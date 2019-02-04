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 Политика Украины
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Все про:выборы (20967) Батькивщина (1762) Блок Петра Порошенко (1568) Герасимов (154)

 "Батькивщина" начала кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - глава фракции БПП Герасимов. ВИДЕО

Председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов призвал представителей партии "Батькивщина" воздержаться от незаконных приемов ведения избирательной кампании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии, об этом заявил народный депутат Украины, председатель фракции "БПП" Артур Герасимов.

...
"Мы вошли в избирательную кампанию, поэтому хочу предостеречь своих коллег: первое - парламент не может превратиться исключительно на трибуну по избирательной агитации. И второе - в последнее время идет много сигналов почти со всех областей Украины, что представители партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, начала кампанию по подкупу избирателей и сбора их персональных данных. Хотел бы напомнить чем заканчиваются для рядовых исполнителей подобные инициативы их лидера: в Килии Одесской области, совсем недавно, активистка "Батькивщины" была осуждена на пять с половиной лет заключения именно за подкуп избирателей во время выборов в ОТГ", - заявил Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинения в подкупе избирателей - часть предвыборной технологии, - Артур Герасимов

Председатель фракции БПП также отметил, что не меньшей угрозой, чем внешняя агрессия, становится стезя популизма от большинства кандидатов на пост главы государства.

"Но все прекрасно знают, где бывает бесплатный сыр и к чему это приводит", - добавил Герасимов.

Источник: https://censor.net.ua/n3109773
 
   
 Топ комментарии
 
Найгучніше кричить "Лови злодія" сам злодій.
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Правда? Пока не слышал. Слышал только что петеагитаторы уже пол года ходят с тысячей и собирают списки любителей Рошена и высоких тарифов
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А ти хто такий щоб я перед тобою звітувався?
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то чого ти тут?)))
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Уж молчало бы лучше, куча людей рассказует как по квартирам под видом опроса ходят агитаторы Пети.
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не треба брехати. Агітатори затюльки в Дніпрі вже всіх дістали своїм телефонним тероризмом. Такого ще не було жодного разу під час виборів.
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У меня есть предложение к Авакову: всех нарушителей закона о выборах, независимо от их кандидата, сажать в одну камеру.
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Если есть доказательства- прокуратура- суд- тюрьма. Если нет Герасимов посмотри на себя в зеркало.
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Ватная шоколадка снова хочет прийти во власть на костях других.
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не к месту...но что-то вспомнилась черноволиха...когда ее схватили за.... руку... при кнопкодавстве (а она громче всех верещала, что это преступление за которое надо лишать мандата) то она сделав глаза консервной банкой и заявила - вы что не понимаете как важен этот Закон для Украины? да если надо будет опять ..
что тут может говорить рогатый-копытный о святости???
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бабуськи тЮльку за гречку і *******. Як вОна припинить грічкосіяти, то взагалі голосів не матиме? )))
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Так идите хоть гречки поешьте, а то все сосете и сосете у пеци.
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гречка то для тих, хто працювати не хоче, для таких, як ти. Я працюю, і в мене все гаразд, і на гречку вистачає, і на якісну іжу, і на якісний відпочинок. Бо мені ніхто не винний. Це тобі всі навколо шось вині Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 2266
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Это вы скажите тем, кто выехал с Украины. Наверное тоже не хотели работать и требовали.
Да вижу как работаете здесь.
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не сміши мене, ботику. Всі хто по безвізу поїхав, вже давно повернулись. Всім же здається, що у Польщах гроші просто так роздають, а там треба іпошити по 12 годин на добу. А наші цяці не звикли по 12 годин працювати, наші звикли у носу колупатись по 12 годин)). Спробували багато хто, але ще більша кількість сказали що більше не поїдуть, бо за 12 годин роботи і в Україні можна заробити Тільки треба не на форумі тижнями, як ти сидіти, а працювати. За форуми і у Польщі не платять ))
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У меня корефан, на волне событий 2014-ого, поверил Яценюку и рвал дупу агитатором Народного фронта,а потом еще и на избирательном участке дежурил. Позже ,когда кролик показал свое истинное лицо и начал воровать с особым завзяттям,у кореша был реальный шок,он сказал,что его морально изнасиловали и обманули)) И вот на днях,к нему позвонили из штаба кроля, с прицелом на его участие в агитации на парламентские выборы. Бедная звонившая,чего она только не наслушалась от кореша,аж заикаться под конец разговора начала
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А розкажи козачок, тільки конкретно, а не від баби Пораски--що вкрав і де яценюк. Не скажеш--бо ти БРЕХУН і платний провокатор.
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Смешно читать жалобы на хамство,от типа,который сходу называет незнакомого человека "брехуном" и "платным провокатором".
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Читайте справу Мартиненка..
вона вже в суді..
читайте справу рюкзаків, що закрив холодницький..
читайте справи про адміністрацію мор.портів..
читайте справи по залізниці..
шукайте виноградники сабакова в Італії..
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А розкажи козачок, тільки конкретно, а не від баби Пораски--що вкрав і де яценюк. Не скажеш--бо ти БРЕХУН і платний провокатор.

