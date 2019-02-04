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 Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - социсследование. ИНФОГРАФИКА

Лидерами президентского рейтинга являются шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко, а также действующий президент Петр Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "Info Sapiens" и Соцгруппы "Рейтинг".

Согласно представленным в понедельник результатам опроса, готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 81% опрошенных, где 45% - однозначно готовы, а 36% - скорее примут.

Лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, Ю.Тимошенко поддерживают 19,2% таких опрошенных, П.Порошенко - 14,8% респондентов.

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Также 10,4% опрошенных поддерживают сопредседателя "Оппозиционной платформы – "За жизнь" нардепа Юрия Бойко, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко готовы проголосовать 8,4%, за лидера "Радикальной партии" и главу одноименной парламентской фракции Олега Ляшко - 6,5%.

Кроме того, 3,4% опрошенных украинцев готовы проголосовать на президентских выборах лидеру партии "Наши", нардепа Евгения Мураева, 2,4% - за мэра Львова и лидера партии "Самопомич" Андрея Садового, за представителя партии "Укроп" Александра Шевченко 2,2% респондентов.

Рейтинг других кандидатов - менее 2%.

Вместе с тем, почти каждый пятый избиратель из тех, кто намерен принять участие в выборах, верит в то, что следующим президентом станет Ю.Тимошенко (22,1%), в победу П.Порошенко верят 16,6%, В.Зеленского - 11,1%, Ю.Бойко - 4,1%.

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Согласно результатам социсследования, антирейтинг политиков возглавляет П.Порошенко - половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах, за Ю.Тимошенко не отдали бы свои голоса почти 30% опрошенных, за Ю.Бойко - около четверти, за О.Ляшко - каждый пятый.

Социологическое исследование было проведено с 19 по 30 января 2019 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки - не более 1,0%.

Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - социсследование 01
Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - социсследование 02
Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - социсследование 03

