 Уничтожена зенитка и выведен из строя КамАЗ, - волонтер Мысягин об уничтожении командного пункта наемников РФ на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

"Луганская область. Операция "Відплата". Полная версия. Не мы ведь начинали. Бригада только-только недавно зашла на эти позиции. Еще до конца даже не изучили весь район. 25 января 19-го года оккупанты из ПТУРа ( противотанковый гранатомет ) подорвали грузовик УРАЛ, одного из батальонов 54-й бригады. Тогда погиб один из бойцов и четыре человека были ранены. Операцию очень тщательно планировали. Боевая группа К-2 из 54-й, скрупулезно собирала всю информацию об этом месте, находящееся в районе н.п. Золотое. Там очень часто фиксировалось большое количество автотранспорта, на котором передвигаются боевики российско-террористических войск и представители МГБ "недореспублики ДНР". Информация накапливалась, анализировалась и проверялась несколько раз. Вся работа проходило настолько незаметно, что противник там себя чувствовал очень спокойно и вольготно. Автомобили к КП приезжали и уезжали. Стояли не маскируясь под открытым небом", - рассказал волонтер.

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"Обратите внимание, что зенитка, которая находится в абсолютно бестолково сделанном капонире, установленная в кузове грузовика - наверно с нее снег не счищали с начала зимы. А маскировочные сети, которые отсутствуют напрочь. А сам командный пункт - это вообще вагончики из профнастила. Абсолютно никак дополнительно не укрепленные. Такое себе, окупационно-хозяйское состояние, всех находившихся там. Командный пункт был изучен как говорится: "вдоль и поперек". И вот, когда вся аналитическая работа была проведена и боевая команда К-2 была готова, пришла информация о том, что сейчас на КП находится порядка 12-14 человек. Люди быстро заняли боевые позиции, в воздух были подняты дроны, и операция "Відплата" началась", - добавил он.



"Уничтожена прямым попаданием зенитка и выведен из строя военный грузовой КАМАЗ. Решето. Полностью уничтожен прямым попаданием один из автомобилей МГБ. Давно их кстати в сводках не было. Два автомобиля скорее всего тоже восстановлению не подлежат, так-как решето.Сам командный пункт выведен из строя, частично с личным составом. Из 12-14 человек находящихся в тот момент там, в укрытие через дорогу успели перебежать только 8-9 человек. Остальные оставались в середине. Воевать против Украины они уже не смогут, так как от попадания двух украинских "птичек" ( одна во двор, другая под самую заднюю станку ), командный пункт прошит полностью. Все, что находилось всередине, восстановлению уже не подлежит", - детализировал Мысягин.

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"Операция заняла по времени 10-12 минут. Командный пункт полностью выведен из строя. Ликвидированные и раненные доставлены в ближайший морг и больницу. Вся уничтоженная техника эвакуировалась ночью тягачами. На следующее утро все воронки закрыты досками и ветками. По итогу "Відплата" с лихвой", - резюмировал волонтер.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео уничтожения командного пункта российских войск на Донбассе украинской артиллерией.





