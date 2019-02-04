 ГПСУ усилит подразделения в Азовском море, идут переговоры по закупке 22 современных патрульных кораблей, - Цигикал

Об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал в интервью 5 каналу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, одной из главных задач ГПСУ является создание в Азовском и Черном морях мощных и мобильных группировок пограничных кораблей.

"Сейчас мы также прорабатываем возможные варианты усиления наших морских подразделений в Азовском море. Мы уже провели текущий ремонт нескольких наших кораблей и катеров, в прошлом году на службу заступили катера проекта UMC-1000 с улучшенными ходовыми характеристиками, проведен ремонт корабля "Донбасс", но это только начало", - рассказал глава ГПСУ.

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По эго словам, сейчас задача ГПСУ - создать в Азовском и Черном морях мощные и мобильные группировки пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта.

Цигикал добавил, что при содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей. Он подчеркнул еще один важный элемент - система контроля за надводной обстановкой.

Кроме того, сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.