Ещё имеешь наглость открывать рот в защиту откровенной мрази?
Тебе напомнить про проект "Стена",с которого Яценюк и его подельники спёрли сотни миллионов гривен???
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А я бы посмотрел. Стенка на стенку порохоботов и юляботов. Думаю рейтинги бы зашкаливали.
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Это тот Герасимов, у которого связи с террористами?
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Так в чем проблема, ли хенпрокурор обратно не БПП ?
Если есть факты-занимайтесь, к чему эта пустая болтовня
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Мерзавец он, хочет переплюнуть самого Барыгу. Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 9617
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"Вор кричит, держи вора.." Известная истина... Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 5755
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1000 грн., грошова #допомога усім пенсіонерам хто має менше 2500 грн. Це #крок раз на 5 років, бо #підвищення пенсії на 8-16 гривень доводе до зубожіння. Тільки не обирайте бариг у владу і не продайте #майбутнє.
Одеська область Овідіопольська селища рада https://www.youtube.com/watch?v=FJT5Q-yVbL8 Грошова допомога #УПСЗН https://www.facebook.com/savchenkoaleksandr2/videos/1100878726761680/
Сприяння демократії: Донеччина, Дружківка. https://www.facebook.com/CivicPatrol/videos/294003587970262/
Допомога від Великодолинськоі селищної ради https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150002565994430&set=gm.394878731260807&type=3&theater
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мне пришла та тысяча. но! разочарую свиноферму: я голосую за тимоху, а эту штуку могу любой соевой истоте на лоб гавном приклеить.
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Ну кому же ещё верить, как не дружбану Беса и подельнику Лолиты Мальдивской. Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 7359
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Яким потрібно бути ідіотом, щоб говорити що Бурбак не прав---в Одесі , представник "Батьківщини" за підкуп виборців в місцеві громади--одержав реальних 5.5 років. Що вам тупим не ясно. Яка брехлива баба-юля. такі і прихильникі.
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за то березенка у Чернігові за підкуп виборців вибрали нар.депом
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там сіяли і корбан і березенко )) Чого ж ви не хочете бути об"єктивним?))
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помнится там машину с баблом березенка заблоковали. но приехал главный мент и помог подонкам сбежать - разве не так было.
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а ще кажуть що в Пороха багато ботів))) Дивлюсь тему - самі заюлькИ тут випорожнюються. Звідки у вОноі стільки грошей на таку кількість свіжозареєстрованої ботви? Представники партії "Батьківщина" почали кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 9721
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Дурак никогда не поймет, как так без денег можно отстаивать настоящего кандидата в президенты.
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це ви про себе? От я наприклад мешкаю в Дніпрі, маю родину, працюю. Допомагаю арміі з 2014-го року. Можу про події в своєму місті розповісти, про те, за кого голосував, і за кого збираюсь. Кого з військових, які були в АТО знаю особисто. Яким підрозділам і чим допомагав всі 5 років війни. Коли стояв на Майдані у Дніпрі. Що про себе розкажеш нульовка?))
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Так Вона ж все зароблене нопосильною працею в мережу ломбардів вложила тепер витрачає на заї ботів... "Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 9053
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Громче всех кричит держи вора именно вор..Березенко в штабе Порошенко отвечает за оплату "сеток", придуманных для подкупа ещё Януковичем. 100 округов по 500 000 долларов на округ....( см ЛИГА .нет за 02-02-19, "Правила президентства Порошенко" ).