Источник: https://censor.net.ua/n3109753
 
 
 Топ комментарии
 
Страна не пуганных идиотов... клоуна в президенты!
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Если отсечь всех гражданских и зайти с черного хода - то у Пети даже появляются минимальные шансы на победу Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - социсследование - Цензор.НЕТ 2857
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Украинцы действительно выглядят по этому опросу идиотами. Зеленский - шоумэн, не имеющий никакого опыта в политике, ни в экономике, ни в в управлении государством в период войны, то есть кухарка в этом деле. Мало того,он еще и ставленник олигарха Коломойского,то есть шестерка олигархата и будет работать в интересах этого олигархата, а не голосующих за него. Это нужно быть уж очень без мозгов, чтобы так избирать себе власть.Безответственность, глупость, зомбированность телевидением и тупость ,ведущая к потере государственности, убийству нации или новому Майдану, что наиболее вероятно.
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Не, я не из счастливой страны, я с оккупированых территорий, как рашки не станет, вернусь как раньше в счастливой стране зарабатывать, только востонавливать долго, не знаю уже, сил хватит или нет. Нервы дружок , нервы
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Я не говорю что не бываю, бываю и часто.
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Турция с Украиной зону свободной торговли подписывают, может тогда совсем вернусь, но все таки хотелось бы именно на свою, деокупированную территорию.
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Пока в стране большой процент тупого совкового плебса, который радостно и уверенно ведется на зомбирование из ящика, к власти будут приходить негодяи и мерзавцы из старой быдлоэлиты, которые громкими лозунгами, пафосными заявлениями и красивыми обещаниями смогут вновь подчинить себе подсознание недалекого населения. Мы еще не стали гражданским обществом, сопоставимым с ЕС или Штатами. Пока не передохнет совок в сознании и не поменяется менталитет, готовьтесь жить в нищей и воюющей стране под руководством охеревших от безнаказанности чиновников-миллиардеров. Беспросвет и беспредел еще на лет 10 нам обеспечен...
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Конечно , смена поколений , образование- большое влияние. Но у Украины другая проблема и она очень весомая, неадекватный сосед с огромными территориальными границами, которые тянутся вдоль половины Украины . Это гнилье в венисуэлу пытается влияние оказывать, а Украина тут под боком. И есть только одно спасение, постепенный развал паРаши. Пока она будет целиком, бузить будет постоянно
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Читала такое мнение в 2008 году, когда эйфория после первого Майдана спала, а добил все экономический кризис. И там тоже фигурировала цифра "10 лет мы еще...". Итак, уже 10 лет прошло, и снова "беспросвет минимум 10 лет". Да, зато нам есть чем похвастаться - стабильностью
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Правильно. Стабильность в паРаше уже на 6м сроке( не будем же ******** считать за президента один срок). Стабильность это ваши скрепные словечки.
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Что интересно, на март месяц запланирован выход нового сезона "слуги народа". Думаю, это добавит Зеленскому пару-тройку процентов.
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ООО какой аналитик, следит за сериалами.
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Сериал будет сниматься в реалити шоу, теперь с реальными персонажами.
Я один момент не понял, в твоих постах. Ты тут заявила что собираешься забирать родителей за границу , к себе жить, из этой ужасной страны, но при этом сидишь в этой ужасной стране, так как перед отъездом , для прикола проголосуешь за Зеленского. Методички плохо подобраны, пусть уж пишут точнее, за границей ты и родители к тебе едут или ты сидишь тут и за Зеленского для прикола будешь голосовать
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Кто сказал, что я в Украине сижу? Для всех завсегдатаев Цензора не секрет, что я еще с 2012 живу в Германии. Однако при этом украинское гражданство у меня никто не отбирал, как и избирательное право. И я смогу проголосовать либо здесь, либо когда приеду к родителям в Запорожскую область. В гости либо чтобы уже насовсем забрать к себе. Потому как мне реально страшно, что может начаться после выборов, при любом их исходе. Очень уж много ненависти в народе, за желание проголосовать за другого кандидата морды готовы бить. Воистину, там где два украинца - три гетьмана. Намного все острее и злее стало даже по сравнению с 2004-м и 2014-м
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Ты тут не обсуждаешь других кандидатов ты обс....... Пороха и страну. А за Зеленского голосовать " по приколу" это как? Ты сидишь в другой стране и будешь выбирать президента для Украины , по приколу?
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Я вообще считаю что Украина должна запретить голосовать тем кто не проживает в стране, да пусть остаются гражданами, но если они не живут в стране, не им решать кто будет президентом в стране, в которой они не живут
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Относительно Пороха - сложно обсирать того, кто сам обосрался. А страну я не обсираю, я люблю Украину как свою родину. А значительное количество граждан в этой стране -нет. Поскольку они сочетают в своем мировоззрении совок с местечковым вороватым менталитетом. Одни хотят вместо внутреннего стрежня твердый и прочный член хозяина в заднице (это про путиноидов и лугандонцев), другие хотят халявы здесь и сейчас (это про поклонников Тимошонки), третьи верят, что клоун, имеющий отношение к политике только в ее обсирании, сможет стать "новым Рейганом". Четвертым вообще похер на власть, лишь бы она "не мешала людям зарабатывать" - в основном, теневыми схемами. Это всякого рода чиновники, евробляхари, предприниматели, уклоняющиеся "от непомерного налогового гнета". Нормальных людей, желающих честно работать в процветающей и европейской Украине наберется несколько процентов, в лучшем случае. При такой ситуации за кого не голосуй, все равно выйдет "по приколу"
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Все что ты пишешь, твои рассуждения о плохом народе, все пох....., тем более таким как ты с такими мыслями, голосовать допускать не стоит. Идет обсуждение о введении двойного гражданства, туда обязательно надо внести пункт что права голоса не имеют те граждане , которые за 4 года срока , не проживали в стране в течении 2х лет.
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Ну, к счастью, это не тебе решать куда и что вписывать. Почему-то я не в первый раз убеждаюсь, что именно порохоботы зачастую и требуют ограничения в правах той или иной группы населения. И если еще в отношении сепаров это оправдано (имеется в виду лиц, осужденных за сепаратизм или в отношении которых ведутся следственные действия по данной статье), то насчет всего остального... От тебе подобных только и слышно "лишить права голоса пенсионеров, лишить права голоса заробитчан, лишить права голоса русскоязычных, лишить права голоса тех, кто налоги не платит". Уже пишите прямо - чтобы не лишиться избирательного права нужно предъявить бюллетень с галочкой напротив Порошенко))))
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Населения Германии ? Хорошо если не сделают как прибалтике , две категории , граждане- которые имеют права голосовать и "не граждане" - которые вобщем то тоже граждане, но права голоса не имеют.
А тебе зачем голосовать? Ты не живешь а решать хочешь, достаточно решения твоих родителеи, которые живут и фактически их право выбора.
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Вот так вот я люблю вашего Жириновского, ну не может мужик молчать, вот так и прет у него правда матка. Говорит - вот смотришь на него , а у того рожа дебила. Они ж в России все дебилы, особенно на Урале из за залежей магнитных. !!!!!!!- во, мужик.
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Ну Жириновского, пожалуй, оставим кацапам. Хотя некоторые считают его придворным шутом и дебилом, мне кажется, что он транслирует сокровенные желания *****, которые тот не решается озвучить сам. И которых от него ждет добрая часть населения Кацапии
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Только ИДИОТ может обращать внимание на соцопрос, гадание это на кофейной гуще, блин опросили к примеру 10 тыс. человек, а выдали результат говорящий про то, как проголосуют 30 млн. Чистейшей воды зомбирование.
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Народ готовят так:
К примеру есть вариант президента с условными буквами A, B, C.
У них самые большие рейтинги. Кто из них лучше проплатил , того политолог и вписывает в рейтинг выше или чуть ниже. Просто как колоду карт мешают. Главная задачи социссследований и опросов показать , что есть только эти 3-5 кандидатов и все голосуют именно за них! И если условный Лёша идёт на голосование 31 марта и хотел голосовать за номер Х предположим, его подсознательно убеждают, что его кандидат никогда не наберёт проходной барьер и ему надо выбрать из кандидатов , которые ему абсолютно не интересны! И чаще всего он голосует именно из этих 3-5 кандидатов , которые абсолютно не вызывают у него никаких чувств. НО ему уже навязали в голове , измени мнение. Вот Сидоров не пройдёт , голосуй за Иванова.

