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 Волонтер Мысягин об уничтожении командного пункта наемников РФ: Операция заняла 10-12 минут, прямое попадание по зенитке, выведен из строя военный КамАЗ

Накануне воины Объединенных сил уничтожили командно-наблюдательный пункт наемников РФ в районе Золотого. Волонтер Юрий Мысягин рассказал подробности данной операции "Відплата".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

"Луганская область. Операция "Відплата". Полная версия. Не мы ведь начинали. Бригада только-только недавно зашла на эти позиции. Еще до конца даже не изучили весь район. 25 января 19-го года оккупанты из ПТУРа ( противотанковый гранатомет ) подорвали грузовик УРАЛ, одного из батальонов 54-й бригады. Тогда погиб один из бойцов и четыре человека были ранены. Операцию очень тщательно планировали. Боевая группа К-2 из 54-й, скрупулезно собирала всю информацию об этом месте, находящееся в районе н.п. Золотое. Там очень часто фиксировалось большое количество автотранспорта, на котором передвигаются боевики российско-террористических войск и представители МГБ "недореспублики ДНР". Информация накапливалась, анализировалась и проверялась несколько раз. Вся работа проходило настолько незаметно, что противник там себя чувствовал очень спокойно и вольготно. Автомобили к КП приезжали и уезжали. Стояли не маскируясь под открытым небом", - рассказал волонтер.

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"Обратите внимание, что зенитка, которая находится в абсолютно бестолково сделанном капонире, установленная в кузове грузовика - наверно с нее снег не счищали с начала зимы. А маскировочные сети, которые отсутствуют напрочь. А сам командный пункт - это вообще вагончики из профнастила. Абсолютно никак дополнительно не укрепленные. Такое себе, окупационно-хозяйское состояние, всех находившихся там. Командный пункт был изучен как говорится: "вдоль и поперек". И вот, когда вся аналитическая работа была проведена и боевая команда К-2 была готова, пришла информация о том, что сейчас на КП находится порядка 12-14 человек. Люди быстро заняли боевые позиции, в воздух были подняты дроны, и операция "Відплата" началась", - добавил он.

"Уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КАМАЗ. Решето. Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Давно их кстати в сводках не было. Два автомобиля скорее всего тоже восстановлению не подлежат, так-как решето.Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом. Из 12-14 человек находящихся в тот момент там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9 человек. Остальные оставались в середине. Воевать против Украины они уже не смогут, так как от попадания двух украинских "птичек" ( одна во двор, другая под самую заднюю станку ), командный пункт прошит полностью. Все, что находилось всередине, восстановлению уже не подлежит", - детализировал Мысягин.

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"Операция заняла по времени 10-12 минут. Командный пункт полностью выведен из строя. Ликвидированные и раненные доставлены в ближайший морг и больницу. Вся уничтоженная техника эвакуировалась ночью тягачами. На следующее утро все воронки закрыты досками и ветками. По итогу "Відплата" с лихвой", - резюмировал волонтер.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео уничтожения командного пункта российских войск на Донбассе украинской артиллерией.

Волонтер Мысягин об уничтожении командного пункта наемников РФ: Операция заняла 10-12 минут, прямое попадание по зенитке, выведен из строя военный КамАЗ 01
Волонтер Мысягин об уничтожении командного пункта наемников РФ: Операция заняла 10-12 минут, прямое попадание по зенитке, выведен из строя военный КамАЗ 02
Волонтер Мысягин об уничтожении командного пункта наемников РФ: Операция заняла 10-12 минут, прямое попадание по зенитке, выведен из строя военный КамАЗ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3109758
 
   
 Топ комментарии
 
Понравилось - "раненые ихтамнеты доставлены прямо в морг".
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10-12 минут, а сколько удовольствия от этого. Молодцы!!! Берегите себя!
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Понравилось - "раненые ихтамнеты доставлены прямо в морг".
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10-12 минут, а сколько удовольствия от этого. Молодцы!!! Берегите себя!
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боты вчера орали, что это было СТО. Наверное туда шахтеры зенитки из военторга на техобслживание возят..
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увы... они расстраиваются, исключительно по поводу не вхождения в состав Росссии...потому и "на...бали"
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ОБСЕ уже доложили? Вот так и палитесь
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ВСУ, конечно, красавцы.

Надеюсь, Мысягин теперь подучает разрешение - когда и что можно говорить? хватит уже пару раз подставил наших ребят излишним трепом.

вот и сейчас - не слишком ли много болтает как надо было правильно маскировать пункт?
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ещё-бы научится уничтожать расчёты, ведущие огонь до момента снятия их с позиций ...
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Це не проблема, от тільки у нас кастровані контрбатарейні радари, в яких відсутня система автоматичного наведення.
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Радары не наводятся от слова никак. Они выдают целеуказание и всё. Это кусочек от комплекса, по сути- комп без периферии.
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Молодці, нищить рогату наволочь!!! Слава Україні!!!
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Согласен, это очень хорошо. Но шо это за птички? Нельзя было туда запустить шо то покруче? Ну, что бы просто на том месте было паханое поле. Не такая уж и большая площадь, под грядку сошла бы.
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То не треба брехать про командний пункт, наче він у кожному КАМАЗі буває.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВолонтер Мысягин об уничтожении командного пункта наемников РФ: Операция заняла 10-12 минут, прямое попадание по зенитке, выведен из строя военный КамАЗ
 
 
 
 
 
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