 Кризис в Венесуэле: Трамп допустил военное вмешательство, Мадуро пригрозил повторением Вьетнама

Об этом он заявил в программе Face the Nation на телеканале CBS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

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"Как вариант", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможном применении военной силы в Венесуэле. При этом он уточнил, что говорить об этом ему не хотелось бы.

Опальный экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь предупредил Трампа, что Америка получит второй Вьетнам, если осмелится на такой шаг.

Трамп покинет Белый дом с "кровью на руках", если введет войска в Венесуэлу, заявил он.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.