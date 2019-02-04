 Украинские консулы посетили в "Лефортово" раненого моряка Сороку: состояние его здоровья улучшается, - МИД

Украинские консулы в Москве посетили в следственном изоляторе №2 "Лефортово" украинского раненого военнопленного Василия Сороку, которого недавно перевели из СИЗО №1 "Матросская тишина". Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель начальника Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Александр Хомяк, передает Цензор.НЕТ.

"У нас начались посещения первого числа, сегодня продолжаются. Разрешения консулами получены, и сейчас посетили пока военнопленного Василия Сороку, в пятницу. Он ранен. И сегодня посетят двух еще раненых - Андрея Эйдера и Андрея Артеменко", - сказал Хомяк.

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Он добавил, что по информации консулов, Сорока жалоб не высказывал, состояние здоровья улучшается.

"Будем надеяться, что состояние здоровья их улучшится", - добавил дипломат. Украинские консулы получили разрешения на посещение украинских военнопленных не на каждый день.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.