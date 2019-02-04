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 Политика Украины
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 За месяц действия военного положения пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину РФ, - Цигикал

Госпогранслужба Украины за месяц действия военного положения отказала в пересечении границы 1651 гражданину РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель Госпогранслужбы Украины генерал-полковник Петр Цигикал сообщил в интервью "5 каналу".

"Решение об ограничении въезда было продиктовано исключительно интересами национальной безопасности. Вы знаете, что возникло оно после событий в Керченском проливе 25 ноября. Было введено военное положение. Достаточно высокой сохранялась и вероятность других агрессивных действий России на наших границах. Поэтому СНБО и поручило нам усилить контроль за въездом в Украину мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет. В то же время мы также обращали внимание и на женщин, так как именно они могли быть агентами спецслужб или участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории нашего государства. Всего за месяц действия военного положения мы отказали в пересечении границы 1651 гражданину РФ. Большинство из них - это были мужчины в возрасте от 16 до 60 лет", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число задержанных в Украине нелегальных мигрантов за год увеличилось на 30%, - Цигикал

Вместе с тем, Цигикал отметил, что пограничники пропускали через границу граждан РФ, которые не нарушали украинское законодательство, ехали с гуманитарной, образовательной целью или для участия в спортивных соревнованиях.

"Сейчас мы продолжаем осуществлять усиленный контроль за въездом в Украину граждан из перечня стран миграционного риска, ведь угроза со стороны РФ никуда не делась. Разве что риск военного вторжения несколько уменьшился", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3109768
 
 
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В чем достижение? Ну, не пустили и шо? Мое сало они все равно не съели бы. Я бы им не дал.
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За месяц действия военного положения пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину РФ, - Цигикал

+ 1651 перемога.
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Коли румуни митники на Порубне йдуть дивитись футбол, до ЄС за цей час не може попасти значно більше українців.
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Мене найбільше цікавить - скільки впустили ?!Гібридні прикордонники.
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То зараз вже кацапи знову пруться? Адже військовий стан скасовано?
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Припинити в'їзд ВОРОГА на територію України можна і треба й без "воєнного стану". Але це керівництву країни не потрібно. Керівництво України з ворогом ТОРГУЄ, а воює з ворогом народ. Якби народ не воював, то керівники давно би вже з московською імперією домовились. По простому, продали би загарбнику те, що той окупував. Але народ продовжує воювати. Добробати, як тільки керівники українські з ними не борються, поки-що не зникають. От бариги і вимушені "воювати" гібридно з своїми торгівельними партнерами. Така злочинна схема номенклатурно-кримінальних промосковських кланів постсовкової мафії.
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Ну например с 1 по 23 января пропущено 11000 россиян.
https://censor.net.ua/news/3107844/s_nachala_goda_uje_pochti_12_tys_inostrantsev_pri_vezde_v_ukrainu_sdali_otpechatki_paltsev_iz_nih_bolee
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа месяц действия военного положения пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину РФ, - Цигикал
 
 
 
 
 
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