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Прихильникам брехухи ніколи не можна довести очевидні факти.прийшов до виводу, що і не потрібно це робити. Бо вони прихильникі по духу--брехні, підкупу,шахрайстві.
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Пройшло п'ять років, чи змінилось щось в Україні? А народ хоче змін і проголосує за того, хто ці зміни зробе. И обязательный испытательный срок, не справляется значит следующий по списку, а предыдущий больше никогда не смог бы выставлять свою кандидатуру.
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прихильники халяви, перш за все.
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а у косатої потвори більше немає "агрументів" окрім підкупу пенсіонерів, у яких по хорошому треба відібрати паспорти
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припарок! я и без аргументов с 2004 за неё голосую.
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Вас самих всех из бпп нужно бросить за решетку за обман избирателей,в предвыборный период вы не проинформировали избирателя про то,что собираетесь принять законы в взивчивании налогов,о будущем крышевании вами коррупции,о введении роттедамных тарифов и прочих мерзостях зная про которые вас бы никто не избрал.
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Какие налоги "взвинтили", можно узнать?
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Дурачком не прикидывайся,и не забывай что путин *****.
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НАРОД ДОЛЖЕН ПРОДАВАТЬ ГОЛОСА НЕСКОЛЬКИМ ПАРТИЯМ !)
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начались разоблачения от самой "честной" партии на свете во главе с самым незаменимым и лучезарным, который уже как зек-даунбасяцкий крысиными тропами через черные двери бегает. Вот только кто вам поверит, после 5-ти лет брехни на брехне.
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классика жанра - вор кричит, "держи вора"! наглые бесстыдные подонки - как только их стали МАССОВО уличать в подкупе по всей Украине, эти твари начали визжать - "это все юлька". p.s. когда наш неумный народ выбрал себе президента с двумя судимостями, я уже тогда предположил - убирать его будем через кровопролитие - такие добровольно не уходят. боюсь, что история повторяется - нынешние наворовали и натворили столько, что по большенству тюрьма или веревка плачет и они это знают. поэтому ЭТИ, власть не отдадут полюбому и нет того преступления, на которое они бы не пошли ради сохранения власти.
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Петя набрал в свою партию самых мерзопакостных, также все его назначения на ключевые должности - один хуже другого.
Какой пан, такие и холопы.
И при этом надеется выиграть выборы, держит людей за умственно неполноценных.
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ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ КОММЕНТАРИЙ "ПРАВДИВЫЙ" - ТОЛЬКО НУЖНО ПРОДАВАТЬ ГОЛОС НЕ - НЕ СКОЛЬКИМ ПАРТИЯМ, А ВСЕМ КТО БУДЕТ ДАВАТЬ ДЕНЬГИ. НУЖНО УЧИТСЯ У НАШИХ ПОЛИТИКОВ КАК НУЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ. А ВОТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА СВОЕГО КАНДИДАТА, НО И НЕ ЗА 10 гр. ЗА КУ. ГАЗА С МАЯ МЕСЯЦА - НЕ ДАЙ БОГ, ЧТО БЫ ОНИ ОСТАЛИСЬ.
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ТАК Я ПРО ТО, ЧТО ВСЕ ДЕНЬГИ ДАВАТЬ НЕ БУДУТ !)
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боже какое чмо, даже без бумажки не может сказать, а чего раз есть нарушения подайте запрос Авакову, как это сделала Юля, нет выплеснуть брехню и не отвечать за нее это лозунг офшорного брехуна и его прихлебателей
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Специально для тех быдлоидов, которые визгом визжат, интересуясь, откуда "юлькавароФФка" взяла средства на избирательную кампанию. Которым не нДравиЦЦа ее декларация о доходах и т.п.

