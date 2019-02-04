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 Политика Украины
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 Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", БПП, "Оппозиционная платформа - За життя", "Гражданская позиция", "Радикальная партия", - соцопрос

Шесть политических сил могут попасть в Верховную Раду.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "Info Sapiens" и Социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, презентованного в понедельник, готовность принять участие в голосовании на выборах в Верховную Раду Украины выразили 77% респондентов.

Партию "ВО "Батькивщина" готовы поддержать 21,2% опрошенных украинцев, которые уже определились с выбором и намерены голосовать. Поддержка партии "Слуга народа", которая выдвинула кандидатом в президенты шоумена Владимира Зеленского, составляет 19%, поддержка "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 13% респондентов.

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Кроме того, 10,5% респондентов готовы проголосовать на парламентских выборах за "Оппозиционную платформу "За жизнь", 8,6% проголосуют за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 6,5% респондентов поддерживают "Радикальную партию Олега Ляшко".

Социологи уточняют, что некоторые шансы на преодоление 5%-го избирательного барьера имеют партия "Самопомич" (3,8%) и партия "Наши" Евгения Мураева (3,3%).

Уровень поддержки других политических сил - ниже 3%.

Социологическое исследование было проведено с 19 по 30 января 2019 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки - не более 1,0%.

Источник: https://censor.net.ua/n3109760
 
 
 Топ комментарии
 
Бред! На месте врагая я бы делал именно поливал говном кого поддерживал бы! Не нужно ситать что в пропагандонии московии работают идиоты.
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Угу, а то они там тупые и не знают того, что их высказывания тут имеют обратный эффект.
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Соц "опитування" перед виборами 2014.
Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", БПП, "Оппозиционная платформа - За життя", "Гражданская позиция", "Радикальная партия", - соцопрос - Цензор.НЕТ 9754

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Це перші вибори в Україні, коли я схвалюю адмінресурс.
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Рейтинги партій в України: за Зе- показує кількість ідіотів, За Ю - кількість продажних ніщебродів, За вілкула - кількість лютих ворогів,
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во всех рейтингах и опросах стабильно идет только главный радиКАЛ олежка. без бутера с икоркой это чмо не останется ни при каких раскладах.
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Рейтинги кандидатов в президенты уже приелись, принялись мусолить рейтинги партий. Шота рано, до осени далеко. Да и президентские выборы ещё не прошли.
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Очередные проплаченные рейтинги партий. Кто сколько дал денег , такие партии и вписали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", БПП, "Оппозиционная платформа - За життя", "Гражданская позиция", "Радикальная партия", - соцопрос
 
 
 
 
 
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