 Представители партии "Батькивщина" начали кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - глава фракции БПП Герасимов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии, об этом заявил народный депутат Украины, председатель фракции "БПП" Артур Герасимов.
"Мы вошли в избирательную кампанию, поэтому хочу предостеречь своих коллег: первое - парламент не может превратиться исключительно на трибуну по избирательной агитации. И второе - в последнее время идет много сигналов почти со всех областей Украины, что представители партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, начала кампанию по подкупу избирателей и сбора их персональных данных. Хотел бы напомнить чем заканчиваются для рядовых исполнителей подобные инициативы их лидера: в Килии Одесской области, совсем недавно, активистка "Батькивщины" была осуждена на пять с половиной лет заключения именно за подкуп избирателей во время выборов в ОТГ", - заявил Герасимов.
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Председатель фракции БПП также отметил, что не меньшую угрозу, чем внешняя агрессия, становится стезя популизма от большинства кандидатов на пост главы государства.
"Но все прекрасно знают, где бывает бесплатный сыр и к чему это приводит", - добавил Герасимов.
Герасимову идет много сигналов!!! Жесть!
Им там что-то хорошее в БПП раздают?? Завидую!
Зафіксовано підкуп виборців!!! І хто б ви думали - знову БПП. У Деснянському районі зафіксували агітаторів, які пропонують 1000 гривень за голос у підтримку діючого президента. А ви готові проголосувати за Порошенка за 1000 грн? Наш телеграм: https://t.me/stopgnida
и таких дууууууууууууже багато!
Считаю всех, кто тОпит за воров и коррупционеров - соучастниками и преступниками. Засирать людям мозги за толику малую и обрекать Украину на растерзание вороватым кланам, такое же преступление , как и мародерство!!!! Сидеть в одной камере должны!
Опережая разные глупоты , не адепт юли.
а Юля тільки починає підготовку..
Тому рейтинг ***** ОФшорного виріс більше ніж у Юлі..
гончаренко и голубов(бпп) подсуетились с "подарками" еще в ноябре-декабре.
что тут может говорить рогатый-копытный о святости???
Да вижу как работаете здесь.
вона вже в суді..
читайте справу рюкзаків, що закрив холодницький..
читайте справи про адміністрацію мор.портів..
читайте справи по залізниці..
шукайте виноградники сабакова в Італії..
Если есть факты-занимайтесь, к чему эта пустая болтовня
Одеська область Овідіопольська селища рада https://www.youtube.com/watch?v=FJT5Q-yVbL8 Грошова допомога #УПСЗН https://www.facebook.com/savchenkoaleksandr2/videos/1100878726761680/
Сприяння демократії: Донеччина, Дружківка. https://www.facebook.com/CivicPatrol/videos/294003587970262/
Допомога від Великодолинськоі селищної ради https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150002565994430&set=gm.394878731260807&type=3&theater