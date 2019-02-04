 "Батькивщина" начала кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - глава фракции БПП Герасимов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии, об этом заявил народный депутат Украины, председатель фракции "БПП" Артур Герасимов.
"Мы вошли в избирательную кампанию, поэтому хочу предостеречь своих коллег: первое - парламент не может превратиться исключительно на трибуну по избирательной агитации. И второе - в последнее время идет много сигналов почти со всех областей Украины, что представители партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, начала кампанию по подкупу избирателей и сбора их персональных данных. Хотел бы напомнить чем заканчиваются для рядовых исполнителей подобные инициативы их лидера: в Килии Одесской области, совсем недавно, активистка "Батькивщины" была осуждена на пять с половиной лет заключения именно за подкуп избирателей во время выборов в ОТГ", - заявил Герасимов.
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Председатель фракции БПП также отметил, что не меньшей угрозой, чем внешняя агрессия, становится стезя популизма от большинства кандидатов на пост главы государства.
"Но все прекрасно знают, где бывает бесплатный сыр и к чему это приводит", - добавил Герасимов.
что тут может говорить рогатый-копытный о святости???
Да вижу как работаете здесь.
вона вже в суді..
читайте справу рюкзаків, що закрив холодницький..
читайте справи про адміністрацію мор.портів..
читайте справи по залізниці..
шукайте виноградники сабакова в Італії..
Ещё имеешь наглость открывать рот в защиту откровенной мрази?
Тебе напомнить про проект "Стена",с которого Яценюк и его подельники спёрли сотни миллионов гривен???
Если есть факты-занимайтесь, к чему эта пустая болтовня
Одеська область Овідіопольська селища рада https://www.youtube.com/watch?v=FJT5Q-yVbL8 Грошова допомога #УПСЗН https://www.facebook.com/savchenkoaleksandr2/videos/1100878726761680/
Сприяння демократії: Донеччина, Дружківка. https://www.facebook.com/CivicPatrol/videos/294003587970262/
Допомога від Великодолинськоі селищної ради https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150002565994430&set=gm.394878731260807&type=3&theater
Какой пан, такие и холопы.
И при этом надеется выиграть выборы, держит людей за умственно неполноценных.
Глубоко неуважаемые "потрохоботы" [ и прочие дегенераты-юлефобы ], если вас интересуют события и "хвакты", которые по вашему субъективному мнению имеют признаки уголовно наказуемых деяний Юлии Тимошенко, то об этом не стоит "болтать ерундой" в сети, а необходимо обращаться в доблестные правоохранительные и где то даже антикоррупционные органы[все находятся под контролем главного вашего юлефоба Петьки Барыги], где вам, прежде чем изложить свои обвинения, необходимо будет подписать документ о том, что вы предупреждены об уголовной ответственности за распространение информации, которая не соответствует действительности (заведомо неправдивой).
За сим, всяческих успехов вам, на нелёгкой ниве практической борьбы с коррупцией! Кум Генпрокурвор и прочие ВАШИ ревизоры -следователи с их начальством ждут ваших заявлений. Дерзайте, господа дегенераты!
1. Президент.
2. Прем*єр-Міністр.
3. Голова НБУ
4. Міністр фінансів.
"...если вам известы события и "хвакты", которые по вашему субъективному мнению имеют признаки уголовно наказуемых деяний Юлии Тимошенко, то об этом не стоит "болтать ерундой" в сети, а необходимо обращаться в доблестные правоохранительные и где то даже антикоррупционные органы[все находятся под контролем главного вашего юлефоба Петьки Барыги]"
Але ж в тебе і подібних тобі дегенератів-юлєфобів фактів нема, тому продовжуй "болтать ерундой".
Ну, добре, хай "ведуть". Але що ти, дегенерате-юлєфобе, будеш робити, коли виявиться, як це трапилось в Килії, що це провокація від ПРдії вашого Пеці? Сховаєшся в свою тепленьку мишачу нірку?
Нет ни одного видео со сбором персональных данных от Батькивщины. В то же время уже полно видео от блока Поросенко.
Журнал Фокус 09.11.2009г.
«Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем»
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».