур Герасимов.

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"Мы вошли в избирательную кампанию, поэтому хочу предостеречь своих коллег: первое - парламент не может превратиться исключительно на трибуну по избирательной агитации. И второе - в последнее время идет много сигналов почти со всех областей Украины, что представители партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, начала кампанию по подкупу избирателей и сбора их персональных данных. Хотел бы напомнить чем заканчиваются для рядовых исполнителей подобные инициативы их лидера: в Килии Одесской области, совсем недавно, активистка "Батькивщины" была осуждена на пять с половиной лет заключения именно за подкуп избирателей во время выборов в ОТГ", - заявил Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинения в подкупе избирателей - часть предвыборной технологии, - Артур Герасимов

Председатель фракции БПП также отметил, что не меньшую угрозу, чем внешняя агрессия, становится стезя популизма от большинства кандидатов на пост главы государства.

"Но все прекрасно знают, где бывает бесплатный сыр и к чему это приводит", - добавил Герасимов.