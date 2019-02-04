 За месяц действия военного положения пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину РФ, - Цигикал

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель Госпогранслужбы Украины генерал-полковник Петр Цигикал сообщил в интервью "5 каналу".
"Решение об ограничении въезда было продиктовано исключительно интересами национальной безопасности. Вы знаете, что возникло оно после событий в Керченском проливе 25 ноября. Было введено военное положение. Достаточно высокой сохранялась и вероятность других агрессивных действий России на наших границах. Поэтому СНБО и поручило нам усилить контроль за въездом в Украину мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет. В то же время мы также обращали внимание и на женщин, так как именно они могли быть агентами спецслужб или участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории нашего государства. Всего за месяц действия военного положения мы отказали в пересечении границы 1651 гражданину РФ. Большинство из них - это были мужчины в возрасте от 16 до 60 лет", - сказал он.
Вместе с тем, Цигикал отметил, что пограничники пропускали через границу граждан РФ, которые не нарушали украинское законодательство, ехали с гуманитарной, образовательной целью или для участия в спортивных соревнованиях.
"Сейчас мы продолжаем осуществлять усиленный контроль за въездом в Украину граждан из перечня стран миграционного риска, ведь угроза со стороны РФ никуда не делась. Разве что риск военного вторжения несколько уменьшился", - добавил он.
+ 1651 перемога.
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