Поэтому голосуйте именно за кого хотите ВЫ! А не за рекламу на бигбордах и в интернете. Заметьте , что реклама очень маленького количества кандидатов! А подали заявки целая куча.
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Во-во, бо мене вже мінімум п'ять порохоботів вмовляли не голосувати за свого, але не прохідного(поки що) кандидата, а забезпечити водинтур.
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вже навіть не цікаво коментувати це замовлення з кремля. У мене 90% знайомих будуть голосувати за Петра Олексійовича, а мені намагаються розповідати про ці "рейтинги" )))
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У что тут удивительного, что ТВОИ знакомые будут голосовать за соевого???
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ну звісно ж нічого дивного! Вони так як і я живуть в Україні і все бачять на власні очі
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Хреново у тебя со знакомыми, все працюють в Минстэце.
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это все проплаченая кацапней и беней херня.эти рейтинги.никто уже им не верит!
У меня тоже все знакомыя за Пороха!
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Єдиний та достойний лідер стати президентом це Юлія Тимошенко і вона обовя'язково переможе,
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пусть лучше Зеленский уже,хоть цены на газ не обещает опустить в два раза.
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"Напэрэмогалась" вже ВОНА достаточно, пора оставить политборьбу и подсобить супругу в ломбардных делах..
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Зато он порвал рашистских фсбшных попов. Прям не знаю, как теперь рашистский сатанат , самопровозглашенный, будет себя легализовывать. И с кокаином перебои
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Думаю, уже очевидно, что во втором туре сразятся Зеленский и Тимошенко. Соевому мародеру с его кликой пора, пока не поздно, паковать манатки или сушить сухари. Заномерный итог пятилетнего правления шоблы бесславных ублюдков!
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А даваите, пусть они сразятся сеичас, на кулачках, реитинг просмотров зашкалит, побежденный вылетает из гонки. И вообще вам не кажется что юльку ставят соперником основного кандидата, что бы он на ее фоне выглядел хорошо.
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Можливо і так! Але очевидно що переможе Юля)))
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Кожен пьятий виборець вірить що перемогу здобуде саме Юлія Тимошенко( цитую текст статті) Абсолютно так! перемогу здобуде Юлія Тимошенко! Досить натерпілись уже
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как же кацапы бабки вкидываю в эти 'рейтингы'
не поможет!

