 Украина в этом месяце получит 17,6 млрд грн под гарантии Всемирного банка, - Минфин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн были перенесены на февраль. Для обеспечения финансирования Государственного бюджета Министерство финансов приложило усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями. В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро)", - говорится в сообщении.
А то я переживал, что паразитам будет нечего воровать уже...
а потому что в этом году пик выплат по долгам йуляхи и микилы янивича
По условиям программы МВФ stand-by, погашение кредитов, взятых при Тимошенко, должно было состояться за три года, что и было сделано. То есть, все внешние долги времен правительства Тимошенко были погашены до последней копейки в 2012 году.
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