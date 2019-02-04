 На Кировоградщине от осложнений гриппа умер человек, - Минздрав

В Кировоградской области от гриппа умер еще один человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Зарегистрирован один летальный случай от осложнений гриппа в Кропивницком районе. Вирусологически подтвержден вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур. Это уже второй летальный случай в области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с начала эпидсезона в области зарегистрированы 27 случаев гриппа, вызванных вирусом гриппа А (H3N2). Все заболевшие не были привиты против гриппа. За минувшую неделю за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратился 4151 житель области, из них 64,3% дети. Всего госпитализированных - 263.