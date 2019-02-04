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 Общество
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Все про:Днепропетровщина (1304) инфраструктура (121) Голик Юрий (30)

 За последние 3,5 года около 1 миллиарда евро Днепропетровская ОГА вложила в инфраструктуру области, - Голик

За последние три с половиной года порядка одного миллиарда евро нами было вложено в инфраструктуру Днепропетровской области.

За последние 3,5 года около 1 миллиарда евро Днепропетровская ОГА вложила в инфраструктуру области, - Голик 01

Валентин Резниченко и Юрий Голик

 "Это деньги из бюджетов всех уровней, включая государственный", - такие данные обнародовал советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик в своем интервью изданию РБК-Украина.

Он отметил, что этот миллиард попал на частный рынок.

"Этот миллиард попал дорожно-строительным компаниям, строительным, поставщикам оборудования, школьных автобусов, поставщикам всего, чего угодно. И это в миллиард раз больше, чем было до этого", - сказал Голик.

За последние 3,5 года около 1 миллиарда евро Днепропетровская ОГА вложила в инфраструктуру области, - Голик 02

Солонянская школа, Днепропетровская область, после реконструкции

По его словам, эти деньги способствовали созданию множества компаний и новых бизнесов в области.

"Этот миллиард создал новые рабочие места. Этот миллиард поднял зарплаты, и сейчас нет смысла квалифицированным рабочим уезжать на заработки в другую страну. Хочешь работать? Готов учиться? Будешь пахать? Гарантировано будешь зарабатывать вменяемые деньги. Сегодня масса квалифицированных работников дорожных и строительных компаний зарабатывают по 600, 800, 1000 евро в месяц в эквиваленте. Но только зарабатывают, а не получают за нахождение на работе. Все честно", - рассказал советник.

Голик также подчеркнул, что такие вложения в инфраструктуру стали возможными, благодаря реформе децентрализации, которую инициировал президент Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3109762
 
   
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Новый мост... никак...
(кто из Днепра тот поймет!)
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Голик также подчеркнул, что такие вложения в инфраструктуру стали возможными, благодаря реформе децентрализации, которую инициировал президент Петр Порошенко.

Это да. Реформа децентрализации работает не хуже, чем судебная, мусорская или медицинская. А за то бабло. которое огребает советник Голиков я таких лозунгов накидаю и про такие достижения расскажу, что из Польши все назад заедут.
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Так , це велике досягнення,витрачати наші гроші й робити свою роботу,совок репаний.
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Новый мост... никак...
(кто из Днепра тот поймет!)
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при чем ОГА к мосту?
(у кого есть мозг, тот поймет!)
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"Этот миллиард попал дорожно-строительным компаниям, строительным, поставщикам оборудования, школьных автобусов, поставщикам всего, чего угодно. И это в миллиард раз больше, чем было до этого", - сказал Голик.Источник: https://censor.net.ua/n3109762
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І в Київ вклали - у кожну вибоїну - 2 мільярда камінців. Сам Порошенко рахував. Жалко було, правда.
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Голик также подчеркнул, что такие вложения в инфраструктуру стали возможными, благодаря реформе децентрализации, которую инициировал президент Петр Порошенко.

Это да. Реформа децентрализации работает не хуже, чем судебная, мусорская или медицинская. А за то бабло. которое огребает советник Голиков я таких лозунгов накидаю и про такие достижения расскажу, что из Польши все назад заедут.
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Вложить это один вопрос, напишите, сколько вынули?
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Вечный вопрос: что важнее - всунуть или высунуть. За последние 3,5 года около 1 миллиарда евро Днепропетровская ОГА вложила в инфраструктуру области, - Голик - Цензор.НЕТ 1780
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Я бы сказал 50 на 50. Надо суметь и всунуть и в то же время, вовремя высунуть. А то проблемы.
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А вы представляете, что будет, если ее еще и переименовать....
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Так , це велике досягнення,витрачати наші гроші й робити свою роботу,совок репаний.
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За последние 3,5 года около 1 миллиарда евро Днепропетровская ОГА вложила в инфраструктуру области, - Голик

у него бедного сердце разрывается, такие бабки мимо семейного бюджета.
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Та все там гаразд.
Подивіться уважно на обличчя Валіка Резніченка))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа последние 3,5 года около 1 миллиарда евро Днепропетровская ОГА вложила в инфраструктуру области, - Голик
 
 
 
 
 
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