Порох 2019!
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Раша в венисуэлле 30 млд баксов выкинула, пуило послал самолет, хоть 1,5 млд смог назад украсть( по этому еще расследование будет). Половину рашистских пенсов ликвидируют, вот вам и бабки на пропоганду в Украине !!!!
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Не внятно обьяснил. Перед тем как мадуре денег дать , ***** поднял возраст пенсам до 65. Сеичас что бы деньги выкачать на пропоганду, остается половину пенсов в раше ликвидировать.
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Виженем пороха з наших осель!
Просто але дієво
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Який Зеленський . Не смішіть. Як на мене, найбільша підтримка у Тимошенко, десь біля 30-40 відсотків
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И на каждых выборах нового призедента, юльке специально поднимают рейтинг, что бы на ее фоне кандидат выглядел более солидно. И ве говорили - какая на фиг Юля. Конечно за Зеленского !!!
И вообще Юле надо дать медаль , как говорил Зеленский про конкурс "мокрые маечки"(для тещи) - МЕДАЛЬ ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ!!!! Я уже сбился со счету сколько Юля пыталась влезть в президентское кресло, сколько выборов она срывала. Но в этот раз ей не надо рисковать, а то побьют.
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Лідер у нас один - це Тимошенко. ЦІ всі технічні кандидати проплачені олігархами, не завадять Юлії Володимирівній стати президентом
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Рейтинги показують одне,а народ говорить зовсім друге!! Досить,натерпівся народ україни проплачені ретинги та підтасовані вибори!!В честних виборах перемогу здобуде Юлія Тимошенко!
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Я перепрошую! Який Зеленський??? У нього програма списана, як у першокласника слово в слово у Тимошенко!!! Так, він хороший комік, цікава людина, але хай спочатку в депутати піде! Хай набереться досвіду і якщо у нього вистачить розуму, він не набереться поганих звичок попередників сунути все у свої кармани! Якщо пройде перевірку і якщо покаже свій вплив на колег по цеху, то тоді можна говорити про пост президента! Зараз йому відверто рано!
Юля, і тільки Юля!!! Там потрібні рішучі дії, у нас немає часу вчити новеньких! І так вже все тріщить по швах!
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А хорошо ведь актер Зеленский сыграл свою роль, правда? И как же активно повелся избиратель на сыгранный им образ энергичного, полного европейских планов политика . Ребятки, но ведь любое кино рано или поздно заканчивается. В зале включают свет и на сцену выходит режиссер. До чего же наивны люди...
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Вважаю що перемога за Юлею Володимирівною!! А вся інша шалупень проплачена олігхархами!Всі рейтингии куплені що дестабілізувати ситуацію!
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Ніколи не вірив проплаченим рейтингам АЛЕ ....дані опитування центру Соціологічний моніторинг є майже достовірними!!!Кожен другий(!) Українець за Юлю Володимирівну Тимошенко!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - социсследование. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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