 За последние 3,5 года около 1 миллиарда евро Днепропетровская ОГА вложила в инфраструктуру области, - Голик

Валентин Резниченко и Юрий Голик
"Это деньги из бюджетов всех уровней, включая государственный", - такие данные обнародовал советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик в своем интервью изданию РБК-Украина.
Он отметил, что этот миллиард попал на частный рынок.
"Этот миллиард попал дорожно-строительным компаниям, строительным, поставщикам оборудования, школьных автобусов, поставщикам всего, чего угодно. И это в миллиард раз больше, чем было до этого", - сказал Голик.
Солонянская школа, Днепропетровская область, после реконструкции
По его словам, эти деньги способствовали созданию множества компаний и новых бизнесов в области.
"Этот миллиард создал новые рабочие места. Этот миллиард поднял зарплаты, и сейчас нет смысла квалифицированным рабочим уезжать на заработки в другую страну. Хочешь работать? Готов учиться? Будешь пахать? Гарантировано будешь зарабатывать вменяемые деньги. Сегодня масса квалифицированных работников дорожных и строительных компаний зарабатывают по 600, 800, 1000 евро в месяц в эквиваленте. Но только зарабатывают, а не получают за нахождение на работе. Все честно", - рассказал советник.
Голик также подчеркнул, что такие вложения в инфраструктуру стали возможными, благодаря реформе децентрализации, которую инициировал президент Петр Порошенко.
(кто из Днепра тот поймет!)
(у кого есть мозг, тот поймет!)
Это да. Реформа децентрализации работает не хуже, чем судебная, мусорская или медицинская. А за то бабло. которое огребает советник Голиков я таких лозунгов накидаю и про такие достижения расскажу, что из Польши все назад заедут.
у него бедного сердце разрывается, такие бабки мимо семейного бюджета.
Подивіться уважно на обличчя Валіка Резніченка))