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 Руководство поселковой громады на Днепропетровщине незаконно передавало землю атошников в субаренду местному фермеру, - полиция

На Днепропетровщине следователи разоблачили махинацию по выделению земельных участков участникам боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Подделывая личные данные людей, руководители одного из поселковых территориальных общин якобы выделяли участникам боевых действий земельные участки в аренду на длительный срок. В тот же день подписывались документы о передаче земли в субаренду местному фермеру", - говорится в сообщении.

По данным полиции, участники боевых действий, которые якобы получали в аренду участки, на самом деле даже не знали об этом, не подписывали и не подавали никаких документов.

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"Их личные данные использовались наугад, без их ведома. Если они случайно узнавали о совершенных от их имени действиях, фермеры предлагали небольшие "отступные" за молчание", - отмечают правоохранители.

В полиции узнали о схеме после того, как к ним обратился один из участников боевых действий.

"Благодаря чему следователям удалось собрать доказательства и доказать факт подделки документов, в результате чего участок площадью 12 гектаров был передан в аренду и субаренду", - говорится в сообщении.

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Сейчас руководителю фермерского хозяйства сообщили о подозрении в совершении уголовного производства по ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка).

29 января обвинительный акт был направлен в суд.

В полиции отмечают, что в дальнейшем будет дана правовая оценка действиям всех задействованных в схеме служащих поселкового совета и местной государственной администрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3109749
 
 
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Ну в этом случае в попадосе фермер. Небольшие отступные в этом случае не пролезут . Есть цена за аренду пая в этом регионе и ее хочешь не хочешь , нужно заплатить. А фермер и председателю дал и с АТОшниками нужно рассчитаться .
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Орендарі атошники, вони мають за паї виплачувати.
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А этому потому, что у нас быдло-элита построила государство для чиновников и они закона не боятся, ибо легко могут украсть и легко откупится от следователя, прокурора, судьи. В Украине средний класс кто - чиновник. Прокурор - средний класс, судья - средний класс, какой-то сраный начальник - средний класс... Пот ому и страна бедная, что в Украине средний класс не предприниматель, а казнокрад и коррупционер. И потрох это государство продолжает укреплять.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРуководство поселковой громады на Днепропетровщине незаконно передавало землю атошников в субаренду местному фермеру, - полиция
 
 
 
 
 
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