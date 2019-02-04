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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Всемирный Банк (315) госдолг (401) Минфин (1263) ОВГЗ (40)

 Украина в этом месяце получит 17,6 млрд грн под гарантии Всемирного банка, - Минфин

В январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн были перенесены на февраль. Для обеспечения финансирования Государственного бюджета Министерство финансов приложило усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями. В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро)", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109748
 
   
 Топ комментарии
 
Ну слава Богу.
А то я переживал, что паразитам будет нечего воровать уже...
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Беги за рошенкой, свинобот. Україна цього місяця отримає 17,6 млрд грн під гарантії Світового банку, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4238

По условиям программы МВФ stand-by, погашение кредитов, взятых при Тимошенко, должно было состояться за три года, что и было сделано. То есть, все внешние долги времен правительства Тимошенко были погашены до последней копейки в 2012 году. Україна цього місяця отримає 17,6 млрд грн під гарантії Світового банку, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5540

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шоколадный торопиться прикарманить побольше
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Гарантии... В смысле, эти деньги потом Всемирный банк отдавать будет...))?
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Ну слава Богу.
А то я переживал, что паразитам будет нечего воровать уже...
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венесуэла от китая получила 70 миллиардов долларов,от россии почти 20.мадуро всех переиграл.
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юлия тимошенко заняла у мвф 26,5 миллиарда долларов.станет президентом и все вернет.
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а для чего Украине сейчас эти деньги никто не задумывается?
а потому что в этом году пик выплат по долгам йуляхи и микилы янивича
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Беги за рошенкой, свинобот. Україна цього місяця отримає 17,6 млрд грн під гарантії Світового банку, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4238

По условиям программы МВФ stand-by, погашение кредитов, взятых при Тимошенко, должно было состояться за три года, что и было сделано. То есть, все внешние долги времен правительства Тимошенко были погашены до последней копейки в 2012 году. Україна цього місяця отримає 17,6 млрд грн під гарантії Світового банку, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5540

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и поэтому пещерный суд снял арест с активов Захарченка?)
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точно.суммарный долг до кредитам тимошенко и азарова 45 миллиардов.
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бабка хапнула у МВФ 17 млрд$, Витька с Азировым еще 19$, а виноват Яценюк, Гройсман и.......... конечно Порошенко.
Україна цього місяця отримає 17,6 млрд грн під гарантії Світового банку, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4724
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То есть, эти деньги, которые надо будет потом отдавать с процентами, не пойдут в экономику, а пойдут на выплаты долгов? А почему же не занимать деньги, а выплачивать долги с растущей экономики? Ведь, по заявлениям Порошенко экономика растет. Не так ли?
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долг платежом красен.средства дают тому,кто умеет отдавать долг.
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шоколадный торопиться прикарманить побольше
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Перед виборами💀 не нажеруться , ну, ніяк..
🤑
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина в этом месяце получит 17,6 млрд грн под гарантии Всемирного банка, - Минфин
 
 
 
 
 
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