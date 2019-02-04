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Все про:Азовское море (1039) пограничники (1157) военнослужащие (4042) Цигикал (67)

 ГПСУ усилит подразделения в Азовском море, идут переговоры по закупке 22 современных патрульных кораблей, - Цигикал

Государственная пограничная служба Украины прорабатывает возможные варианты усиления морских подразделений в Азовском море.

Об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал в интервью 5 каналу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, одной из главных задач ГПСУ является создание в Азовском и Черном морях мощных и мобильных группировок пограничных кораблей.

"Сейчас мы также прорабатываем возможные варианты усиления наших морских подразделений в Азовском море. Мы уже провели текущий ремонт нескольких наших кораблей и катеров, в прошлом году на службу заступили катера проекта UMC-1000 с улучшенными ходовыми характеристиками, проведен ремонт корабля "Донбасс", но это только начало", - рассказал глава ГПСУ.

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По эго словам, сейчас задача ГПСУ - создать в Азовском и Черном морях мощные и мобильные группировки пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта.

Цигикал добавил, что при содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей. Он подчеркнул еще один важный элемент - система контроля за надводной обстановкой.

Кроме того, сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3109763
 
   
 Топ комментарии
 
Если без шуток, то когда "обеспокоенные" европейцы созрели, тогда переговоры и начались о поставках вооружений.... ГПСУ усилит подразделения в Азовском море, идут переговоры по закупке 22 современных патрульных кораблей, - Цигикал - Цензор.НЕТ 6973
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так там же можно как вышки
через прокладку в два раза дороже будет
и свои офшоры пополнятся
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цигикал. Хто цигикал, чому цигикал, він що - гогобець?
А якщо без жартів, то знов якось незручно виходить: агресія ********** на Азові почалася не сьогодні, а переговори поки ще йдуть.
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Если без шуток, то когда "обеспокоенные" европейцы созрели, тогда переговоры и начались о поставках вооружений....
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"Нутром" відчуває....програш "гаранта".
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И шо?
Опять - не поддаваться на провокации?
Петюня хочет своими корытами забить рашинские порты? Что бы они там мешали вражескому судоходству?
Извините за зрадоботство, но после сдачи 2 вооруженных до зубов катеров (со слов порохнявых) без единого выстрела - выводы напрашиваются сами..... Все жить хотят, а за петюню и Ко, и старых крыс генералов - жизнь ложить никто не хочет. Уже доказано на практике!
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По мойму кто то за счет украинских налогоплательщиков нашел способ как снабжать разейскую армию бесплатными кораблями.
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ну тогда всё понятно видимо пуйлу петины катерки не понравились, и оно заказало пете французские.
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Скажите, нахиба вам корабли? Без единого выстрела можно и на надувных матрасах плавать. Хоть не так обидно будет когда кацапы их отберут без единого выстрела.
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строили авианосцы! а теперь даже патрульные корабли надо у французов покупать!? кораблестроения в Украине больше нет!?
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так там же можно как вышки
через прокладку в два раза дороже будет
и свои офшоры пополнятся
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Кацапы потирают руки.
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22 французских корабля. Затонувший норвежский "Helge Ingstad" стоил 650 миллионов долларов. Это на какие шиши целых 22 штуки.
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М..да... Николаевское судостроение стоит без работы, специалисты разбегаются, а они корабли закупают во Франции...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГПСУ усилит подразделения в Азовском море, идут переговоры по закупке 22 современных патрульных кораблей, - Цигикал
 
 
 
 
 
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