 Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - социсследование. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "Info Sapiens" и Соцгруппы "Рейтинг".
Согласно представленным в понедельник результатам опроса, готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 81% опрошенных, где 45% - однозначно готовы, а 36% - скорее примут.
Лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, Ю.Тимошенко поддерживают 19,2% таких опрошенных, П.Порошенко - 14,8% респондентов.
Также 10,4% опрошенных поддерживают сопредседателя "Оппозиционной платформы – "За жизнь" нардепа Юрия Бойко, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко готовы проголосовать 8,4%, за лидера "Радикальной партии" и главу одноименной парламентской фракции Олега Ляшко - 6,5%.
Кроме того, 3,4% опрошенных украинцев готовы проголосовать на президентских выборах лидеру партии "Наши", нардепа Евгения Мураева, 2,4% - за мэра Львова и лидера партии "Самопомич" Андрея Садового, за представителя партии "Укроп" Александра Шевченко 2,2% респондентов.
Рейтинг других кандидатов - менее 2%.
Вместе с тем, почти каждый пятый избиратель из тех, кто намерен принять участие в выборах, верит в то, что следующим президентом станет Ю.Тимошенко (22,1%), в победу П.Порошенко верят 16,6%, В.Зеленского - 11,1%, Ю.Бойко - 4,1%.
Согласно результатам социсследования, антирейтинг политиков возглавляет П.Порошенко - половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах, за Ю.Тимошенко не отдали бы свои голоса почти 30% опрошенных, за Ю.Бойко - около четверти, за О.Ляшко - каждый пятый.
Социологическое исследование было проведено с 19 по 30 января 2019 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки - не более 1,0%.
Я один момент не понял, в твоих постах. Ты тут заявила что собираешься забирать родителей за границу , к себе жить, из этой ужасной страны, но при этом сидишь в этой ужасной стране, так как перед отъездом , для прикола проголосуешь за Зеленского. Методички плохо подобраны, пусть уж пишут точнее, за границей ты и родители к тебе едут или ты сидишь тут и за Зеленского для прикола будешь голосовать
А тебе зачем голосовать? Ты не живешь а решать хочешь, достаточно решения твоих родителеи, которые живут и фактически их право выбора.
К примеру есть вариант президента с условными буквами A, B, C.
У них самые большие рейтинги. Кто из них лучше проплатил , того политолог и вписывает в рейтинг выше или чуть ниже. Просто как колоду карт мешают. Главная задачи социссследований и опросов показать , что есть только эти 3-5 кандидатов и все голосуют именно за них! И если условный Лёша идёт на голосование 31 марта и хотел голосовать за номер Х предположим, его подсознательно убеждают, что его кандидат никогда не наберёт проходной барьер и ему надо выбрать из кандидатов , которые ему абсолютно не интересны! И чаще всего он голосует именно из этих 3-5 кандидатов , которые абсолютно не вызывают у него никаких чувств. НО ему уже навязали в голове , измени мнение. Вот Сидоров не пройдёт , голосуй за Иванова.
Поэтому голосуйте именно за кого хотите ВЫ! А не за рекламу на бигбордах и в интернете. Заметьте , что реклама очень маленького количества кандидатов! А подали заявки целая куча.
У меня тоже все знакомыя за Пороха!
не поможет!
Порох 2019!
Просто але дієво
И вообще Юле надо дать медаль , как говорил Зеленский про конкурс "мокрые маечки"(для тещи) - МЕДАЛЬ ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ!!!! Я уже сбился со счету сколько Юля пыталась влезть в президентское кресло, сколько выборов она срывала. Но в этот раз ей не надо рисковать, а то побьют.
Юля, і тільки Юля!!! Там потрібні рішучі дії, у нас немає часу вчити новеньких! І так вже все тріщить по швах!