Глубоко неуважаемые "потрохоботы" [ и прочие дегенераты-юлефобы ], если вас интересуют события и "хвакты", которые по вашему субъективному мнению имеют признаки уголовно наказуемых деяний Юлии Тимошенко, то об этом не стоит "болтать ерундой" в сети, а необходимо обращаться в доблестные правоохранительные и где то даже антикоррупционные органы[все находятся под контролем главного вашего юлефоба Петьки Барыги], где вам, прежде чем изложить свои обвинения, необходимо будет подписать документ о том, что вы предупреждены об уголовной ответственности за распространение информации, которая не соответствует действительности (заведомо неправдивой).
 За сим, всяческих успехов вам, на нелёгкой ниве практической борьбы с коррупцией! Кум Генпрокурвор и прочие ВАШИ ревизоры -следователи с их начальством ждут ваших заявлений. Дерзайте, господа дегенераты! "Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 4406

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Ну, передастичні юлєфоби, особливо порохаті, не знають з-за власної тупості, що меморандуми з МВФ підписують 4 (чотири) особи :

1. Президент.
2. Прем*єр-Міністр.
3. Голова НБУ
4. Міністр фінансів.
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от твари начали накидывать гавно на вентилятор сами делают а на других сворачивают
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Підтверджую. с. Солонка, Пустомитівського р-ну, Львівської обл. Члени штабу Вани повним ходом приступили до збору персональних даних у місцевих жителів
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Тобі ж, пенькуватому, говорять, куди йти з "хвактами"

"...если вам известы события и "хвакты", которые по вашему субъективному мнению имеют признаки уголовно наказуемых деяний Юлии Тимошенко, то об этом не стоит "болтать ерундой" в сети, а необходимо обращаться в доблестные правоохранительные и где то даже антикоррупционные органы[все находятся под контролем главного вашего юлефоба Петьки Барыги]"

Але ж в тебе і подібних тобі дегенератів-юлєфобів фактів нема, тому продовжуй "болтать ерундой". "Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 1663 "Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 6604 "Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 6604 "Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 6604
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Компетентні органи вже по даному факту ведуть розслідування. Свідків більше ніж треба.
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Ага, ведуть ... Це тобі хто сказав, сам кум Юга, чи холуй Грицацуєв? "Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 9219 "Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 9219 "Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 9219
Ну, добре, хай "ведуть". Але що ти, дегенерате-юлєфобе, будеш робити, коли виявиться, як це трапилось в Килії, що це провокація від ПРдії вашого Пеці? "Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 8804 Сховаєшся в свою тепленьку мишачу нірку? "Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 9219
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Зеленский уже значительно опережает Тимошенко в президентском рейтинге (Новый рейтинг) - https://nua.in.ua/novosti/ukraina/zelenskij-uzhe-znachitelno-operezhaet-timoshenko-v-prezidentskom-rejtinge-novyj-rejting/
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Брехня по принципу "сам дурак".
Нет ни одного видео со сбором персональных данных от Батькивщины. В то же время уже полно видео от блока Поросенко.
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Возьму у пэпы тысячу, у юльки тысячу, а проголосую за клоуна. Одену пинжак с отливом, и на вырученные деньги на Мальдивы махну! Чур, за мной не занимать.
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А чому в Артурчика такий низький ССесівський чин порівняно з Бєсом-Безлєром?
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"Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 97Давно у нас не было паники по поводу свиного, птичьего или какого-то еще гриппа....
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Паники по поводу свиного, птичьего или какого-то еще гриппа давно не было потому, чтоносителя инфекции вынесли...."Батьківщина" почала кампанію з підкупу виборців і збору їхніх персональних даних, - глава фракції БПП Герасимов - Цензор.НЕТ 1654
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На, читай пенькуватий пецотелепню:
Журнал Фокус 09.11.2009г.
«Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем»
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" начала кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных, - глава фракции БПП Герасимов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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