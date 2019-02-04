 Украина в этом месяце получит 17,6 млрд грн под гарантии Всемирного банка, - Минфин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн были перенесены на февраль. Для обеспечения финансирования Государственного бюджета Министерство финансов приложило усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями. В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро)", - говорится в сообщении.

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