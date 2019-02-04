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 Кризис в Венесуэле: Трамп допустил военное вмешательство, Мадуро пригрозил повторением Вьетнама

Президент США Дональд Трамп не исключает возможной военной поддержки временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Об этом он заявил в программе Face the Nation на телеканале CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

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"Как вариант", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможном применении военной силы в Венесуэле. При этом он уточнил, что говорить об этом ему не хотелось бы.

Опальный экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь предупредил Трампа, что Америка получит второй Вьетнам, если осмелится на такой шаг.

Трамп покинет Белый дом с "кровью на руках", если введет войска в Венесуэлу, заявил он.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Источник: https://censor.net.ua/n3109757
 
   
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Там не може бути В'єтнама, москальскі уроди далеко, а от бразильска та колумбійська армія вже на кордоні.
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Аналогічно ,що кацапи влізли до нас і наробили біди, амери нічим не кращі будуть
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Було б непогано як би мордва заслала туди вагнерівців, латиносам приємно різати а нам "співчувати". Кризис в Венесуэле: Трамп допустил военное вмешательство, Мадуро пригрозил повторением Вьетнама - Цензор.НЕТ 7904
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маДура, який такий Вьєтнам?
Отримаете здюлей та поїдете до Гуантанамо))
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Давай кацапы !-плывите, летите на защиту венесуэланаш !
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