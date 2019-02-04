EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2984  113
Материалы по теме:
Все про:выборы (20967) Зеленский (151) опрос (1620) Порошенко (16271) рейтинг (1176) Тимошенко (24094)

 Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - социсследование

Лидерами президентского рейтинга являются шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко, а также действующий президент Петр Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "Info Sapiens" и Соцгруппы "Рейтинг".

Согласно представленным в понедельник результатам опроса, готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 81% опрошенных, где 45% - однозначно готовы, а 36% - скорее примут.

Лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, Ю.Тимошенко поддерживают 19,2% таких опрошенных, П.Порошенко - 14,8% респондентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК завершила прием документов от кандидатов в президенты, их подали 89 человек

Также 10,4% опрошенных поддерживают сопредседателя "Оппозиционной платформы – "За жизнь" нардепа Юрия Бойко, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко готовы проголосовать 8,4%, за лидера "Радикальной партии" и главу одноименной парламентской фракции Олега Ляшко - 6,5%.

Кроме того, 3,4% опрошенных украинцев готовы проголосовать на президентских выборах лидеру партии "Наши", нардепа Евгения Мураева, 2,4% - за мэра Львова и лидера партии "Самопомич" Андрея Садового, за представителя партии "Укроп" Александра Шевченко 2,2% респондентов.

Рейтинг других кандидатов - менее 2%.

Вместе с тем, почти каждый пятый избиратель из тех, кто намерен принять участие в выборах, верит в то, что следующим президентом станет Ю.Тимошенко (22,1%), в победу П.Порошенко верят 16,6%, В.Зеленского - 11,1%, Ю.Бойко - 4,1%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, - Аваков

Согласно результатам социсследования, антирейтинг политиков возглавляет П.Порошенко - половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах, за Ю.Тимошенко не отдали бы свои голоса почти 30% опрошенных, за Ю.Бойко - около четверти, за О.Ляшко - каждый пятый.

Социологическое исследование было проведено с 19 по 30 января 2019 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки - не более 1,0%.

Источник: https://censor.net.ua/n3109753
 
 
 Топ комментарии
 
Страна не пуганных идиотов... клоуна в президенты!
 показать весь комментарий
 
Так наоборот испугались, что петя опять может зажить по новому.
 показать весь комментарий
 
Уж лучше клоуна, чем вора. Или тебе ближе Роттердам+?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Другое дело Тимошенко. Это серьезная фигура, мать мафии. С приходом Юлии Владимировны начнутся всякие разборки, стрелки, перестрелки, трупы. Видными станут всякие авторитеты, кацапы. Это будет конец Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Я то думаю почему многие на клоуна Зезю запали - он свои яйца на коунский колпак нацепил вместо бубенчиков . Это у него такая хЭризма .
 показать весь комментарий
 
ОБДЕЛАННОГО РОМУ НАСИРОВА- ОБСЁРОВА В ПРЕЗИДЕНТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Все дуже просто.
- Москва ненавидить Порошенка і готова працювати з б.ким крім нього;
- По всім каналам гадять Порошенка; А канали кому належать?
Значить очевидно - за Пороха!
Це єдиний кандидат, який багато чого зробив в Україні за останні 28 років, хоч про це і не ******* говорити. А всі інші тільки патякають.
 показать весь комментарий
 
 
если тимошенко президент,утром начнется захват украины.а потом новороссия примет тот облик от харькова до одессы,о котором говорил путин в 2012 году
 показать весь комментарий
 
 
Ага, небесная твердь свалится на Землю... если Петю не выбрать президентом.
 показать весь комментарий
 
 
Президентом кого завгодно, тільки не МаДуру!
 показать весь комментарий
 
Уже хочется всем творцам рейтингов, как и журналистам, ежедневно их выкрикивающим, сказать: идите на#уй с вашими рейтингами.
Весь, без исключения, политический зоопарк, на который мы смотрим через окно телевизора, понимает: без политтехнологий им не справиться.
Так что, жрите ваши рейтинги сами.
 показать весь комментарий
 
 
Скока падальщиков -социологов повылазило из всяких щелей!!Плодятся перед выборами,аки мухи.Пргнозы-самые востребованные шайками соискателей .Сейчас начали плодиться провластные шайки наблюдателей за выборами с уже закотовленными пресс -релизами о неоспоримой победе мальдивской шоблы над народом.
 показать весь комментарий
 
Хорошо, что клоун на выборы пошел. Рейтинг Бойко сразу просел. Потому что топчутся на 1 электоральном поле: МВФ - зло, НАТО, ЕС - нас не приглашали, не идем. Переговоры-уступки России. Русскоязычие.
 показать весь комментарий
 
россия проиграет выборы в украине по простой причине.мадура и венесуэла главнее украины
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко - лидеры президентской гонки, - социсследование
 
 
 
 
 
 вверх